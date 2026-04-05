Józef Cyrankiewicz i niezwykłe sceny. Co wydarzyło się z premierem PRL w Krakowie?

Kim był Józef Cyrankiewicz?

Józef Cyrankiewicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci Polski Ludowej. Sprawował on urząd premiera lub wicepremiera nieprzerwanie przez ponad dwie dekady. Jego długowieczność polityczna w okresie PRL stanowiła ewenement, czyniąc go ważnym aktorem sceny politycznej.

W przeciwieństwie do powściągliwego wizerunku większości ówczesnych decydentów, Cyrankiewicz charakteryzował się swobodą obyczajową. Był znany z zamiłowania do życia towarzyskiego, dobrych trunków oraz towarzystwa kobiet, co wyróżniało go na tle innych polityków PRL. Jego styl życia mógł być częściowo ukształtowany przez przeżycia wojenne w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Mauthausen, gdzie przebywał do wyzwolenia przez Amerykanów.

Premier miłośnik sztuki kabaretowej

Józef Cyrankiewicz wykazywał szczególną sympatię do środowiska kabaretowego, co było rzadkością wśród polityków jego rangi. Ze wspomnień, m.in. z książki Liliany Śnieg-Czaplewskiej "Nina i Józef. Sceny z życia, które minęło", wynika, że polityk cenił artystów i ich twórczość, nawet jeśli krytykowała ona władzę.

Bliska relacja łączyła go z artystami krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Był częstym gościem występów, a szczególnym sentymentem darzył aktora Wiesława Dymnego. Ta znajomość budziła zdziwienie w ówczesnych kręgach, podkreślając niekonwencjonalny charakter premiera.

"Była to relacja wręcz masochistyczna, a zauroczenie Cyrankiewicza Dymnym bezgraniczne. Powagi urzędu strzegła armia cenzorów, ale skoro premier potrafił się śmiać sam z siebie... nie mieli nic do gadania ani roboty" - komentowała Monika Wąs w książce "Dymny, życie z diabłem i aniołami" zacytowanej w książce "Nina i Józef...".

Wiesław Dymny i kontrowersyjne spotkania

Wiesław Dymny, pierwsza miłość Anny Dymnej, był postacią barwną i nieprzewidywalną, co najwyraźniej fascynowało Józefa Cyrankiewicza. Premier, odwiedzając rodzinne miasto Kraków, specjalnie czekał na Dymnego w barze Hotelu Francuskiego, aby spędzić z nim czas.

Jedno z takich spotkań miało miejsce podczas otwarcia jubileuszowego roku akademickiego UJ w latach 1963/64, kiedy to Cyrankiewicz wybrał się na występ do Piwnicy pod Baranami. W trakcie tego wydarzenia doszło do niecodziennej interwencji ministra Golańskiego, która zapobiegła dalszemu rozwojowi sytuacji.

"- Minister Golański wskoczył na scenę w ostatniej chwili, wziął premiera pod rękę, pomógł się podnieść, odprowadził i posadził na miejscu, po czym wrócił na scenę i sam zgiął kark" - dodał szczegóły Czuma.

Nina Andrycz i prywatne życie premiera

Prywatne życie premiera Cyrankiewicza było równie barwne. Jedną z jego trzech żon była wybitna aktorka Nina Andrycz. Chociaż Andrycz była związana głównie z teatrem, jej obecność w życiu premiera mogła dodatkowo wpływać na jego otwartość na środowiska artystyczne, w tym kabaretowe.

Dziś Józef Cyrankiewicz z pewnością byłby uznawany za celebrytę politycznego, a jego nazwisko często pojawiałoby się w mediach. Jego postać, łącząca politykę z niekonwencjonalnym stylem życia, pozostaje przedmiotem zainteresowania historyków i publicystów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.