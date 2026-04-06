Wichury w Polsce. Kiedy sytuacja pogodowa się ustabilizuje?

Wichury w Lany Poniedziałek

Lany Poniedziałek przyniósł niebezpieczną pogodę z silnym wiatrem w wielu regionach Polski. W nocy i nad ranem, na przykład w okolicach Warszawy, wystąpiły gwałtowne burze. Porywy wiatru osiągały miejscami prędkość do 85 kilometrów na godzinę. Na ulicy Okólnej w Łodzi konar spadł na jadącego dostawczaka, co skutkowało obrażeniami u kierowcy, choć na szczęście jego życiu nic nie zagrażało.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała dziś po południu o ponad 2000 interwencji w całym kraju, związanych z silnym wiatrem. Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w trudnych warunkach pogodowych. Zalecają unikanie przebywania pod drzewami oraz na otwartej przestrzeni. W przypadku nawałnicy poza budynkiem, należy jak najszybciej znaleźć schronienie.

Alerty pogodowe dla regionów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia dla dwunastu województw. Alerty obejmują obszar od północnego zachodu po południowy wschód kraju. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są dla Wybrzeża. Tam również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) ogłosiło alert pogodowy dla mieszkańców i turystów.

Silny wiatr odczuwalny jest w wielu regionach. Na Pomorzu strażacy interweniowali 82 razy od niedzieli, przy czym połowa zgłoszeń przypadła na poniedziałek. W województwie łódzkim odnotowano ponad 120 interwencji. W Lubelskiem strażacy wyjeżdżali ponad 400 razy, gdzie uszkodzony został między innymi dach szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. Na Podkarpaciu wichura zerwała linie energetyczne, pozostawiając około 3 tysiące odbiorców bez prądu, głównie w okolicach Krosna, Stalowej Woli i Sanoka.

Czy wiatr wreszcie osłabnie?

Doniesienia IMGW wskazują na umiarkowany optymizm. Wiatr w wielu miejscach kraju już osłabł lub ma zaniknąć w ciągu nocy. Wtorek, 7 kwietnia, zapowiada się znacznie spokojniejszym dniem, bez porywistego wiatru, choć występować będą wyjątki w niektórych regionach. Sytuacja pogodowa w większości kraju powinna się ustabilizować.

Prognoza pogody IMGW przewiduje porywy wiatru do 65 km/h, a na wschodzie lokalnie do 70 km/h. W Sudetach porywy mogą osiągnąć do 80 km/h, a w Karpatach nawet do 100 km/h. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem ma wygasnąć dziś o godzinie 21:00 dla wielu regionów Polski, co przyniesie ulgę mieszkańcom.

Regiony ze spokojniejszą pogodą

Już dziś późnym wieczorem sytuacja ma się uspokoić w województwie pomorskim oraz w powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim. Mieszkańcy tych obszarów mogą spodziewać się znacznego osłabienia wiatru. Te pierwsze regiony zakończą dzień z poprawą warunków atmosferycznych.

Szereg innych regionów również doczeka się wygaśnięcia ostrzeżeń. O godzinie 21:00 ostrzeżenia wygasną dla całych województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Dotyczy to także części powiatów w wielkopolskim, większości łódzkiego i zachodniopomorskiego, pozostałej części pomorskiego, części świętokrzyskiego oraz północy podkarpackiego. Większość kraju odczuje ulgę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.