Wypadki tramwajowe w Warszawie. Co wydarzyło się na Białołęce i Mokotowie?

Dwa groźne zdarzenia z tramwajami

W piątek w stolicy doszło do dwóch odrębnych i poważnych zdarzeń z udziałem tramwajów, które znacząco wpłynęły na funkcjonowanie miejskiego transportu. Pierwszy incydent miał miejsce w dzielnicy Białołęka, w rejonie przystanku Inowłodzka, gdzie tramwaj linii 1 zderzył się z ciężarówką. Drugie zdarzenie, potrącenie pieszego przez tramwaj, odnotowano na Mokotowie, przy skrzyżowaniu ulic Dolnej i Sobieskiego. Oba wypadki spowodowały poważne utrudnienia i wymagały interwencji służb ratunkowych.

W wyniku zderzenia ciężarówki z tramwajem na Białołęce, trzy osoby odniosły obrażenia. Na Mokotowie natomiast, poszkodowany pieszy trafił do szpitala w stanie krytycznym. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) musiał wprowadzić zmiany w kursowaniu linii tramwajowych oraz uruchomić komunikację zastępczą. Służby, w tym policja, straż pożarna oraz zespoły ratownictwa medycznego, pracowały na miejscach zdarzeń przez wiele godzin.

Zderzenie ciężarówki z tramwajem

Pierwsze z groźnych zdarzeń, zderzenie ciężarówki z tramwajem, miało miejsce w rejonie przystanku Inowłodzka na warszawskim Żeraniu. Pojazd ciężarowy, wykonując manewr skrętu, wymusił pierwszeństwo na jadącym tramwaju linii 1, który zmierzał w kierunku pętli Żerań. To bezpośrednie zderzenie doprowadziło do uszkodzenia boku składu tramwajowego. Siła uderzenia była na tyle duża, że ciężarówka przejechała wzdłuż tramwaju, wybijając szyby i niszcząc jego poszycie.

Odłamki szkła, rozbite podczas kolizji, zraniły pasażerów znajdujących się wewnątrz tramwaju. W sumie trzy osoby odniosły obrażenia – dwie z nich zostały przebadane na miejscu, natomiast motorniczy tramwaju wymagał hospitalizacji. Policja potwierdziła, że zarówno kierowca ciężarówki, jak i motorniczy byli trzeźwi. Na miejscu wypadku działały wszystkie niezbędne służby, w tym ratownictwo medyczne, policja oraz ekipy Tramwajów Warszawskich.

"Skręcająca ciężarówka wymusiła pierwszeństwo na tramwaju jadącym w kierunku pętli Żerań. Bok składu jest uszkodzony. Trzy osoby zostały ranne - dwie zostały przebadane na miejscu, a motorniczy trafił na badania do szpitala" - poinformował Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Potrącenie pieszego na Mokotowie

Kolejny poważny incydent miał miejsce po godzinie 16:00 na Mokotowie, na skrzyżowaniu ulic Dolnej i Sobieskiego. Tramwaj linii 19, zmierzający w kierunku Wilanowa, potrącił 36-letniego mężczyznę. Wstępne ustalenia policji wskazują, że pieszy przekraczał przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Po uderzeniu, mężczyzna znalazł się w niezwykle niebezpiecznym miejscu, pomiędzy tramwajem a betonowym obrzeżem torowiska.

Poszkodowany pieszy został przeciągnięty na odcinku około 20 metrów, a następnie zakleszczył się przy torach, jak podała redakcja Miejski Reporter. Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano straż pożarną, pogotowie ratunkowe oraz policję. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby uwolnić uwięzionego mężczyznę. Pieszy był nieprzytomny i w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala w Warszawie.

Jakie utrudnienia wystąpiły w komunikacji?

W związku z obydwoma wypadkami, Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) wprowadził natychmiastowe i znaczące zmiany w organizacji ruchu tramwajowego. Dotyczyło to przede wszystkim linii kursujących w rejonach zdarzeń na Białołęce i Mokotowie. Na Żeraniu, tramwaje linii 1 i 4 zostały skierowane na skrócone trasy, kończąc bieg na pętli Annopol. Pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami i koniecznością korzystania z alternatywnych środków transportu.

Na Mokotowie wprowadzono bardziej rozległe zmiany w kursowaniu tramwajów. Linie 14 i 16 w kierunku Miasteczka Wilanów i Stegien były kierowane ulicami Spacerową i Gagarina do krańca Stegny. W przeciwnym kierunku tramwaje te jechały ulicami Sobieskiego i św. Bonifacego. Linia 19, również jadąca w kierunku Stegien, kursowała objazdem przez ulice Rakowiecką i Puławską, do pętli Metro Wilanowska. ZTM uruchomił także zastępczą linię autobusową „Za Tramwaj”, aby zminimalizować niedogodności dla pasażerów.

Trasy linii zastępczych

Zastępcza linia autobusowa „Za Tramwaj” kursowała na specjalnie wyznaczonej trasie, mającej na celu obsłużenie rejonów dotkniętych utrudnieniami. Jej trasa obejmowała przystanki: Stegny – Św. Bonifacego – Sobieskiego – Chełmska – Czerniakowska – Gagarina – Belwederska – Spacerowa. To pozwoliło pasażerom kontynuować podróż, omijając zablokowane odcinki torowisk tramwajowych. Działania te były kluczowe dla utrzymania płynności komunikacji miejskiej w obliczu poważnych zdarzeń.

Służby na miejscu obu wypadków, zarówno na Białołęce, jak i na Mokotowie, kontynuują czynności wyjaśniające, aby ustalić wszystkie szczegóły i okoliczności zdarzeń. Zebrane dowody i zeznania świadków mają pomóc w pełnym odtworzeniu przebiegu wypadków i wskazaniu odpowiedzialnych. Informacje na temat zdarzeń były publikowane przez PAP oraz portal Miejski Reporter.

