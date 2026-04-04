Akta Epsteina ujawniają mroczne sekrety. Jakie oskarżenia przerażają najbardziej?

Kim naprawdę był Epstein?

Postać Jeffreya Epsteina nadal pozostaje owiana tajemnicą, mimo że upubliczniono już miliony stron dokumentów związanych z jego sprawą. Czy był jedynie zamożnym finansistą wykorzystującym swoją pozycję do szantażowania wpływowych osób, czy może pełnił bardziej dwuznaczną rolę, współpracując ze służbami specjalnymi? Te pytania wciąż wiszą w powietrzu, podsycając spekulacje na temat prawdziwej skali jego działalności w posiadłościach takich jak prywatna wyspa Little St. James czy ranczo Zorro.

Opublikowane przez amerykański Departament Sprawiedliwości wiadomości, w większości pochodzące z zeznań lub korespondencji z miliarderem, nie stanowią ostatecznych dowodów w rozumieniu prawnym. Są to raczej wstępne materiały do dalszych badań, które ukazują jednak niezwykle mroczne i niepokojące wątki. Wiele z nich to oskarżenia ludzi, których wiarygodność bywa podważana, lub makabryczne „żarty” wymieniane między Epsteinem a jego znajomymi, które mimo wszystko wywołują dreszcz.

Urojenia czy szokująca rzeczywistość?

Wśród udostępnionych dokumentów znajduje się jeden szczególnie drastyczny, który wywołał falę konsternacji. Dotyczy on zeznań mężczyzny, którego śledczy określają jako zażywającego narkotyki. Mężczyzna ten twierdził, że w 2000 roku, będąc na jachcie z Epsteinem i innymi prominentnymi osobistościami, padł ofiarą brutalnego wykorzystania seksualnego nie tylko ze strony miliardera, ale także Billa Clintona oraz Georga Busha seniora. Brzmi jak coś z horroru, prawda?

Jego relacja opisuje także rzekome uczestnictwo w rytualnym składaniu ofiar, gdzie nacinano mu stopy szablą, choć bez pozostawienia blizn. Co więcej, świadek miał być świadkiem ćwiartowania niemowląt, usuwania ich wnętrzności, a nawet kanibalizmu. Chociaż adnotacja „Dzięki, nie wiedziałem, że Bush też go zgwałcił. ok” z FBI może sugerować dystans śledczych, sam opis zdarzeń jest na tyle przerażający, że trudno o nim zapomnieć.

Tajemnice pola golfowego Trumpa

Kolejnym wstrząsającym fragmentem jest dokument FBI opisujący zeznania świadka, którego dane zostały utajnione. Ta osoba twierdziła, że była świadkiem morderstwa młodej dziewczyny przez Robina Leacha podczas jednej z imprez seksualnych. Co najbardziej szokujące, świadek wskazał, że ofiara miała zostać pochowana za 19. dołkiem na polu golfowym Donalda Trumpa. To twierdzenie wywołało sporo kontrowersji.

Według tych zeznań, na tym samym polu golfowym miały zostać zamordowane i pochowane jeszcze trzy inne dziewczęta. Chociaż to tylko niepotwierdzone relacje, frapującym faktem jest to, że na wspomnianym obiekcie rzeczywiście spoczywa jedna osoba – Ivana Trump, była żona prezydenta. Zmarły w 2018 roku Robin Leach, znany gospodarz „Lifestyles of the Rich and Famous”, jest wymieniony z nazwiska, co dodaje sprawie jeszcze bardziej makabrycznego wymiaru.

Zagadkowa Madam G. na Zorro Ranch?

W 2019 roku do pewnego prezentera radiowego trafił mejl, którego nadawca twierdził, że za wzgórzami należącymi do Zorro Ranch, jednej z posiadłości Epsteina położonej blisko granicy z Meksykiem, na jego rozkaz oraz „Madam G.”, pochowano dwie dziewczynki pochodzące z zagranicy. Podejrzenia natychmiast padają na Ghislaine Maxwell, wieloletnią wspólniczkę i "naganiaczkę" Epsteina, która obecnie odsiaduje wyrok w więzieniu.

Dalsza część korespondencji ujawnia, że wspomniane ofiary miały zostać uduszone podczas aktywności seksualnej. Nadawca mejla podawał się za byłego pracownika Epsteina, co teoretycznie mogłoby dodać wiarygodności jego doniesieniom, jednak natura tych oskarżeń jest tak mroczna, że pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi, rzucając cień na całą sprawę.

Czy kariera modelek to był koszmar?

Inny mejl, wysłany do prokuratury, przedstawia losy jednej z domniemanych ofiar Epsteina. Została ona zwabiona do jego rezydencji pod pretekstem obiecującej kariery w modelingu. Zamiast spełnienia marzeń, dziewczyna miała zostać sprzedana jako niewolnica, by następnie doświadczać niewyobrażalnych tortur seksualnych. Ta historia to kwintesencja perfidii, z jaką Epstein i jego otoczenie mieli manipulować młodymi ludźmi.

W tej samej wiadomości pojawia się oskarżenie, że książę Andrzej, członek brytyjskiej rodziny królewskiej, był współwinny jej śmierci. Miał torturować zarówno ją, jak i nadawcę mejla, by wymusić morderstwo. Jest to jedno z najbardziej szokujących oskarżeń, które dodaje królewski kontekst do i tak już makabrycznej historii, ukazując skalę możliwych powiązań w aferze Epsteina.

„Chłopcy czy dziewczynki?” – pytanie Peggy Siegal

Wśród opublikowanych dokumentów znalazła się również korespondencja wysłana do Epsteina przez Peggy Siegal, znaną specjalistkę ds. reklamy w branży rozrywkowej i medialnej. Kobieta, będąc w Kenii, zapytała miliardera w niezwykle niepokojący sposób, czy mogłaby przywieźć mu „małe dziecko lub dwoje”, a następnie doprecyzowała: „Chłopcy czy dziewczynki?”. To pytanie, bez względu na kontekst, mrozi krew w żyłach i stanowi jeden z najbardziej dwuznacznych fragmentów w całej aferze.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy był to jedynie niesmaczny żart w gronie osób o wynaturzonych poczuciach humoru, czy też złowieszcza sugestia dotycząca werbowania kolejnych ofiar. Takie wiadomości rzucają nowe światło na sieć powiązań Epsteina i pokazują, jak głęboko zakorzenione były jego dewiacje w codziennej komunikacji z jego elitarnym kręgiem znajomych, wywołując poczucie niesmaku i zgrozy.

Czy Jeffrey Epstein lubował się w torturach?

Jeden z mejli wysłanych do Epsteina zawierał fragment, który jednoznacznie wskazuje na jego potencjalne zainteresowania, a wręcz perwersyjne upodobania. Miliarder miał napisać: "I loved the torture video", co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Uwierbiałem nagranie z torturami”. Sugeruje to, że ktoś przesłał mu drastyczny film, który oglądał z ogromną przyjemnością, czerpiąc z niego wyraźną satysfakcję. Ten krótki fragment mówi więcej o jego psychice niż wiele stron zeznań.

Słowa te, choć wyjęte z kontekstu całej rozmowy, stanowią przerażający wgląd w mentalność Epsteina, który wydawał się czerpać chorobliwą radość z cierpienia innych. Jeżeli był to tylko żart, to świadczy on o niewyobrażalnej makabrze, w jaką obracali się w kręgu miliardera. Pokazuje to, jak głęboko zaburzona była jego moralność i jak bardzo rozmijał się z podstawowymi zasadami ludzkiej przyzwoitości. Czy możemy być zaskoczeni?

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.