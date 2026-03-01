Jolanta Kwaśniewska o Kościele. Co zmieniło jej stosunek do wiary?

Dystans wobec Kościoła

Jolanta Kwaśniewska, ikona polskiej sceny publicznej, w ostatnich wypowiedziach nie pozostawiła złudzeń co do swojego stosunku do instytucji Kościoła katolickiego. To dość znacząca zmiana, biorąc pod uwagę fakt, że przed laty, po pierwotnym ślubie cywilnym i deklarowanych ateistycznych poglądach, zdecydowała się na jednostronny ślub kościelny z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim.

Dziś była pierwsza dama otwarcie mówi o swoim rozczarowaniu, które sprawiło, że jej drogi z Kościołem znacząco się rozeszły, a wiara osłabła. Jak widać, publiczne gesty sprzed lat niekoniecznie przekładają się na trwałą, niezachwianą więź z instytucją, która w ostatnich dekadach mierzy się z coraz większym kryzysem zaufania. Jej słowa odzwierciedlają szerszy trend, gdzie wielu wiernych poszukuje osobistej duchowości poza utartymi strukturami.

"Z wiarą jest teraz kiepsko. Kościół zawiódł mnie tak bardzo, że do rozmowy z Najwyższym nie potrzebuję żadnych pośredników" - stwierdziła Jolanta Kwaśniewska w wywiadzie dla programu "W moim stylu" Magdy Mołek na platformie YouTube.

Afery i ingerencja w życie

Jolanta Kwaśniewska nie owijała w bawełnę, wskazując na konkretne powody swojego rozczarowania. To nie tylko ogólne poczucie dysonansu, ale przede wszystkim nagromadzone skandale i afery, które od lat wstrząsają Kościołem. Była pierwsza dama podkreśliła, że trudno jej zaakceptować zamiatanie pod dywan tak poważnych spraw, co podważa wiarygodność i moralny autorytet duchowieństwa.

Kolejnym punktem spornym jest dla niej nieustająca ingerencja Kościoła w osobiste życie kobiet, zwłaszcza w kwestiach dotyczących aborcji. Kwaśniewska z mocą sprzeciwia się narzucaniu kobietom określonej wykładni życia, szczególnie w sytuacjach, gdy zagrożone jest ich zdrowie. Jej stanowisko jest wyrazem sprzeciwu wobec patriarchalnych struktur, które usiłują decydować o fundamentalnych wyborach moralnych i życiowych.

"Ilość afer zamiatanych pod dywan jest dla mnie czymś niewiarygodnym" – dodała Jolanta Kwaśniewska, wyrażając swoje oburzenie. Odniosła się również do stanowiska Episkopatu w sprawie aborcji, szczególnie w sytuacjach zagrożenia zdrowia kobiety.

"Ci panowie mają jakąś wykładnię dla mojego życia, dla innych kobiet? Mówię "nie", to jest zamknięta karta w moim życiu" – zaznaczyła, podkreślając swoje sprzeciwy wobec ingerencji Kościoła w osobiste decyzje kobiet.

Dziedzictwo Jana Pawła II

W kontekście swojego stosunku do wiary, Jolanta Kwaśniewska wyraziła również głębokie uznanie dla postaci Jana Pawła II. Przyznała, że to właśnie pontyfikat polskiego papieża przez lata stanowił dla niej ważny punkt odniesienia, źródło autorytetu i inspiracji. Nie da się ukryć, że Karol Wojtyła odegrał kluczową rolę w budowaniu tożsamości narodowej Polaków i ich powrocie do wspólnoty państw europejskich, czego ani ona, ani jej mąż nigdy nie zapomną.

Jednakże, mimo tego podziwu, Jolanta Kwaśniewska nie ukrywa głębokiego żalu i rozczarowania, że papież, mając wiedzę o przypadkach molestowania dzieci w Kościele, nie podjął zdecydowanych działań w celu nagłośnienia tej sprawy i ukarania winnych. To właśnie ten aspekt jego dziedzictwa jest dla niej szczególnie bolesny i istotnie wpłynął na jej postrzeganie instytucji Kościoła jako całości, podkopując wcześniejsze zaufanie. To uniwersalny problem, który wykracza poza granice Polski.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.