Ranking podstawówek w Poznaniu. Która szkoła zaliczyła spektakularny upadek?

Poznańskie szkoły pod lupą

Sezon rankingów edukacyjnych uznajemy za otwarty, a portal WaszaEdukacja.pl po raz kolejny dostarcza nam danych, które potrafią wywołać falę dyskusji. Najnowsze zestawienie, obejmujące aż 9032 placówki z całej Polski, bezlitośnie obnaża mocne i słabe strony polskiego szkolnictwa. Wśród tego ogromu ocen, naszą uwagę szczególnie przykuwa sytuacja w Poznaniu, gdzie jedna z podstawówek znalazła się na czołówkach, lecz nie z powodu osiągnięć godnych pochwały.

Chociaż pełny, ogólnokrajowy obraz najlepszych szkół już znamy, to właśnie lokalne rankingi często rezonują najmocniej z rodzicami i samorządowcami. To tutaj, na tle bliskiej im konkurencji, widać prawdziwą dynamikę i wyzwania edukacyjne. Analiza poznańskich wyników pokazuje, że nawet w dużych miastach, gdzie wydawałoby się, że standardy są wyrównane, potrafią pojawić się zaskakujące dysproporcje, które każą zastanowić się nad ich przyczynami.

Kto na dnie rankingu?

Niechlubne miano najsłabszej placówki w stolicy Wielkopolski, według rankingu WaszaEdukacja.pl, przypadło Szkole Podstawowej nr 9 im. dra Franciszka Witaszka. Adres tej instytucji – ulica Łukaszewicza 9/13 w Poznaniu – staje się symbolem wyniku, który z pewnością nie napawa dumą, choć sama szkoła do tej pory cieszyła się sporą popularnością wśród lokalnej społeczności. Ten kontrast między opinią a twardymi danymi może być szczególnie bolesny dla kadry pedagogicznej i uczniów.

Z wynikiem zaledwie 26,765 punktu, placówka ta zajęła ostatnie miejsce spośród 102 poznańskich podstawówek objętych badaniem. Na tak fatalny rezultat złożyły się głównie słabe wyniki z kluczowego egzaminu ósmoklasisty, a także brak znaczących osiągnięć uczniów w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych. To twardy orzech do zgryzienia dla dyrekcji i organu prowadzącego, który zmusza do głębokiej refleksji nad przyszłością tej podstawówki.

Co mierzy ranking podstawówek?

Metodologia portalu WaszaEdukacja.pl, choć często krytykowana za nadmierne skupienie na suchych liczbach, jest jednak transparentna. Składa się z dwóch głównych filarów: rezultatów osiągniętych przez uczniów na egzaminie ósmoklasisty oraz ich sukcesów w prestiżowych olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnokrajowym. Te kryteria, choć mierzalne, nie oddają oczywiście całego spektrum jakości kształcenia, ale są ważnym sygnałem dla rodziców.

Warto pamiętać, że każdy ranking jest jedynie wycinkiem rzeczywistości i bazuje na ściśle określonych wskaźnikach. Wysoka pozycja w takim zestawieniu często świadczy o skupieniu na wynikach testowych i rywalizacji, co nie zawsze idzie w parze z holistycznym rozwojem ucznia. Niemniej jednak, tak niskie miejsce w Poznaniu budzi pytania o podstawy i skuteczność nauczania, które powinny być pilnie zaadresowane przez odpowiedzialnych za edukację.

Jak wybrać dobrą podstawówkę?

Dla rodziców stojących przed trudnym wyborem szkoły podstawowej dla swoich pociech, rankingi bywają jedynie punktem wyjścia. Zdecydowanie ważniejsze od samych punktów jest zwrócenie uwagi na ogólną atmosferę panującą w placówce, a także na podejście kadry nauczycielskiej do indywidualnych potrzeb uczniów. Szkoła to przecież nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim przestrzeń do rozwoju społecznego i emocjonalnego.

Oprócz twardych danych, kluczowe okazują się także inne aspekty: liczebność klas, dostępność wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, bogactwo oferty zajęć pozalekcyjnych czy wreszcie zaplecze dydaktyczne. Wszystkie te elementy wspólnie kształtują środowisko, w którym dziecko będzie spędzać dużą część swojego dnia. Nie należy więc lekceważyć intuicji i osobistego zaangażowania w proces wyboru, aby znaleźć miejsce, które najlepiej odpowiada oczekiwaniom naszej rodziny.

