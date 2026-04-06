Justyna Pochanke odeszła z TVN. Co robi po latach z dala od kamer?

Główne powody odejścia z TVN

W lipcu 2020 roku Justyna Pochanke zakończyła współpracę z Grupą TVN, co oznaczało jej odejście z prowadzenia flagowego programu informacyjnego „Fakty”. Ta wiadomość wywołała duże zaskoczenie wśród telewidzów i środowiska medialnego, stając się tematem licznych dyskusji. W kolejnych miesiącach narastały spekulacje dotyczące przyczyn tej decyzji, jednak dziennikarka konsekwentnie unikała publicznych komentarzy.

Dopiero w 2021 roku Justyna Pochanke udzieliła obszernego wywiadu tygodnikowi „Newsweek”, w którym szczegółowo wyjaśniła motywy swojego odejścia z telewizji. W rozmowie z magazynem opowiedziała o swoim życiu po zniknięciu z ekranów, prezentując zupełnie nową perspektywę na swoją codzienność. Wywiad ten stał się kluczowym źródłem informacji na temat jej decyzji i dalszych losów, rozwiewając wiele wątpliwości.

„Dałam sobie drugie, zupełnie inne życie. Gdy odchodziłam z »Faktów«, napisałam do przyjaciół z telewizji: »Idę na długi spacer z psami. Do zobaczenia«. I można powiedzieć, że od roku rzeczywiście jestem na długim spacerze. Przeczytałam masę książek, przegadałam życie, Polskę i świat z moją rodziną. Wiele osób powie: nuda. OK, ale czasem nuda na własnych zasadach jest jak balsam” - wyznała Justyna Pochanke w wywiadzie.

Jak wygląda życie po karierze telewizyjnej?

Justyna Pochanke podkreśliła, że ostatnie miesiące po odejściu z TVN były dla niej czasem, który sobie podarowała, bez pośpiechu i presji. Zaznaczyła, że „czas przestał ją gonić i zaczął cieszyć”, co pozwoliło jej na nowo odkryć radość z prostych czynności i spędzania czasu z bliskimi. Skupiła się na odpoczynku, pogłębianiu relacji rodzinnych oraz rozwijaniu osobistych zainteresowań, w tym czytaniu książek.

Dziennikarka odniosła się również do krążących w mediach plotek i doniesień na swój temat, stanowczo dementując niektóre informacje. Wskazała, że wiele z publikowanych historii było nieprawdziwych, w tym te dotyczące jej miejsca zamieszkania i planów zawodowych. Justyna Pochanke pragnęła uciąć spekulacje dotyczące jej przyszłości i obecnego stylu życia.

„Czytałam, że wybudowaliśmy dom w Marbelli i czuję się tam osamotniona i smutna. A także, że piszę książki - autobiografię i dla dzieci [...] Nie piszę, tylko czytam. Domu w Marbelli nie mam, choć mam swoje miejsce w Hiszpanii. Ale od dwóch lat nie wyjeżdżam, nie miałam i nie mam planów emigracyjnych” - zaznaczyła w 2021 roku.

Kluczowe etapy kariery Justyny Pochanke

Kariera Justyny Pochanke w telewizji rozpoczęła się w 2001 roku, kiedy dołączyła do zespołu TVN24, szybko stając się rozpoznawalną twarzą stacji. Jej profesjonalizm i charyzma przyczyniły się do dynamicznego rozwoju zawodowego, prowadząc ją na szczyty polskiego dziennikarstwa. Justyna Pochanke w ciągu kilku lat ugruntowała swoją pozycję jako jedna z czołowych postaci w mediach.

Trzy lata później, w 2004 roku, objęła prestiżowe stanowisko prowadzącej główne wydanie „Faktów” TVN, a w 2008 roku rozpoczęła również prowadzenie programu „Fakty po Faktach” dla TVN24. Jej praca w Grupie TVN została uhonorowana licznymi nagrodami dziennikarskimi, w tym prestiżowym tytułem Dziennikarza Roku, sześcioma Wiktorami oraz trzema Telekamerami, co świadczy o jej wybitnych osiągnięciach. Obecnie Justyna Pochanke konsekwentnie unika medialnego zgiełku i wydarzeń branżowych, w pełni oddając się spokojnemu życiu prywatnemu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.