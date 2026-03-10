Jarosław Kaczyński bez domu. Kiedy prezes PiS wróci na Żoliborz?

Tymczasowe lokum Jarosława Kaczyńskiego

Od początku grudnia 2023 roku Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, zamieszkuje u swojego ciotecznego brata, Jana Marii Tomaszewskiego, który ma 76 lat. Przeprowadzka ta jest konsekwencją remontu prowadzonego w drugiej połowie domu-bliźniaka lidera PiS zlokalizowanego na warszawskim Żoliborzu. Zgodnie z pierwotnymi planami, prezes PiS miał powrócić do swojej nieruchomości jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Sytuacja jednak uległa zmianie, a czasowa absencja Kaczyńskiego z własnego domu znacznie się przedłużyła.

Niespodziewanie długi pobyt poza własnym adresem dotyczy także kotów Jarosława Kaczyńskiego, które również musiały opuścić żoliborskie włości. Polityk wraz ze swoimi pupilami przebywa obecnie w willi brata ciotecznego, która znajduje się po drugiej stronie Wisły. Aktualny stan prac budowlanych na Żoliborzu wciąż nie pozwala na powrót do normalności. Nieprzewidziane opóźnienia w remoncie spowodowały, że prezes PiS musi kontynuować tymczasowe życie u krewnego.

"W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, musimy podjąć wyzwanie i zwyciężyć, stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek" - powiedział prezes PiS.

Obowiązki polityczne i remontowe

Pomimo osobistych niedogodności związanych z brakiem dostępu do własnego domu, Jarosław Kaczyński intensywnie angażuje się w bieżące działania polityczne. Lider PiS stoi obecnie przed licznymi wyzwaniami w partii, w tym ryzykiem poważnego rozłamu oraz spadkiem poparcia w sondażach, co widać w utracie części elektoratu na rzecz Konfederacji. W minioną sobotę, podczas konwencji partyjnej w Krakowie, prezes Kaczyński ogłosił nominację posła Przemysława Czarnka na "lokomotywę wyborczą" i potencjalnego premiera przyszłego rządu PiS.

Dzień po konwencji w Krakowie, lider Prawa i Sprawiedliwości powrócił do Warszawy, gdzie uczestniczył w niedzielnej mszy świętej. Jest to istotne, gdyż polityk wcześniej ograniczał aktywność publiczną po przebytej infekcji i pobycie w szpitalu. Po zakończeniu nabożeństwa, limuzyna z ochroną zawiozła prezesa Kaczyńskiego na Żoliborz, aby osobiście ocenić postępy w pracach modernizacyjnych w jego domu. Wizyta potwierdziła, że powrót do własnych włości wciąż nie jest możliwy, co skutkowało koniecznością powrotu do willi brata ciotecznego.

Co dzieje się z domem na Żoliborzu?

Nieruchomość Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu przechodzi gruntowną transformację, która obejmuje nie tylko jego część. Przypomnijmy, że druga połowa domu-bliźniaka zmieniła właścicieli w ubiegłym roku, co zainicjowało proces intensywnych prac budowlanych. Nowi nabywcy podjęli decyzję o przeprowadzeniu kompleksowej metamorfozy swojego nowego gniazdka, co sprawi, że budynek będzie znacznie różnił się od pierwotnego wyglądu.

W ramach trwających prac modernizacyjnych, małe okna charakterystyczne dla powojennego budownictwa zostały zastąpione dużymi przeszkleniami. Ich celem jest wprowadzenie większej ilości naturalnego światła dziennego do wnętrz, poprawiając komfort mieszkańców. Planowana jest również nowa elewacja, która całkowicie odmieni zewnętrzny wygląd budynku. Mimo ekscytujących zmian, hałas i zakłócenia związane z robotami budowlanymi dają się we znaki sąsiadom, a przede wszystkim samemu prezesowi PiS, który musiał opuścić swój dom już w grudniu, z perspektywą dłuższego niż przewidywano pobytu poza nim.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.