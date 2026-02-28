Tragedia w Śremie, zaginął Jędrzej. Co doprowadziło do tragicznego finału poszukiwań?

Zaginięcie Jędrzeja w Śremie

Dramatyczne wydarzenia rozpoczęły się w nocy z 25 na 26 lutego 2023 roku w Śremie, kiedy to 36-letni Jędrzej, mieszkaniec miasta, odwiedził jeden z lokalnych klubów wraz z kolegami. Około północy, a najpóźniej do godziny 1:00 nad ranem, mężczyzna opuścił dyskotekę. Od tego momentu ślad po nim zaginął.

Początkowo rodzina, w tym żona Klaudia, miała nadzieję, że Jędrzej wrócił do domu lub że doszło do zagubienia bądź utraty pamięci. Rozpoczęto aktywne poszukiwania, a Klaudia publicznie apelowała o pomoc w odnalezieniu męża, licząc na szczęśliwe zakończenie całej sytuacji.

Intensywne poszukiwania i tragiczny finał

Służby ratunkowe i poszukiwawcze natychmiast zaangażowały się w akcję, przeczesując rozległy teren. W pierwszej kolejności przeszukano obszar śremskiego Parku Odlewników, a następnie rozszerzono działania na Jezioro Grzymisławskie i okolice placu PGK. Mimo intensywnych działań, Jędrzeja nie udawało się odnaleźć przez kilka dni.

Przełom w sprawie nastąpił 1 marca 2023 roku. Tego dnia do akcji poszukiwawczej dołączyli specjalistyczni nurkowie z Poznania. Ich działania przyniosły tragiczne potwierdzenie – późnym popołudniem odnaleziono ciało Jędrzeja w jednym ze stawów znajdujących się na obszarze poszukiwań. Informacja ta wstrząsnęła mieszkańcami Śremu.

Działania Prokuratury Rejonowej w Śremie

Po odnalezieniu ciała 36-letniego Jędrzeja, na polecenie prokuratora, zostało ono przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu. Tam przeprowadzono szczegółową sekcję zwłok, której celem było ustalenie dokładnej przyczyny śmierci. Jednocześnie, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego rozpoczęli intensywne czynności śledcze.

Działania te odbywały się pod ścisłym nadzorem Prokuratury Rejonowej w Śremie. Postępowanie toczyło się początkowo w kierunku artykułu 155 Kodeksu karnego, który dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Za takie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Dlaczego śledztwo umorzono?

W toku prowadzonego śledztwa, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego przeprowadzili szereg czynności, mających na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Pod koniec sierpnia 2023 roku, po zebraniu i analizie dostępnych dowodów, śledczy wykluczyli udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Oznacza to, że nie znaleziono przesłanek wskazujących na działanie przestępcze.

W związku z brakiem dowodów na udział innych osób, Prokuratura Rejonowa w Śremie podjęła decyzję o umorzeniu sprawy. Od tamtej pory, tragiczne zdarzenie jest traktowane jako nieszczęśliwy wypadek. To ostateczne stanowisko zakończyło formalne postępowanie w tej sprawie.

