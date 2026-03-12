Ucieczka motorowerami. Jak prozaiczny błąd doprowadził ich prosto w ręce policji?

Zwykła przejażdżka czy igranie z prawem?

Dwóch młodych mężczyzn, zamiast beztroskiej wycieczki na motorowerach do koleżanki, zafundowało sobieniezapomniany policyjny pościg i spore kłopoty z wymiarem sprawiedliwości. To kolejna, smutna historia o tym, jak brawura i lekceważenie przepisów drogowych szybko kończą się na sali sądowej, zamiast na spotkaniu ze znajomymi.

Sytuacja rozegrała się na malowniczej trasie między Barnowem a Górkami, w województwie pomorskim. Tamtejszy nieoznakowany patrol drogówki dostrzegł nietypową parę. Uwagę funkcjonariuszy przykuł jeden z motorowerów, któryporuszał się bez włączonych świateł. Drobiazg? Absolutnie nie, szczególnie dla czujnych policjantów.

"- Gdy policjanci wydali im sygnały do zatrzymania, wówczas chłopaki zamiast zjechać na pobocze dodali gazu i ruszyli do ucieczki. Nie trwała ona jednak zbyt długo i po chwili pościgu policjanci zatrzymali uciekinierów. Powody ich nerwowej reakcji szybko wyszły na jaw - informują funkcjonariusze."

Dlaczego próbowali uciekać?

Po krótkiej, lecz dynamicznej ucieczce, policjanci szybko wyjaśnili, co skłoniło młodych do tak desperackiej próby uniknięcia kontroli.20-latek, starszy z duetu, miał w organizmie niemal pół promila alkoholu. Co więcej, okazało się, że w ogóle nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania motorowerem.

Jego 16-letni kompan, choć trzeźwy, również nie był bez winy. Jechał pojazdem, który jak się okazało,zabrał ojcu bez jego wiedzy i zgody. Całą tę absurdalną scenę dopełniał fakt, że na przedramieniu trzymał zapasowy kask, który – jak tłumaczył – miał być przeznaczony dla koleżanki. Ironia losu.

"- Wkrótce starszy z uciekinierów usłyszy zarzuty za niezatrzymanie się do kontroli, kierowanie bez uprawnień i pod wpływem alkoholu. Z kolei losem 16-latka zajmie się sąd rodzinny i nieletnich - dodają funkcjonariusze."

Co dalej z młodymi kierowcami?

Próba uniknięcia odpowiedzialności skończyła się tylko pogłębieniem problemów. Starszy z uciekinierów, 20-latek, będzie musiał stawić czoła poważnym zarzutom. Czeka go postępowanie zaniezatrzymanie się do kontroli drogowej, jazdę bez uprawnień oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. To zestaw zarzutów, który z pewnością odbije się szerokim echem w jego życiorysie.

Los 16-letniego kolegi spoczywa w rękach sądu rodzinnego i nieletnich. Ta historia toprzestroga dla wszystkich, którzy myślą, że zasady ruchu drogowego to jedynie luźne sugestie. W obliczu prawa, jak i zdrowego rozsądku, takie młodzieńcze wybryki zawsze mają swoją cenę. A w tym przypadku, cena może być wyjątkowo wysoka.

