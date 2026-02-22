Sprzedaż działki na Woli. Ile miasto dostanie za teren w centrum Warszawy?

Wycena działki na Woli

Działka przy Okopowej 78 w Warszawie, o powierzchni ponad 16 tysięcy metrów kwadratowych, stanowi jeden z ostatnich tak dużych niezabudowanych terenów w dzielnicy Wola. Jej atrakcyjna lokalizacja, bliskość ronda Radosława oraz doskonałe skomunikowanie z siecią tramwajową, a w przyszłości również z czwartą linią metra, czynią ją wyjątkowo cenną. Rzeczoznawca wycenił wartość tej nieruchomości na około 300 milionów złotych.

Uzyskane środki dzielnica planuje przeznaczyć na ważne inwestycje. Wśród nich wymienia się budowę nowych szkół, tworzenie mieszkań komunalnych oraz renowację starych kamienic, co ma poprawić infrastrukturę miejską i komfort życia mieszkańców. Potencjalny deweloper, który nabędzie teren, będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków.

Zabytkowa Fabryka Temler i Szwede

Na terenie działki znajdują się zabytkowe pozostałości Fabryki Garbarskiej Temler i Szwede, które od lat niszczeją i są w złym stanie technicznym. Ze względu na ich historyczny charakter, wyburzenie zachowanych budynków jest mało prawdopodobne, co podkreśla konieczność konsultacji planów zagospodarowania z konserwatorem. Przykładem udanej rewitalizacji postindustrialnych ruin są Browary Warszawskie czy Centrum Praskie Koneser, które pokazują, jak z zaniedbanych obiektów można stworzyć wyjątkowe i zyskowne przestrzenie.

Miasto uzasadnia decyzję o sprzedaży nieruchomości, jak podaje warszawa.eska.pl, argumentując, że zły stan techniczny budynków i wysokie koszty remontu utrudniają ich wykorzystanie na cele miejskie. Decyzja ta budzi jednak kontrowersje, zwłaszcza że architektura.muratorplus.pl zwraca uwagę na fakt, iż miasto wcześniej samo zaniedbało ten teren.

Uzasadnienie decyzji o sprzedaży

Krytycy decyzji o sprzedaży działki wskazują, że argument o złym stanie budynków jest używany przez miasto jako usprawiedliwienie transakcji, mimo wcześniejszych zaniedbań w utrzymaniu nieruchomości. Wątpliwości budzi również moment sprzedaży, ponieważ sytuacja finansowa miasta jest ogólnie dobra i nie wydaje się, by istniała pilna potrzeba szybkiego podreperowania budżetu.

Nie jest to odosobniony przypadek sprzedaży cennych gruntów miejskich. Praga-Północ w maju 2025 roku zdecydowała o sprzedaży zabytkowego Młyna Michla, mimo zapowiedzi remontu od 2017 roku. Podobnie, pod koniec 2024 roku Wola rozpoczęła przygotowania do sprzedaży zabytkowej kamienicy Lejba Osnosa przy rondzie ONZ. W lutym 2025 roku Praga-Południe wystawiła na sprzedaż willę przy ul. Obrońców 13, a Ursynów pod koniec 2024 roku sprzedał działkę z niedokończoną inwestycją za 82,2 miliona złotych.

Krótkoterminowy zysk czy planowanie?

W większości tych sytuacji miasto argumentuje, że inwestowanie ogromnych środków w remonty byłoby nieopłacalne. Zamiast tego, lepiej jest sprzedać działki i budynki, a za uzyskane kwoty remontować zasób komunalny, budować nowe bloki mieszkalne czy modernizować placówki edukacyjne. Ta strategia rodzi pytania o długoterminowe planowanie i zarządzanie majątkiem miejskim.

Jako najbardziej wyrazisty przykład architektura.muratorplus.pl wskazuje sprawę działki pod planowaną czwartą linię metra. Pod koniec 2023 roku Warszawa przedstawiła plan budowy pięciu linii metra, w tym M4. Jedna ze stacji miała powstać między stacją M1 a dworcem autobusowym. W marcu 2024 roku radni zdecydowali, że miasto odstąpi działkę deweloperowi w zamian za grunt pod szkołę na Zawadach. Wymiana gruntów doszła do skutku w sierpniu 2025 roku, co skutkowało odsunięciem planowanej stacji M4 na południe i wydłużeniem przyszłych przesiadek o ponad 200 metrów podziemnego korytarza. Jest to przykład przedkładania krótkoterminowego zysku nad długofalowe planowanie.

