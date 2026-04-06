Śmiertelne postrzelenie w Ostrowi Mazowieckiej. Dlaczego mężczyzna uciekał z placówki?

Incydent w Ostrowi Mazowieckiej

W niedzielę 5 kwietnia w Ostrowi Mazowieckiej doszło do tragicznego incydentu, w którym policjant śmiertelnie postrzelił 51-letniego mężczyznę. Zatrzymany wcześniej na podstawie listu gończego, mężczyzna przebywał w placówce medycznej, gdzie miał przejść niezbędne badania diagnostyczne. Całe zdarzenie rozpoczęło się od próby ucieczki pacjenta z nadzorowanego obiektu.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, 51-latek został zatrzymany w miniony piątek. Ze względu na jego stan zdrowia, podjęto decyzję o skierowaniu go do szpitala, gdzie był pod stałym nadzorem oddelegowanych funkcjonariuszy. To właśnie tam, w warunkach placówki medycznej, doszło do dramatycznego rozwoju sytuacji.

Uciekający poszukiwany listem gończym

Poszukiwany 51-latek, którego tożsamość nie została ujawniona, był ścigany przez wymiar sprawiedliwości listem gończym. Okoliczności wskazują, że mężczyzna podjął ucieczkę, kiedy była to dla niego jedyna szansa na uniknięcie konsekwencji prawnych. Moment próby ucieczki stał się punktem kulminacyjnym tragicznego zdarzenia.

Według informacji przekazanych przez redakcję "Faktu", powołującą się na mł. asp. Pokorskiego, list gończy został wystawiony w związku z niepłaceniem alimentów. Ta informacja rzuca nowe światło na motywy, dla których mężczyzna mógł próbować opuścić placówkę medyczną, mimo obecności policjantów.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Po śmiertelnym postrzeleniu 51-latka, natychmiastowo wszczęto szczegółowe śledztwo mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Czynności prowadzone są pod ścisłym nadzorem prokuratora, który odpowiada za prawidłowy przebieg dochodzenia. Celem jest ustalenie, czy użycie broni przez funkcjonariusza było uzasadnione w zaistniałej sytuacji.

Dodatkowo, o całej sytuacji poinformowano Biuro Spraw Wewnętrznych Policji (BSWP), które również rozpoczęło własne postępowanie. Udział BSWP w wyjaśnianiu sprawy podkreśla wagę incydentu i ma zapewnić pełną przejrzystość oraz rzetelność w ocenie działań funkcjonariusza. Wyniki tych śledztw będą kluczowe dla ustalenia odpowiedzialności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.