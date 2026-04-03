Artemis II. Co naprawdę działo się w drodze na Księżyc?

Lęk na granicy kosmosu

Ponad pół wieku minęło, odkąd ludzkość ostatni raz z taką determinacją skierowała wzrok w stronę Srebrnego Globu, wysyłając tam załogową misję. Lot Artemis II miał być triumfalnym powrotem, ale już na początkowym etapie przyniósł niemałe emocje.

Ledwie kapsuła Orion, z astronautami Reidem Wisemanem, Christiną Koch, Victorem Gloverem i Jeremym Hansenem na pokładzie, opuściła ziemską orbitę po kluczowym manewrze silnika, a już systemy pokładowe wygenerowały komunikat mrożący krew w żyłach, budząc demony z dawnych, ryzykownych wypraw.

Fałszywy alarm w Orionie?

Minęło zaledwie około 20 minut od momentu, gdy misja Artemis II obrała kurs na Księżyc, kiedy na pokładzie rozległ się alarm. System zasygnalizował potencjalną nieszczelność w kabinie, co w próżni kosmicznej jest scenariuszem niemal apokaliptycznym, stawiającym załogę w obliczu śmiertelnego zagrożenia.

Dla czterech doświadczonych astronautów, w drodze do realizacji marzeń o powrocie na Księżyc, perspektywa nagłej utraty ciśnienia musiała być paraliżująca. Momentalnie zaczęli kalkulować ryzyko przerwania misji i powrotu na Ziemię, co stanowiło dramatyczny zwrot akcji w historycznym locie i wymagało błyskawicznej oceny sytuacji.

Potwierdzenie z Houston

Na szczęście, jak to często bywa w kosmicznych ekspedycjach, dramatyczne doniesienia szybko ustąpiły miejsca uspokajającym wieściom. Centrum kontroli lotów w Houston, po szybkiej weryfikacji danych, potwierdziło, że ciśnienie w kabinie Oriona jest w normie, rozwiewając najgorsze obawy.

To samo odczytywali sami astronauci, co pozwoliło odetchnąć z ulgą zarówno im, jak i zespołom na Ziemi. Misja Artemis II, po krótkim zawieszeniu oddechu, mogła być kontynuowana zgodnie z planem, choć z pewnością incydent pozostawił swoje piętno na psychice załogi i pokazał brutalność kosmicznych realiów.

Wyzwania kosmicznej podróży

Planowany na około 10 dni lot Artemis II wokół Księżyca to nie tylko test technologii, ale przede wszystkim wytrzymałości ludzkiego organizmu i psychiki w ekstremalnych warunkach. Astronauci muszą mierzyć się z niskimi temperaturami w kabinie, co wymaga ciągłej korekty ustawień systemów podtrzymywania życia, by zapewnić komfort i bezpieczeństwo.

Sypialnie w kosmosie to śpiwory przypięte do ścian, a moment startu rakiety, choć przewidywany, nadal potrafi zaskoczyć swoją potęgą i brutalnością, przypominając, że kosmos to środowisko, które nie wybacza błędów i wymaga nieustannej czujności oraz pokory.

Ryzyko nowej technologii

Orion, choć duma amerykańskiej agencji kosmicznej, to wciąż stosunkowo nowy statek kosmiczny. Jego systemy nie były wcześniej testowane z załogą podczas tak dalekich i wymagających misji, co dodaje element niepewności do całej ekspedycji i wymaga maksymalnej precyzji.

W obliczu poważnej awarii, powrót na Ziemię byłby skomplikowany i niezwykle ryzykowny. Po okrążeniu Księżyca, kapsuła powróci z ogromną prędkością w atmosferę, by ostatecznie wylądować na oceanie, gdzie czekać będą służby ratunkowe – miejmy nadzieję, że bez żadnych dramatycznych niespodzianek, które mogłyby zagrozić życiu astronautów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.