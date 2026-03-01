Zofia wróciła z Ameryki i zginęła. Co się stało w owczarni pod Nowym Targiem?

Tragedia na Podhalu. Co wydarzyło się w Starem Bystrem?

Na początku lutego 2026 roku, spokojna miejscowość Stare Bystre, położona w powiecie nowotarskim, stała się sceną przerażającej zbrodni, która wstrząsnęła nie tylko całą Małopolską, ale i odbiła się szerokim echem w kraju. W rejonie zabudowań gospodarczych ujawniono makabryczną tajemnicę, której śmierć szybko okazała się wynikiem brutalnego morderstwa. To zdarzenie, z pozoru osadzone w lokalnym kontekście, szybko ujawniło skomplikowaną historię rodzinną, pełną niedomówień i narastających konfliktów.

Kim była Zofia G.? Seniorka przez długi czas mieszkała w Stanach Zjednoczonych, gdzie poznała Józefa G. Obydwoje, naznaczeni stratą, związali się, tworząc nową rodzinę. Z czasem postanowili powrócić do Polski, a Józef, emeryt, osiadł w odrestaurowanym domu rodzinnym w Starem Bystrem. Zofia natomiast dzieliła swój czas między Polskę a Amerykę, gdzie mieszkała jej rodzina. Nikt nie przypuszczał, że ten spokojny podział zakończy się tak dramatycznie.

"Obydwoje byli owdowiali, on miał dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Ona miała dwie córki. Wzięli ślub w Stanach i razem żyli" - opowiada dziennikarce "Super Expressu" osoba znająca rodzinę.

Powrót Andrzeja G. Jakie konflikty nękały rodzinę?

Dwa lata przed tragicznym wydarzeniem, do Starego Bystrego zza oceanu przyjechał również Andrzej G., 37-letni syn Józefa z pierwszego małżeństwa. Zamieszkał z ojcem, wspólnie prowadząc gospodarstwo i hodując owce, co z pozoru miało być gwarancją stabilności i pomocy dla seniora. Niestety, pod powierzchnią wiejskiego spokoju narastały poważne nieporozumienia, które szybko przybrały na sile i były dobrze znane lokalnej społeczności. Przed ich domem wielokrotnie interweniował radiowóz policyjny, co jasno wskazywało na eskalację napięć.

Mimo tych incydentów, Andrzej G. sprawiał wrażenie człowieka spokojnego, a przynajmniej tak opisywali go sąsiedzi. Ich obserwacje rzucają jednak pewne światło na jego sytuację po powrocie. „Po przyjeździe z Ameryki miał kolegów, ale znajomości szybko się pokończyły, pewnie wraz z końcem dolarów” – podejrzewają miejscowi. To cyniczne, ale trafne spostrzeżenie może sugerować motywy, które stały za późniejszymi wydarzeniami. Mimo widocznych tarć, nic im jednak nie było wiadomo o bezpośrednim konflikcie Andrzeja G. z żoną ojca, Zofią.

Motyw zabójstwa. Czy choroba rozpaliła tragedię?

Śledczy szybko potwierdzili, że motywem zdarzenia był narastający konflikt na tle majątkowym między pasierbem a macochą. Punktem zwrotnym okazała się poważna choroba Józefa G., który w ciągu kilku miesięcy przeszedł amputację nogi. Zdesperowany senior, czując się zaniedbany przez syna, zadzwonił do żony w USA z prośbą o przyjazd i wsparcie. Zofia G. posłusznie wróciła do Polski, nieświadoma, że jej opiekuńcze intencje sprowadzą na nią śmiertelne niebezpieczeństwo.

Zaledwie dwa tygodnie po jej powrocie, doszło do tragicznej awantury. Funkcjonariusze wezwani na miejsce przez Józefa G. ujawnili tragiczną scenę w owczarni. Pasierb, Andrzej G., został zatrzymany i szybko usłyszał zarzut zabójstwa, do którego się przyznał. To okrutny finał rodzinnej historii, której kulisy długo jeszcze będą analizowane, a mała wieś pod Nowym Targiem na długo nie otrząśnie się z tego koszmaru.

"Po przyjeździe z Ameryki miał kolegów, ale znajomości szybko się pokończyły, pewnie wraz z końcem dolarów" - podejrzewają miejscowi.

Pytania bez odpowiedzi. Czy tragedii można było zapobiec?

Zbrodnia w Starem Bystrem stawia wiele pytań, na które trudno znaleźć jednoznaczne odpowiedzi. Czy narastające konflikty, sygnalizowane przez interwencje policji, mogły zostać rozwiązane wcześniej, zanim przybrały tak dramatyczny obrót? Społeczność lokalna, wciąż wstrząśnięta i pogrążona w żałobie, do tej pory zastanawia się, czy można było uniknąć tej straszliwej tragedii, która na zawsze naznaczyła życie tej rodziny i całej wsi. Takie wydarzenia zawsze rodzą poczucie bezsilności i poszukiwanie przyczyn, które doprowadziły do tak okrutnego finału.

Andrzejowi G., który przyznał się do zabójstwa swojej macochy Zofii G., grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawa ta to kolejny dowód na to, jak skomplikowane relacje rodzinne, zwłaszcza te naznaczone kwestiami majątkowymi, mogą eskalować do niewyobrażalnych rozmiarów. Jest to smutne przypomnienie, że pod powłoką spokoju mogą kryć się demony, które czekają tylko na odpowiedni moment, by wybuchnąć z całą siłą. Pozostaje tylko czekać na rozstrzygnięcie sądowe i nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość.

