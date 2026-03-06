Owczarek porzucony w lesie. Co grozi oprawcy za ten bestialski czyn?

Dramat w Nadleśnictwie Rymanów

Leśnicy z Rymanowa i Dukli, wspierani przez Państwową Straż Łowiecką, natknęli się na widok, który ścina krew w żyłach. Na rzadko uczęszczanym terenie lasu, do pnia drzewa na absurdalnie krótkiej smyczy przywiązano młodego owczarka niemieckiego. Czworonóg, uwięziony i zaplątany w zaroślach, wydeptał dookoła pnia krąg w bezskutecznej walce o wolność i życie. Obok stały jedynie puste miski – ewidentny dowód na to, że ktoś celowo zostawił go na pastwę losu, prawdopodobnie nawet na trzy doby.

Scena ta, tak typowa dla letnich urlopów, tym razem wydarzyła się wczesną wiosną, co tylko potęguje oburzenie. Funkcjonariusze, którzy nieraz widzieli już ludzkie okrucieństwo, nie kryli wstrząsu. Rafał Wróblewski, szef Straży Leśnej w Nadleśnictwie Rymanów, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, nie ukrywał emocji, komentując to bulwersujące zdarzenie. Dramat porzuconego zwierzęcia poruszył całą lokalną społeczność, stawiając pytanie o granice ludzkiej bezduszności.

Interwencja i nowy dom dla psa

Na szczęście dla młodego owczarka pomoc nadeszła w ostatniej chwili. Wyczerpane zwierzę, którego życie wisiało na włosku, zostało uwolnione z okrutnych więzów i natychmiast przetransportowane do bezpiecznego schroniska w Lesku. To kolejny przypadek, gdy szybka interwencja służb ratuje istnienie, które dla kogoś okazało się zbędnym ciężarem. Historia ta, choć z pozytywnym finałem dla psa, jest kolejnym przypomnieniem o problemie.

Co jednak warte podkreślenia, zjawisko pozbywania się domowych pupili, tradycyjnie kojarzone z sezonem urlopowym, w tym roku zaskakująco nasiliło się już wczesną wiosną. Leśnicy alarmują, że trend porzucania zwierząt zdaje się narastać, co wymaga wzmożonej czujności i systematycznych apeli o reagowanie na każdy akt okrucieństwa wobec bezbronnych stworzeń. Wiosenne porządki czy kaprys – powód jest zawsze ten sam: bezmyślność.

Jaka kara czeka sprawców?

Informacja o bezdusznym porzuceniu owczarka trafiła już na biurka funkcjonariuszy policji oraz urzędników z Gminy Jaśliska. Rozpoczęto poszukiwania sprawców, a sprawa traktowana jest z najwyższą powagą. Służby mają nadzieję, że uda się szybko zidentyfikować i ukarać osoby odpowiedzialne za ten bestialski czyn, by dać jasny sygnał, że takie zachowania nie będą tolerowane w społeczeństwie. To nie jest jednostkowy przypadek, a systemowy problem wymagający zdecydowanych działań.

Prawo o ochronie zwierząt jasno klasyfikuje pozostawienie psa w lesie na pewną śmierć jako bezwzględną formę znęcania się. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, winny takiego działania może trafić do zakładu karnego na 3 lata, a jeśli zostanie udowodnione szczególne okrucieństwo, wyrok ten wzrasta nawet do 5 lat więzienia. Często sądy orzekają także całkowity zakaz opieki nad jakimkolwiek czworonogiem oraz wysokie kary finansowe na rzecz organizacji prozwierzęcych. Czy to wystarczająca kara za tak bezwzględne traktowanie?

