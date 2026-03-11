Wielka budowa w Rembertowie. Kiedy bezkolizyjny przejazd otworzy się dla ruchu?

Nowy tunel w Warszawie

W dzielnicy Rembertów, pod torami kolejowymi na ulicy Marsa oraz Alei Chruściela "Montera", rozpoczyna się kluczowa inwestycja drogowa. Zastąpi ona obecny przejazd kolejowy, eliminując kolizje z pociągami. W ramach projektu przewidziano także przebudowę ulicy Pociskowej, a ulica Bellony zostanie przedłużona. Stanie się ona jednokierunkową drogą z pasem rowerowym, prowadzącą do zlikwidowanego przejazdu kolejowego.

Inwestycja obejmuje również budowę nowych rond. Sam tunel będzie wyposażony w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu, a także przystanki autobusowe zintegrowane z łącznikami. Te łączniki, wraz z przejściami podziemnymi, zapewnią pasażerom dogodny dostęp do peronów kolejowych. Całość prac ma zostać ukończona do końca 2027 roku.

Kto odpowiada za budowę?

Realizacją przedsięwzięcia zajmuje się konsorcjum firm INTOP S.A. oraz INTOP Warszawa. Łączny koszt budowy tunelu w Rembertowie przekracza 134 miliony złotych. Finansowanie inwestycji jest dzielone pomiędzy miasto stołeczne Warszawa a spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Nowy bezkolizyjny przejazd ma na celu nie tylko poprawę płynności ruchu, ale również znaczące zwiększenie bezpieczeństwa. Zastąpienie kolizyjnego przejazdu kolejowego tunelem jest kluczowe dla rozładowania korków w tej części miasta. Projekt ma długofalowo usprawnić komunikację wschodniej części Warszawy.

Początkowe utrudnienia w Rembertowie

Pierwszy etap zmian w organizacji ruchu rozpoczął się w środę, 11 marca, o godzinie 8:00. Dotyczył on budowy przyłącza elektrycznego na ulicy Strażackiej. Ten fragment prac trwał do wieczora w sobotę, 14 marca, wprowadzając lokalne zmiany dla kierowców.

W tym czasie ruch na ulicy Strażackiej, od wyjazdu w okolicy sklepu spożywczego, odbywał się wyłącznie w kierunku Alei Chruściela "Montera". Dla jadących w przeciwnym kierunku wyznaczono objazd. Prowadził on przez Aleję Chruściela "Montera", ulicę Cyrulików oraz ulicę Zesłańców Polskich z powrotem do ulicy Strażackiej. Piesi nie mogli korzystać z chodnika między posesją przy Alei Chruściela "Montera" 29 a ulicą Strażacką.

Główne zmiany od 15 marca

Kolejny, bardziej znaczący etap utrudnień w ruchu drogowym rozpoczął się w niedzielę, 15 marca, o godzinie 7:00. Wówczas zamknięto ulicę Cyrulików na odcinku między ulicami Gawędziarzy i Marsa. Zamknięta została także Aleja Chruściela "Montera" od ulicy Strażackiej do ulicy Cyrulików.

Dodatkowo jezdnia Alei Chruściela "Montera" w kierunku ulicy Strażackiej została zwężona przed przejściami dla pieszych, prowadzącymi do Urzędu Dzielnicy (Al. Chruściela "Montera" 28). Zmniejszenie szerokości jezdni dotyczyło także ulicy Cyrulików, na odcinku między numerem 63 a ulicą Gawędziarzy. Skrzyżowania Cyrulików z Gawędziarzy i Marsa oraz Alei Chruściela "Montera" ze Strażacką pozostały otwarte.

Jakie ulice jednokierunkowe?

Przejazd przez tory kolejowe na ulicy Marsa pozostaje otwarty dla ruchu. Warto pamiętać, że zakazy ruchu ustawione przed placem budowy w Alei Chruściela "Montera" oraz na ulicy Cyrulików od strony Marsa i Gawędziarzy nie dotyczą dojeżdżających do posesji. W czasie prowadzenia robót wprowadzono ruch jednokierunkowy na kilku ulicach w Rembertowie.

Ograniczenia te objęły ulicę Gawędziarzy (na odcinkach Cyrulików – Fiszera oraz Dziewosłęby – Fiszera), ulicę Cyrulików (od numeru 63 do Gawędziarzy), ulicę Konwisarską (Gawędziarzy – Al. Chruściela "Montera"), ulicę Fiszera (Gawędziarzy – Republikańska) oraz ulicę Republikańską (Topograficzna – Cyrulików). Dodatkowe ograniczenia obejmują samochody ciężarowe, dla których również wprowadzono specjalne regulacje.

Gdzie obowiązują zakazy parkowania?

W związku z intensywnymi pracami budowlanymi wprowadzono również szereg zakazów parkowania na wybranych ulicach. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa na terenie budowy. Zakazy parkowania obowiązują na ulicach Republikańskiej (na odcinku Fizyków – Cyrulików) oraz Cyrulików (od Przebieg do Gawędziarzy).

Dodatkowo samochody nie mogą być parkowane na ulicy Fiszera. Ograniczenia te objęły także Aleję Chruściela "Montera" (na odcinku Paderewskiego – Strażacka) oraz ulicę Gawędziarzy. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie, aby uniknąć mandatów i utrudnień dla służb budowlanych.

Jakie są wyznaczone objazdy?

Dla kierowców przygotowano alternatywne trasy, które mają umożliwić ominięcie głównych utrudnień. Główny objazd poprowadzono ulicami: Cyrulików, Szatkowników, Czerwonych Beretów, Frontową, Topograficzną oraz Republikańską, aż do Ronda Fieldorfa "Nila". Dalej trasa prowadzi Aleją Chruściela "Montera", ulicą Strażacką, Zesłańców Polskich, Cyrulików i Marsa.

Kierowcy jadący od strony Wesołej mają do dyspozycji dwie opcje. Mogą skorzystać z ulic Rekruckiej, Łysakowskiej i Kaczeńca, bądź z ulicy Płowieckiej do Czecha, Traktu Brzeskiego i Alei Piłsudskiego. Następnie przez Sulejówek, ulicami Alei Piłsudskiego i Okuniewską, z powrotem do Warszawy ulicą Okuniewską do Cyrulików.

Zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej

Piesi, aby dostać się na stację kolejową, mogą korzystać z tymczasowych przystanków zlokalizowanych na ulicach Cyrulików i Fiszera. Trasa do stacji prowadzi ulicami Gawędziarzy, Konwisarską i Aleją Chruściela "Montera". Z przystanku na ulicy Strażackiej do stacji PKP poprowadzono chodnik tymczasowy, ułatwiający dostęp.

W dniach od 11 do 14 marca zmiany dotyczyły tras autobusów linii 143, 153, 199, 225 oraz N24, które jeździły w jednym kierunku. Od 15 marca linie 143 i 199 wróciły na swoje podstawowe trasy. Linia 225 kursuje obecnie ulicami Strażacką, Aleją Chruściela "Montera", Paderewskiego, Czwartaków do przystanku PKP Mokry Ług. Zamiast linii 196, pasażerowie mogą korzystać z linii 153, której szczegółowa trasa również uległa modyfikacji.

Szczegółowe trasy autobusów

Linia 153 rusza z pętli Pastuszków (wybrane kursy) lub Mokry Ług do PKP Mokry Ług. Kursuje ulicami Czwartaków, Paderewskiego, Aleją Chruściela "Montera" do przystanku Rembertów-Ratusz. Dalej jedzie Aleją Chruściela "Montera", Republikańską, Topograficzną, Frontową, Czerwonych Beretów, Szatkowników, do pętli Rembertów-Kolonia/Gawędziarzy. Podobną trasę w Rembertowie mają autobusy nocne N24, omijając podjazdy do przystanku Rembertów-Ratusz.

N24 jadą prosto ulicą Żołnierską do Czwartaków, a następnie jak linia 153, do pętli Rembertów-Kolonia. Szczegółowe informacje dotyczące rozkładów jazdy i zmienionych tras wybranych linii autobusowych są dostępne na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP Warszawa). Zaleca się bieżące sprawdzanie aktualizacji przed podróżą.

"Przez dwa lata faktycznie utrudnienia będą, ale one będą się zmieniać. W zależności od tego, jaki etap prac będzie realizowany, tak też informacja od nas będzie aktualizowana" - powiedziała Wioleta Rosłoniec ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Ile potrwają utrudnienia drogowe?

Wioleta Rosłoniec ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, w rozmowie z "Super Expressem", odniosła się do długości trwania utrudnień. Podkreśliła, że wiele zależy od tempa postępów realizowanej inwestycji. Całość zmian, choć dynamicznych, będzie rozłożona w czasie.

Urzędnicy zapewniają, że informacje o bieżących etapach prac oraz kolejnych modyfikacjach w organizacji ruchu będą na bieżąco aktualizowane. Oznacza to, że mieszkańcy powinni śledzić komunikaty miejskie, aby być świadomymi wszelkich nadchodzących zmian. Długoterminowy charakter projektu wymaga elastyczności od uczestników ruchu.

