Niepełnosprawny 23-latek w lesie. Jaki finał ma ten bezmyślny "żart"?

Bezmyślny "challenge" i okrutna noc w powiecie kolskim

To miał być zaledwie internetowy „challenge”, niewinny żart, jakich w sieci nie brakuje. Jednak w noc 4 marca w powiecie kolskim, ta rzekoma zabawa przybrała skrajnie niebezpieczny, a wręcz okrutny obrót. Znajomi porzucili 23-letniego mieszkańca w lesie, bez odzieży, mimo że temperatura oscylowała wokół zera stopni Celsjusza.

Sytuacja była tym bardziej dramatyczna, że pokrzywdzony 23-latek to osoba wymagająca szczególnej opieki i wsparcia ze względu na swoje ograniczenia. Zostawienie go samego w takich warunkach, głęboko w kompleksie leśnym, stawiało jego życie i zdrowie w realnym, bezpośrednim zagrożeniu. Można jedynie spekulować, co kierowało sprawcami, którzy zamiast troski, okazali tak potworną bezduszność.

Dramatyczna walka o przetrwanie w chłodzie

Mimo postępującego wychłodzenia organizmu i niezwykle trudnych warunków, mężczyzna wykazał się niezwykłą determinacją. Przemarznięty i zdezorientowany, zdołał przebyć piechotą około dwóch kilometrów, co w jego sytuacji było prawdziwym wyczynem. Każdy krok w nocy, w lesie, bez ubrań, stanowił heroiczną walkę o życie, która na szczęście nie zakończyła się tragicznie.

W końcu, po godzinach błąkania się w chłodzie, 23-latek dotarł do najbliższych zabudowań. Tam zauważyli go mieszkańcy, którzy natychmiast udzielili mu niezbędnej pomocy. Dzięki ich szybkiej reakcji i empatii, udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji zdrowotnych, choć mężczyzna był wyraźnie wychłodzony i z pewnością doznał szoku.

Kto stoi za brutalnym porzuceniem niepełnosprawnego?

Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Posterunku Policji w Dąbiu, którzy z pełną determinacją przystąpili do ustalania okoliczności tego makabrycznego zdarzenia. Dzięki ich błyskawicznej pracy, udało się szybko namierzyć i zatrzymać osoby odpowiedzialne za porzucenie bezbronnego mężczyzny. Okazali się nimi znajomi pokrzywdzonego: 20-letnia kobieta oraz 26-letni mężczyzna.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do jednostki policji, gdzie usłyszeli poważne zarzuty. Prokuratura postawiła im zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za tego rodzaju przestępstwo polskie prawo przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności, co jest adekwatne do skali zagrożenia, jakie stworzyli.

Ile kosztuje internetowa zabawa?

Ten bulwersujący przypadek to niestety tylko jeden z wielu, które pokazują, jak niebezpieczne i dalekosiężne mogą być konsekwencje bezmyślnych pomysłów inspirowanych trendami z internetu. To, co w oczach sprawców miało być jedynie "zabawą" czy próbą zdobycia internetowej popularności, w rzeczywistości zamieniło się w przestępstwo z realnym zagrożeniem życia i zdrowia drugiego człowieka.

Policja konsekwentnie podkreśla, że granica między żartem a poważnym wykroczeniem lub przestępstwem jest bardzo cienka, a jej przekroczenie prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Zarówno dla ofiary, która musi mierzyć się z traumą i zagrożeniem, jak i dla sprawców, którzy za chwilę rzekomej "zabawy" mogą spędzić lata w więzieniu. To bolesna lekcja o empatii i odpowiedzialności, której wielu wciąż musi się uczyć.

