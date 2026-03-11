Kleszcz Hyalomma w Polsce. Jak odróżnić go od pospolitego i gdzie go znaleziono?

Nowy gatunek kleszcza w Polsce

Wraz z nadejściem cieplejszych dni w Polsce rozpoczął się kolejny sezon aktywności kleszczy. Naukowcy alarmują o pojawieniu się nowego gatunku na terenie kraju – to kleszcz Hyalomma, którego naturalnym środowiskiem są regiony Afryki i Azji. Ten egzotyczny pajęczak, charakteryzujący się znacznie większym rozmiarem niż rodzimy kleszcz pospolity, wzbudza obawy ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowotne.

Kleszcze Hyalomma docierają na kontynent europejski w nietypowy sposób, jako larwy i nimfy przenoszone przez ptaki wędrowne podczas ich wiosennych migracji. Dotychczas wiele z nich nie przeżywało w lokalnych warunkach klimatycznych, jednak postępujące zmiany klimatyczne, w tym ciepłe i suche wiosny oraz lata, sprzyjają ich aklimatyzacji i rozwojowi.

Czym różni się kleszcz Hyalomma?

Od najczęściej spotykanego w Polsce kleszcza pospolitego, znanego z przenoszenia boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu, gatunek Hyalomma odróżnia się kilkoma istotnymi cechami. Przede wszystkim, jest znacznie większy, osiągając długość od jednego do nawet pięciu centymetrów. Jego ciało ma ciemne, brunatne lub prawie czarne zabarwienie, co ułatwia jego identyfikację.

Kolejną charakterystyczną cechą są jego długie odnóża, ozdobione jasnymi prążkami. Co więcej, Hyalomma wyróżnia się aktywnym stylem życia – w przeciwieństwie do kleszcza pospolitego, który zazwyczaj czeka na ofiarę, ten egzotyczny pajęczak potrafi aktywnie przemieszczać się i pokonywać większe odległości w poszukiwaniu żywiciela. To zachowanie zwiększa jego skuteczność w znajdowaniu ofiar i budzi szczególne obawy.

Gdzie wykryto Hyalomma w Polsce?

Obecność kleszczy Hyalomma została potwierdzona w Polsce w dwunastu miejscowościach, co świadczy o ich zadomowieniu się na niektórych obszarach kraju. Chociaż ich występowanie jest nadal monitorowane, pojedyncze osobniki dorosłe zostały zaobserwowane w różnych częściach Europy Środkowej, w tym również w Polsce, co podkreśla skalę zjawiska.

Doniesienia o dorosłych osobnikach Hyalomma w Europie stają się coraz częstsze w ostatnich latach, co jest bezpośrednio powiązane z korzystnymi warunkami klimatycznymi. Ciepłe i stosunkowo suche wiosny oraz lata sprzyjają przetrwaniu i rozwojowi tych pajęczaków, które wcześniej miały trudności z adaptacją do europejskiego środowiska.

Czy kleszcz Hyalomma jest niebezpieczny?

Kleszcze Hyalomma są uznawane za poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Głównym powodem jest ich zdolność do przenoszenia wirusa powodującego krymsko-kongijską gorączkę krwotoczną, która jest chorobą o potencjalnie ciężkim przebiegu i wysokiej śmiertelności. Wirus ten stanowi jedno z najgroźniejszych patogenów przenoszonych przez kleszcze, dlatego jego obecność w Polsce budzi uzasadnione obawy służb sanitarnych.

Zagrożenie ze strony tego gatunku kleszcza jest realne, a jego potencjalne rozprzestrzenianie się w nowych regionach wymaga zwiększonej czujności. Choć w Polsce nie odnotowano jeszcze przypadków zakażenia gorączką krymsko-kongijską, sama obecność wektora, jakim jest kleszcz Hyalomma, obliguje do monitorowania sytuacji i informowania społeczeństwa o potencjalnych zagrożeniach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.