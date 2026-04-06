Sprawa Iwony Wieczorek. Klucz do rozwiązania zagadki może leżeć w szczególe, który przeoczono?

Bez ciała nie ma rozwiązania?

Przez szesnaście lat sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek pozostaje otwarta, a brak ciała jest głównym hamulcem w jej rozwiązaniu. Bez korpusu delicti, czyli najważniejszego dowodu, niezwykle trudno jest postawić zarzuty i doprowadzić do skazania, opierając się jedynie na poszlakach. Choć możliwe jest, że sprawca zostawił po sobie ślady w pamiętnym lipcu 2010 roku, niestety nie zostały one wówczas odpowiednio zabezpieczone, co tylko pogłębia frustrację śledczych.

Najbardziej prawdopodobna hipoteza wskazuje, że Iwona Wieczorek padła ofiarą kogoś z bliskiego kręgu, co potwierdza uporczywy brak zwłok. Wracając promenadą do domu, 19-latka była ostatni raz widziana przez kamerę o 4:12 rano przy wejściu na plażę w Jelitkowie. Szła boso, trzymając buty w dłoniach, a wokół niej już pojawiali się pierwsi spacerowicze, co czyni jej nagłe zniknięcie jeszcze bardziej niepokojącym.

"- Czy ona ani by nie krzyczała, ani nie rzucała butami, ani się nie broniła? I nikt tego nie widział? Poza tym można było jej zrobić krzywdę w parku, to nie byłby problem, poderżnąć jej gardło, ale jak wywieźć stamtąd ciało, skoto zwykłe osoby nie mogły tam wjeżdżać? Z notatników policjantów, którzy pełnili tam służbę wynika, że zaglądali nawet do bagażników sprawdzanych samochodów - czytamy."

Czy sprawca był znajomym?

Nieodnalezienie zwłok w rejonie parku Reagana, którędy Iwona miała wracać do domu, sugeruje, że tragedia rozegrała się w zupełnie innej lokalizacji. Istnieje prawdopodobieństwo, że po drodze 19-latka spotkała swojego oprawcę lub, co równie możliwe, udała się dobrowolnie do jego mieszkania, ufając znajomej twarzy. Mimo że do domu miała zaledwie kwadrans drogi, to właśnie w tym krótkim przedziale czasowym musiało wydarzyć się coś niewytłumaczalnego, co na zawsze zmieniło bieg zdarzeń. O tej porze ulice Gdańska powoli budziły się do życia, co minimalizuje szanse na to, że zdarzenie miało miejsce na tak uczęszczanej trasie bez pozostawienia śladów czy świadków.

Jeśli Iwona Wieczorek oddaliła się z kimś, to musiała to być osoba z jej bliskiego kręgu – ktoś, kogo znała i komu ufała. W centrum zainteresowania śledczych znaleźli się zatem jej znajomi i były chłopak, choć należy pamiętać, że w tamtym czasie wszyscy byli na progu dorosłości. To właśnie wiek potencjalnych sprawców stanowił wyzwanie dla śledztwa, gdyż młodzi ludzie zazwyczaj nie posiadają doświadczenia w zacieraniu śladów. Jak podkreślał insp. Marek Dyjasz, były dyrektor Biura Kryminalnego KGP, młode osoby zazwyczaj nie potrafią skutecznie ukrywać zwłok.

"- Pamiętajmy, że te dzieciaki miały wtedy po 19 lat. Co oni wiedzieli o ukryciu, pozbyciu się ciała, żeby policja go nie odnalazła? Z tych spraw, z którymi miałem kontakt jako policjant, proszę mi wierzyć, że bardzo szybko te sprawy wychodziły – powiedział w 2023 roku."

Młodzi sprawcy jak ukrywają?

Analizując tragiczne historie z udziałem nastolatków, widzimy, że słowa inspektora Dyjasza znajdują potwierdzenie w praktyce. Przypadek 12-letniego Michała Szwedka, zamordowanego w 1997 roku przez 15-letniego kolegę, pokazuje, jak chaotycznie młodzi sprawcy potrafią działać, ukrywając ciało w śmietniku. Podobnie w 2008 roku, 18-letnia Justyna Mrozek, której zwłoki odnaleziono po miesiącach w lesie, została zamordowana przez rówieśnika. W obu tych sytuacjach, mimo prób zatarcia śladów, ciała były ukryte w sposób, który ostatecznie doprowadził do ich odnalezienia.

Również głośne zabójstwo Mai z Mławy z 2025 roku, gdzie 18-letni sprawca ukrył zwłoki w zaroślach niedaleko rodzinnego zakładu, wpisuje się w ten schemat. Takie przypadki, jak choćby morderstwo Jerzego i Agnieszki N. w Rakowiskach w 2014 roku, dokonane przez ich 18-letniego syna i jego partnerkę, świadczą o tym, że młodzi ludzie rzadko są mistrzami kamuflażu. To prowadzi do refleksji, dlaczego sprawa Iwony Wieczorek jest tak oporna na rozwiązania i czy w ukryciu ciała nie pomagał ktoś znacznie bardziej doświadczony.

Kto pomógł ukryć ciało?

Przykłady zbrodni popełnianych przez młodych ludzi wyraźnie pokazują, że choć są oni zdolni do najokrutniejszych czynów, zazwyczaj ich próby ukrycia zwłok są nieporadne i chaotyczne. Zwłoki często pozostawiano w miejscach, które stosunkowo szybko odnajdywano, co budzi pytania o sprawę Iwony Wieczorek. Trwałe zniknięcie jej ciała sugeruje, że w proces ukrywania zaangażowana była osoba o znacznie większym doświadczeniu życiowym, być może dorosły, świadomy konsekwencji swoich działań.

Zmarły dziennikarz śledczy, Janusz Szostak, sugerował, że najłatwiej jest ukryć ciało w dobrze znanych miejscach, co dodatkowo wzmacnia hipotezę o zaangażowaniu doświadczonej osoby. Jego teoria wskazywała na dużą szansę, że zwłoki pozostają w Trójmieście, ponieważ wywiezienie ich w odleglejsze lokalizacje wiązałoby się z nieakceptowalnym ryzykiem dla sprawców. Szostak podkreślał, że sprawcy, działając z takim sprytem, z pewnością uniknęliby niebezpiecznych podróży z obciążającym „ładunkiem”.

"- Najłatwiej jest ukryć ciało w tych miejscach, które znamy. W żaden sposób nie jest to trudne dla osób, które mają o tym trochę wiedzy. A jestem przekonany, że pomagał w tym ktoś, kto ma taką wiedzę - twierdził nieżyjący już, znany dziennikarz śledczy - Janusz Szostak."

"- Wiezienie ciała w dalszą lokalizację byłoby bardzo ryzykowne i nierozważne. Można byłoby zostać zatrzymanym przez policję. Mogłoby wydarzyć się cokolwiek, wypadek, a nawet rutynowa kontrola na drodze. Oczywiście, że nie - wskazywał dziennikarz śledczy."

Policja i rutynowa kontrola drogowa

Historia Danuty Wielochy z 2016 roku to mrożący krew w żyłach przykład tego, jak blisko tragedii bywa niewinna rutyna. Jej mąż, ukrywając ciało w rzece Pilicy, został zatrzymany do kontroli drogowej – policjanci sprawdzili kierowcę, ale nie zajrzeli do bagażnika. To z pozoru drobne przeoczenie okazało się kluczowe, bo w bagażniku spoczywały zwłoki kobiety, która następnego dnia miała zostać zgłoszona jako zaginiona.

Dopiero wiosną 2017 roku, gdy ciało Danuty wypłynęło na powierzchnię, śledztwo nabrało rozpędu, zmieniając kwalifikację z zaginięcia na zabójstwo. Ujawniono wówczas rażące nieścisłości w zeznaniach męża, który kłamał, twierdząc, że cały dzień przebywał w domu. Dane z policyjnego systemu bezlitośnie obnażyły jego kłamstwa, potwierdzając, że był kontrolowany na drodze, i to w bliskiej odległości od miejsca, gdzie później odnaleziono zwłoki.

Co dalej ze sprawą Iwony?

Po szesnastu latach od zaginięcia Iwony Wieczorek trudno oczekiwać natychmiastowych przełomów, jednak działania Archiwum X w ostatnich miesiącach wyraźnie zintensyfikowały się. Śledczy nie ustają w próbach wyjaśnienia tej kryminalnej zagadki, a każde nowe poszlaki są skrupulatnie weryfikowane. W styczniu tego roku policja zwróciła się z apelem do społeczeństwa o pomoc w ustaleniu właściciela białego Fiata Cinquecento, widzianego w kluczowym momencie zaginięcia 19-latki. Wkrótce potem prokuratura zaskoczyła informacją o nowym, „obiektywnym” dowodzie, który, jak podkreślił prokurator Eryk Stasielak, miał charakter „materialny”, co rozpaliło nadzieje na rychłe rozwiązanie.

Ostatnie tygodnie przyniosły kolejne doniesienia, w tym informacje "Faktu" o ponownym przesłuchaniu znajomych Iwony Wieczorek. To właśnie oni, w świetle jednej z głównych hipotez, odgrywają kluczową rolę w tej nierozwiązanej sprawie. Część z tych osób była już przesłuchiwana wcześniej, co sugeruje, że śledczy wciąż szukają brakujących elementów układanki w ich zeznaniach.

"- Osoby, które ostatnio były przesłuchiwane w tej sprawie, to częściowo nowi ludzie, a częściowo tacy, którzy już wcześniej byli przesłuchiwani. Czy wśród nich były osoby, z którymi Iwona bawiła się w klubie? Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć - zaznaczył prok. Eryk Stasielak w rozmowie z "Faktem"."

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.