Żyrafa Aki nie żyje. Co naprawdę zabiło ulubieńca Gdańskiego Zoo?

Gdańskie Zoo żegna Akiego

Gdański Ogród Zoologiczny przekazał w poniedziałek, 9 marca wieczorem, smutną informację o odejściu jednego z samców Żyrafy ugandyjskiej. Żyrafa Aki, która miała zaledwie 15 lat, była ulubieńcem wielu odwiedzających i symbolem placówki. Choć w naturalnym środowisku żyrafy ugandyjskie żyją zazwyczaj około 15 lat, w warunkach ogrodów zoologicznych mogą osiągać wiek nawet 25 lat.

Przed Akim mogło być zatem jeszcze blisko 10 lat życia, co czyni jego śmierć szczególnie tragiczną. Zoo poinformowało w komunikacie, że zwierzę od pewnego czasu zmagało się z chorobą, co zwiastowało pogarszający się stan zdrowia. Pracownicy i lekarze weterynarii robili wszystko, aby zapewnić mu najlepszą możliwą opiekę, współpracując z ekspertami z całej Europy.

"- Aki od jakiegoś czasu zmagał się z chorobą i pozostawał pod stałą opieką naszych lekarzy weterynarii. Nasi specjaliści byli w ciągłym kontakcie z doświadczonymi ekspertami z europejskich ogrodów zoologicznych oraz koordynatorem gatunku, aby zapewnić mu jak najlepszą opiekę - czytamy w komunikacie."

Sekcja zwłok ujawniła przyczynę

Po śmierci żyrafy Aki, niezwłocznie przeprowadzono szczegółową sekcję zwłok, aby ustalić dokładną przyczynę jego nagłego odejścia. Do analiz włączono również dodatkowe badania laboratoryjne, mające na celu pełne zrozumienie stanu zdrowia zwierzęcia. Te kompleksowe działania miały na celu rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących pogarszającej się kondycji Akiego.

Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz oględzin anatomopatologicznych dostarczyły kluczowych informacji. To właśnie one pozwoliły na ostateczne ustalenie, dlaczego stan zdrowia 15-letniej żyrafy stopniowo się pogarszał w ostatnich miesiącach. Odkrycie było zaskakujące i rzuciło nowe światło na całą sytuację.

"- Wyniki wskazują, że Aki miał znacznie mniejszy mięsień sercowy niż przeciętnie u dorosłych żyraf. Takie obciążenie dla organizmu z czasem doprowadziło do przewlekłej niewydolności krążenia, która osłabiła jego odporność - czytamy."

Co osłabiło żyrafę Akiego?

Główną przyczyną problemów zdrowotnych Akiego okazała się wrodzona wada anatomiczna serca, której wcześniej nie można było zdiagnozować. Okazało się, że żyrafa miała znacznie mniejszy mięsień sercowy niż jest to typowe dla dorosłych przedstawicieli tego gatunku. Ta nieprawidłowość stanowiła ogromne obciążenie dla całego organizmu zwierzęcia przez wiele lat jego życia.

Wada serca stopniowo prowadziła do rozwoju przewlekłej niewydolności krążenia, co w konsekwencji znacząco osłabiło naturalną odporność Akiego. Organizm żyrafy był coraz bardziej wyczerpany, stając się podatnym na różne infekcje. Ostatecznym i fatalnym w skutkach powikłaniem tej wady było rozwinięcie się ciężkiego zapalenia mózgu.

Aki – ojciec pierwszej żyrafy

Aki był nie tylko ulubieńcem odwiedzających, ale także kluczowym osobnikiem dla programu hodowlanego Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Pod koniec ubiegłego roku w placówce miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, które zelektryzowało zarówno pracowników, jak i miłośników zwierząt. Na świat przyszła bowiem pierwsza w historii gdańskiego zoo żyrafa.

Narodziny młodego zwierzęcia, które zoo z dumą ogłosiło 15 grudnia na swojej oficjalnej stronie internetowej, były wynikiem wielu miesięcy przygotowań i ciężkiej pracy. Rodzicami pierwszego maleństwa w historii gdańskiego zoo byli Aki oraz samica o imieniu Alia. Jego dziedzictwo pozostaje zatem żywe w postaci potomstwa.

"- Był wyjątkowym zwierzęciem, a pamięć o nim pozostanie z nami na długo. Dziękujemy wszystkim, którzy otaczali Akiego troską i opieką - dodaje gdańskie zoo w social mediach."

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.