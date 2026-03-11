Wólka Kosowska ponownie na celowniku. Co ukrywały pawilony centrum handlowego?

Wólka Kosowska: Skala procederu zaskakuje?

Wydawać by się mogło, że gigantyczne transporty podróbek to relikt przeszłości, jednak akcje służb, takich jak ta przeprowadzona w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej, boleśnie przypominają o trwającym procederze. W środę Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała o kolejnej skutecznej interwencji funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Tym razem na celowniku znalazło się znane Centrum Handlowe w Wólce Kosowskiej, gdzie doszło do zabezpieczenia towarów o niebotycznej wartości.

Podczas rutynowych, choć jak się okazało – brzemiennych w skutki – kontroli, mundurowi natknęli się na prawdziwe eldorado dla miłośników fałszywych markowych produktów. W pawilonach wynajmowanych przez obywatela Chin znaleziono i zabezpieczono ogromne partie kosmetyków oraz biżuterii, które opatrzone były logotypami znanych i cenionych na świecie marek. Ich autentyczność budziła natychmiastowe wątpliwości, co potwierdziło późniejsze dochodzenie.

Co jeszcze kryły magazyny w Wólce?

Początkowe sukcesy nie uśpiły czujności służb. Wręcz przeciwnie, były tylko preludium do dalszych, równie owocnych działań. Jak się okazało, podziemny rynek podróbek w Wólce Kosowskiej miał znacznie szersze zaplecze. Kolejne rewelacje czekały w pawilonie wynajmowanym przez obywatelkę Wietnamu, gdzie skala nielegalnego handlu przybrała równie imponujące rozmiary. Tam skonfiskowano nie tylko odzież, ale i całą gamę dodatków zimowych, które miały imitować produkty renomowanych firm.

Szczegółowy bilans tego odkrycia mówi sam za siebie: funkcjonariusze zarekwirowali ponad 2,6 tysiąca sztuk czapek, rękawiczek, opasek i innych elementów zimowej garderoby. To jednak nie wszystko. Dodatkowo zabezpieczono około 1,5 tysiąca naszywek z zastrzeżonymi znakami towarowymi, co wskazuje na doskonale zorganizowane zaplecze do tworzenia i dystrybucji fałszywych produktów. Ten proceder uderza nie tylko w finanse firm, ale również w zaufanie konsumentów i budżet państwa.

Milionowe straty legalnych producentów?

Całkowita wartość wszystkich zabezpieczonych przedmiotów w Wólce Kosowskiej, według wstępnych szacunków, przekracza kwotę 6,5 miliona złotych. Jest to kwota, która robi wrażenie i daje obraz skali strat, jakie ponoszą legalni producenci, których marki są bezprawnie wykorzystywane. Zarekwirowany towar, stanowiący dowód w prowadzonych sprawach, został bezzwłocznie przetransportowany do magazynu Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Legionowie.

Dalsze postępowanie w obu sprawach, dotyczących obywateli Chin i Wietnamu, jest obecnie prowadzone przez warszawski MUCS. Nadzór nad nim sprawuje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie, co podkreśla wagę i złożoność całego dochodzenia. Tego typu akcje to niestety **długotrwałe batalie z przestępczością gospodarczą, która adaptuje się do zmieniających się realiów**, starając się zawsze znaleźć luki w systemie prawnym i kontrolnym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.