Ambasador USA w Izraelu o wizji Izraela. Co dokładnie powiedział dyplomata?

Tucker Carlson, znany konserwatywny dziennikarz, przeprowadził wywiad z ambasadorem USA w Izraelu, Mikiem Huckabee. Rozmowa miała miejsce w Izraelu, krótko przed amerykańsko-izraelskim atakiem, a jej treść szybko wywołała szerokie oburzenie. Ambasador USA w Izraelu, Mike Huckabee, zasugerował, że Izrael ma prawo kontrolować znaczną część Bliskiego Wschodu. Powołał się przy tym na interpretacje biblijne, co było kluczowym elementem jego wypowiedzi.

Słowa dyplomaty, cytowane między innymi przez BBC, zbulwersowały liczne państwa regionu i doprowadziły do międzynarodowej burzy dyplomatycznej. Wypowiedź dotyczyła rozległego obszaru, którego przejęcie przez Izrael Mike Huckabee uznał za uzasadnione. Skutki tej rozmowy były odczuwalne natychmiastowo na arenie politycznej.

"byłoby dobrze, gdyby Izrael zabrał wszystko"

Co Huckabee mówił o Bliskim Wschodzie?

Tucker Carlson zapytał Mike'a Huckabee, czy Izrael ma prawo do „zasadniczo całego Bliskiego Wschodu”, odwołując się do fragmentów Biblii opisujących ziemię między Nilem w Egipcie a Eufratem w Syrii i Iraku. Ambasador nie zaprzeczył tej tezie, potwierdzając, że takie przejęcie byłoby korzystne. Jego odpowiedź wzbudziła natychmiastowe kontrowersje.

Huckabee szybko dodał, że Izrael nie dąży do objęcia kontroli nad całym wspomnianym terytorium. Zamiast tego, jak wyjaśnił, kraj ten „prosi o przynajmniej przejęcie ziemi, którą obecnie okupuje”. Zaznaczył, że nawet ten mniejszy obszar stanowiłby „duży kawałek ziemi”, jednocześnie podkreślając, że nie jest to aktualny cel polityki Izraela.

"Nie proszą o powrót i odebranie wszystkiego, ale proszą o odebranie przynajmniej ziemi, którą teraz zajmują, na której teraz mieszkają, którą teraz legalnie posiadają i która jest dla nich bezpieczną przystanią."

Reakcje na słowa ambasadora

Mike Huckabee w dalszej części wywiadu starał się złagodzić swoje wcześniejsze wypowiedzi, stwierdzając, że jego słowa o "zabieraniu całości" były "nieco przesadne". Jednak pierwotna treść wypowiedzi zdążyła już wybrzmieć i została potraktowana z pełną powagą przez społeczność międzynarodową. W efekcie doszło do fali protestów.

Na słowa ambasadora USA zareagowało kilkanaście państw oraz międzynarodowe organizacje, które podpisały oświadczenie potępiające jego komentarze. Wśród sygnatariuszy znalazły się kluczowe kraje Bliskiego Wschodu, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Jordania, Arabia Saudyjska oraz organizacje jak Liga Arabska. Ich reakcja podkreśliła wagę i wrażliwość tematu.

Kto potępił wypowiedź Huckabee'ego?

Oświadczenie potępiające wypowiedzi ambasadora Mike'a Huckabee'ego podpisały następujące państwa: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Jordania, Indonezja, Pakistan, Turcja, Arabia Saudyjska, Katar, Kuwejt, Oman, Bahrajn, Liban, Syria i Państwo Palestyna. Szeroki zakres sygnatariuszy świadczy o powadze, z jaką potraktowano słowa amerykańskiego dyplomaty.

Ponadto, do potępienia dołączyły również trzy ważne organizacje międzynarodowe. Były to Organizacja Współpracy Islamskiej, Liga Arabska oraz Rada Współpracy Zatoki Perskiej. Wspólny front tych podmiotów nadał protestowi dodatkowy wymiar polityczny i dyplomatyczny, nazywając słowa Huckabee "niebezpiecznymi i podburzającymi".

