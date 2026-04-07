Piorun uderzył w samolot LOT. Co stało się nad Garwolinem?

Incydent na Lotnisku Chopina

Wkrótce po starcie z Lotniska Chopina w Warszawie doszło do groźnego incydentu lotniczego. Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, rejs LO135, który zmierzał do Stambułu, został uderzony przez piorun. Zdarzenie miało miejsce kilkanaście minut po opuszczeniu płyty lotniska, gdy maszyna znajdowała się nad miejscowością Garwolin na Mazowszu. Informacje te zostały potwierdzone przez RMF FM, które jako pierwsze doniosło o zdarzeniu.

Załoga samolotu natychmiast podjęła decyzję o przerwaniu lotu i powrocie na warszawskie Lotnisko Chopina. Była to standardowa procedura bezpieczeństwa stosowana w takich sytuacjach, mająca na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim osobom na pokładzie. Pasażerowie na szczęście nie odczuli momentu uderzenia pioruna, a na pokładzie nie doszło do paniki.

Dlaczego samolot zawrócił

Po bezpiecznym lądowaniu w Warszawie, maszyna została skierowana do specjalistycznego przeglądu technicznego. Każde uderzenie pioruna w samolot wymaga dokładnego sprawdzenia jego struktury i systemów, nawet jeśli wizualnie nie ma widocznych uszkodzeń. Procedura ta ma kluczowe znaczenie dla dalszego bezpieczeństwa eksploatacji statku powietrznego i jest bezwzględnie przestrzegana przez przewoźników.

Pasażerowie feralnego lotu nie musieli długo czekać na wznowienie podróży. Przewoźnik zapewnił im inną maszynę zastępczą, co pozwoliło na kontynuowanie rejsu do Stambułu. Ostatecznie, pasażerowie odlecieli do celu podróży z około dwugodzinnym opóźnieniem, minimalizując niedogodności wynikające z incydentu.

Czy uderzenia piorunów są groźne

Eksperci lotnictwa podkreślają, że uderzenia piorunów w samoloty są zjawiskiem stosunkowo częstym w skali globalnej. Nowoczesne samoloty pasażerskie są projektowane i budowane w taki sposób, aby były odporne na takie zdarzenia. Posiadają one specjalne zabezpieczenia, które minimalizują ryzyko uszkodzeń i zagrożenia dla pasażerów oraz załogi.

W przypadku uderzenia pioruna, prąd elektryczny przepływa zazwyczaj po zewnętrznej powierzchni kadłuba samolotu, omijając wnętrze maszyny. Dzięki temu pasażerowie i systemy pokładowe są chronione przed bezpośrednim działaniem wyładowania. Tego typu incydenty, choć budzące niepokój, rzadko prowadzą do poważnych konsekwencji dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.