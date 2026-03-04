Zgony w Domaniewicach. Prokuratura ujawnia, co naprawdę doprowadziło do tragedii?

Dramat w Domaniewicach

Liczba ofiar w podwolbromskich Domaniewicach jest tragiczna, po tym jak w ostatnich tygodniach życie straciło trzech mężczyzn. Wśród zmarłych znaleźli się dwaj bracia w średnim wieku, Mariusz B. i Robert B., oraz zaprzyjaźniony z ich rodziną 70-letni senior, Zbigniew N. Wszystkie ofiary łączyło jedno – ostre zapalenie płuc, które okazało się śmiertelne.

Choroba zaatakowała również matkę braci, panią Danutę, oraz najmłodszego z rodzeństwa, 46-letniego Grzegorza B. Ich życie zostało uratowane dzięki szybkiej interwencji i opiece szpitalnej. Sprawą zajmuje się obecnie Prokuratura Rejonowa w Olkuszu, prowadząc postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.

Jak rozpoczęła się seria zgonów?

Pierwsze zdarzenie odnotowano 28 stycznia, kiedy to znaleziono ciało 70-letniego Zbigniewa N. Mężczyzna, partner pani Danuty, pracował i nocował na fermie drobiu, a jego śmierć początkowo uznano za naturalną. Służby nie dopatrzyły się w tym zdarzeniu udziału osób trzecich, bazując na ówczesnej ocenie lekarza i trybie życia seniora. W chwili odnalezienia zwłok, zmarły wyglądał, jakby po prostu odpoczywał.

Dwie doby po śmierci pana Zbigniewa, 30 stycznia, zmarł 49-letni Mariusz B., starszy syn pani Danuty. Mężczyzna został znaleziony martwy w swoim domu, przy stole. Sąsiedzi relacjonowali, że Mariusz B. był aktywny fizycznie i nie sprawiał wrażenia osoby chorej, co pogłębiło szok mieszkańców.

Kiedy zmarł kolejny z braci?

Sytuacja zdrowotna pozostałych członków rodziny pogorszyła się gwałtownie po pogrzebie Mariusza B. Do szpitala w ciężkim stanie, z ostrym zapaleniem płuc, trafiła matka oraz 46-letni brat Grzegorz. W tym samym czasie, gdy bliscy walczyli o życie, nastąpiła kolejna tragedia. Zmarł 47-letni Robert B., drugi z braci, mimo wysiłków medyków.

Pani Danuta, matka zmarłych braci, dowiedziała się o śmierci Roberta z opóźnieniem, gdy jej stan zdrowia na to pozwolił. Kobieta przeżyła niewyobrażalny dramat, nie mogąc pożegnać swojego dziecka. Budynek mieszkalny, w którym doszło do zgonów, musiał przejść specjalistyczną dezynfekcję w celu eliminacji potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego.

Co ustaliła prokuratura w Olkuszu?

Śledztwo w sprawie serii zgonów w Domaniewicach prowadzi Prokuratura Rejonowa w Olkuszu. Postępowanie koncentruje się na wyjaśnieniu okoliczności nieumyślnego spowodowania śmierci. Początkowo, ze względu na bliskość fermy drobiu, sprawdzano hipotezę o ptasiej grypie. Ta wstępna teoria została jednak wykluczona po dokładniejszych analizach.

Prokurator Piotr Piekarski przekazał mediom kluczową informację dotyczącą przyczyn tragedii. Zgonów nie wywołała ptasia grypa, lecz ostre zapalenie płuc, którego bezpośrednią przyczyną były pneumokoki. To bakterie odpowiedzialne za inwazyjną chorobę pneumokokową, która może prowadzić do ciężkich infekcji.

Apel śledczych do mieszkańców

Mimo ustalenia głównej przyczyny zgonów, śledczy nadal intensywnie wyjaśniają mechanizm tak szybkiego i szerokiego rozprzestrzeniania się patogenu. Ważnym aspektem dochodzenia jest również ewentualny udział osób trzecich w zaniedbaniach, które mogły przyczynić się do tragicznych wydarzeń. Prokuratura analizuje wszystkie możliwe scenariusze, aby kompleksowo wyjaśnić sprawę.

W związku z trwającym dochodzeniem Prokuratura Rejonowa w Olkuszu wystosowała ważny apel do społeczeństwa. Prosi wszystkich świadków, którzy posiadają jakiekolwiek informacje lub mogą wnieść nowe fakty do sprawy, o pilny kontakt z policją. Każda, nawet z pozoru mało znacząca informacja, może okazać się kluczowa dla pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii w Domaniewicach.

