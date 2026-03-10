Uderzenie w narkobiznes w Jaśle. Kto pociągał za sznurki?

Spektakularne uderzenie kontrterrorystów

Na mapie lokalnej przestępczości pojawił się nowy, wyrazisty akcent, gdy jasielscy kryminalni, wspierani przez elitarnych funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Rzeszowa, przeprowadzili skoordynowaną akcję. To uderzenie, zrealizowane na terenie Jasła i pobliskiego Tarnowca, bez wątpienia można uznać za spory sukces w walce z nielegalnym procederem.

Efektem tej dobrze zaplanowanej operacji było zatrzymanie dwójki osób podejrzanych o ukrywanie i obrót niedozwolonymi substancjami. Przejęto imponującą ilość narkotyków, bo przeszło pół kilograma, co jest znaczącym ciosem w lokalny rynek. Dodatkowo ustalono, że jeden z zatrzymanych, 33-letni mężczyzna, miał wcześniej prowadzić pojazd, będąc pod wpływem tych środków, co tylko dodaje kolejny, poważny zarzut do jego kartoteki.

Kto był głównym celem akcji?

Szczegóły operacji, przekazane przez jasielską komendę, rzucają światło na dynamikę tego zatrzymania, wyraźnie wskazując na głównego gracza. Okazało się, że 39-letnia kobieta, choć również objęta działaniami, posiadała jedynie symboliczną porcję marihuany, co stawia ją w nieco innej pozycji niż drugiego podejrzanego.

Cała uwaga mundurowych skupiła się jednak na 33-latku, u którego znaleziono przeszło pięćset gramów środków odurzających i psychotropowych. Taka ilość kwalifikuje się już jako posiadanie znacznych ilości narkotyków, co w polskim prawie wiąże się z o wiele surowszymi konsekwencjami prawnymi i pokazuje skalę jego zaangażowania w ten przestępczy proceder.

Konsekwencje dla zatrzymanych

Sprawcy szybko stanęli w obliczu wymiaru sprawiedliwości, co jest typowe dla takich spraw, gdzie dowody są mocne. 39-latka, zaskoczona obrotem wydarzeń, bez oporów przyznała się do postawionego jej zarzutu posiadania nielegalnych substancji. Za ten czyn grozi jej kara pozbawienia wolności, która może sięgać nawet trzech lat za kratkami.

Swojej winy nie próbował również ukrywać 33-latek, jednak jego sytuacja jest znacznie poważniejsza. Z uwagi na zabezpieczony towar, czyli znaczną ilość narkotyków, będzie on odpowiadał przed sądem za posiadanie znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych. To kategoria przestępstw, która przewiduje o wiele wyższe kary niż w przypadku drobnego posiadania.

Areszt tymczasowy i dalsze śledztwo

Decyzje jasielskiego sądu nie pozostawiły złudzeń co do wagi przestępstwa. Przyjęto wniosek Prokuratury Rejonowej w Jaśle, decydując się na bezwzględną izolację głównego podejrzanego. Skutkiem tego rozstrzygnięcia jest nałożony na 33-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy, co jest standardową procedurą w przypadku poważnych zarzutów i obawy matactwa.

Co więcej, za złamanie przepisów antynarkotykowych grozi mu teraz kara od roku do nawet dziesięciu lat więzienia, co jest perspektywą niezwykle surową i odstraszającą. Sprawa pozostaje rozwojowa, co oznacza, że śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań i dążą do rozbicia większych siatek przestępczych stojących za tym procederem. To pokazuje, że walka z narkotykami to ciągły wyścig zbrojeń pomiędzy przestępcami a służbami porządkowymi.

