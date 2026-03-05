Pentagon sprzeciwia się nuklearnej propozycji dla Polski. Co to oznacza dla bezpieczeństwa Europy?

Sprzeciw Pentagonu wobec broni jądrowej

Stany Zjednoczone wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec pomysłów rozszerzenia posiadania broni nuklearnej na kraje, które obecnie jej nie mają. Wiceszef Pentagonu, Elbridge Colby, podkreślił, że Waszyngton byłby przeciwny umieszczeniu takiego arsenału w Polsce czy innych państwach europejskich.

Zdaniem Colby'ego, taka decyzja naruszyłaby zapisy Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), którego celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu technologii atomowej. Stanowisko to dotyczy również propozycji Francji, by współpracować z Polską w ramach rozszerzonego odstraszania nuklearnego.

"Nie słyszałem wiarygodnych informacji na temat tego, by europejskie rządy naprawdę myślały o niezależnym nabyciu (broni atomowej) i złamaniu ich zobowiązań wynikających z Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej" - powiedział wiceszef Pentagonu Elbridge Colby.

Czy USA aktywnie przeciwdziałałyby?

Pytany o to, czy Waszyngton aktywnie sprzeciwiałby się rozwijaniu zdolności nuklearnych przez nowe kraje, Elbridge Colby potwierdził, że USA podjęłyby takie działania. Stany Zjednoczone dążyłyby do odwieść zainteresowane państwa od tego kroku, wyrażając stanowczy sprzeciw.

Colby zaznaczył, że omawiana sytuacja jest na razie hipotetyczna, jednak stanowisko Pentagonu w tej sprawie jest jasne. Podkreślił, że USA są przeciwnikiem takiej ewentualności, co wskazuje na priorytet utrzymania obecnego status quo w kwestii nierozprzestrzeniania.

"Tak, myślę, że próbowalibyśmy ich od tego odwieść. Myślę, że, oczywiście, co najmniej stanowczo byśmy się temu sprzeciwiali. To hipotetyczne, ale jesteśmy przeciwni takiej ewentualności" - mówił Elbridge Colby.

Propozycja prezydenta Macrona dla Europy

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował w ostatnim czasie rozszerzenie francuskiego odstraszania nuklearnego na inne kraje europejskie. Wśród ośmiu państw, które zgodziły się wziąć udział w dialogu na ten temat, Macron wymienił również Polskę.

Na propozycję tę zareagował premier Donald Tusk, który na platformie X napisał o rozmowach z Francją i najbliższymi europejskimi sojusznikami. Celem tych rozmów ma być zaawansowany program odstraszania nuklearnego, który ma odstraszać potencjalnych wrogów.

"Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować” - napisał na X Donald Tusk.

Jak miałaby wyglądać współpraca nuklearna?

Jean-Louis Lozier, ekspert Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (IFRI), skomentował dla PAP potencjalne formy współpracy. Wskazał, że dialog z Polską jest już prowadzony i będzie pogłębiany. Ostatecznie mogłoby to prowadzić do rozmieszczenia francuskich samolotów z bronią nuklearną w Polsce.

Zanim dojdzie do tak daleko idących decyzji, można przewidzieć inne formy współpracy. Wśród nich wymienił udział przedstawicieli Polski we francuskich ćwiczeniach nuklearnych oraz wizyty w francuskich obiektach nuklearnych, takich jak te w Ile Longue czy francuskich bazach atomowych.

"Polska należy do tych krajów, z którymi dialog już się rozpoczął i z którymi będzie pogłębiany. (...) Tak więc, można przewidzieć, że pewnego dnia francuskie samoloty z bronią nuklearną będą mogły być rozmieszczone w Polsce, jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której można zacząć rozważać użycie tej broni. Nie wybiegając tak daleko, można przewidzieć udział przedstawicieli Polski we francuskich ćwiczeniach nuklearnych albo wizyty w obiektach nuklearnych we Francji, w Ile Longue, czy we francuskich bazach nuklearnych" - skomentował dla PAP Jean-Louis Lozier, ekspert Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Stanowisko polskiego MSZ w sprawie broni nuklearnej

Szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że na obecnym etapie mowa jest jedynie o rozmowach i analizach. Do podjęcia konkretnych decyzji w sprawie potencjalnego umieszczenia broni nuklearnej w Polsce jest jeszcze daleko.

Sikorski zaznaczył, że proces ten wymaga dalszych konsultacji i oceny wszystkich aspektów. Aktualnie Polska koncentruje się na prowadzeniu dialogu, a nie na podejmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących arsenału nuklearnego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.