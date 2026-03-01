Dubaj pod ostrzałem Iranu. Jakie są konsekwencje dla turystów?

Dubaj staje się celem ataku

Dubaj, znany z ogromnego bogactwa i luksusowych wakacji, niespodziewanie stał się areną działań wojennych. Iran, w ramach odwetu za wcześniejszy atak, rozszerzył swoje działania na Zjednoczone Emiraty Arabskie, uważane dotąd za względnie bezpieczną przystań w niestabilnym regionie Bliskiego Wschodu. Uderzenia objęły kluczowe miasta takie jak Abu Zabi oraz Dubaj, będący finansową i turystyczną wizytówką państwa. Ataki rakietowe i dronów spowodowały poważne uszkodzenia infrastruktury, w tym na międzynarodowym lotnisku w Dubaju.

Zgodnie z dostępnymi informacjami, w wyniku ostrzału rannych zostało czterech pracowników portu lotniczego w Dubaju. Jeszcze bardziej tragiczne okazały się wydarzenia w Abu Zabi, gdzie pociski spadły w rejonie lotniska, powodując śmierć jednej osoby i obrażenia u siedmiu innych. Te zdarzenia potwierdzają, że konflikt na Bliskim Wschodzie przybiera na sile i dotyka regiony, które dotychczas uchodziły za bezpieczne i stabilne. Skala strat materialnych po tych atakach jest nadal przedmiotem szczegółowych analiz i szacunków.

Luksusowe obiekty dotknięte konfliktem

Szczególne poruszenie wywołały doniesienia o atakach na luksusowe obiekty hotelowe w Dubaju. Fragmenty irańskiego drona uderzyły w fasadę Burdż al-Arab, jednego z najbardziej rozpoznawalnych i najdroższych hoteli na świecie, co doprowadziło do pożaru. Władze Dubaju szybko potwierdziły zdarzenie, podkreślając, że na szczęście nikt z gości ani personelu nie ucierpiał. Wcześniej odnotowano eksplozję w pięciogwiazdkowym hotelu Fairmont The Palm, położonym na sztucznej wyspie Palma Dżamira.

Eksplozja w Fairmont The Palm skutkowała obrażeniami u czterech osób, co dodatkowo zaniepokoiło mieszkańców i turystów. Niedzielny poranek przyniósł kolejne doniesienia o wybuchach w Dubaju, a w pobliżu lotniska widoczny był czarny słup dymu. Dwa przypadki upadku szczątków przechwyconych dronów na prywatne posesje spowodowały obrażenia u dwóch osób, co uwidacznia ryzyko dla ludności cywilnej, nawet w obliczu skutecznej obrony przeciwlotniczej. W odpowiedzi na eskalację Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne państwa regionu zamknęły przestrzeń powietrzną, co poważnie uderzyło w transport lotniczy i turystykę – filary lokalnej gospodarki.

Polskie MSZ odradza podróże

W obliczu narastającego konfliktu, Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało stanowcze zalecenie. MSZ odradza wszelkie podróże do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podkreślając zmienioną sytuację bezpieczeństwa w regionie. Osobom, które już przebywają na miejscu, ministerstwo zaleca podjęcie konkretnych środków ostrożności, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Należy zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe, zawsze mieć przy sobie ważne dokumenty oraz naładowany telefon komórkowy.

Dodatkowo, MSZ przypomina o konieczności rejestracji w systemie Odyseusz, co ułatwi ewentualną pomoc konsularną w razie potrzeby. W obecnej fazie konfliktu nawet dotąd stabilne państwa Zatoki Perskiej przestały być przewidywalne. Region wchodzi w okres, w którym dalsza eskalacja działań wojennych i pojawienie się przypadkowych ofiar wydają się niestety bardziej niż prawdopodobne. Decyzje te mają na celu ochronę obywateli polskich przebywających lub planujących podróż do ZEA.

