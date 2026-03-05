Atak dronów na Azerbejdżan. Kto chce wciągnąć Baku w globalny konflikt?

Napięcie rośnie na Kaukazie

Bliski Wschód znów zadygotał, tym razem jego echa dotarły na Kaukaz. Azerbejdżan stał się celem zaskakującego ataku dronów, który w czwartek w południe uderzył w Nachiczewańską Republikę Autonomiczną. Ta eksklawa, oddzielona od reszty kraju przez Armenię, graniczy bezpośrednio z Iranem, co natychmiast wzbudziło podejrzenia co do sprawcy i motywów. Niestety, incydent ten to nie tylko zniszczona infrastruktura, ale przede wszystkim ranni cywile, co tylko podgrzewa atmosferę i buduje retorykę odwetu. Cała sytuacja budzi obawy o dalszą eskalację regionalnego konfliktu.

Według azerskiego ministerstwa spraw zagranicznych, jeden z bezzałogowców trafił bezpośrednio w budynek terminalu lotniska w Nachiczewaniu, drugi natomiast spadł niepokojąco blisko szkoły w wiosce Szakarabed. Baku nie zwlekało z reakcją, stanowczo potępiając uderzenie i wskazując na terytorium Iranu jako miejsce startu dronów. Ambasador Islamskiej Republiki Iranu, Mojtaba Demirchilou, został pilnie wezwany do ministerstwa, by złożyć wyjaśnienia, co podkreśla powagę sytuacji. Władze Azerbejdżanu jasno dały do zrozumienia, że zastrzegają sobie prawo do podjęcia "odpowiednich środków", co w języku dyplomacji oznacza możliwość odwetu.

Dlaczego Nachiczewan stał się celem?

Nachiczewan, strategicznie położony między Iranem a Turcją, od lat pozostaje w centrum geopolitycznych rozgrywek na Kaukazie Południowym. Region ten był kluczowym elementem porozumienia pokojowego zawartego rok temu między Armenią a Azerbejdżanem, po wyniszczających latach konfliktu o Górski Karabach. Umowa ta przewidywała utworzenie niezwykle ważnego korytarza transportowego, mającego połączyć główną część Azerbejdżanu właśnie z eksklawą Nachiczewan, tworząc nowe połączenia w regionie. To geopolityczna szansa dla regionu, ale również punkt zapalny dla sąsiadów.

Projekt ten, nazwany "Trump Route for International Peace and Prosperity" (TRIPP), zakładał budowę nowoczesnego szlaku komunikacyjnego przez Armenię i inwestycje w infrastrukturę z udziałem amerykańskich firm. Od samego początku Iran wyrażał otwarty sprzeciw wobec tej inicjatywy, widząc w niej zagrożenie dla swoich interesów strategicznych i stabilności regionalnej. Teheran obawia się, że powstanie tzw. korytarza zangiezurskiego znacznie ograniczy jego dostęp do Armenii i całego Kaukazu. Dodatkowo, obawa przed zwiększoną obecnością państw zachodnich w bezpośrednim sąsiedztwie irańskich granic jest stałym elementem retoryki Teheranu. To sprawia, że każda taka inwestycja budzi ich silne obawy.

Iran kontra Izrael w cieniu Kaukazu

Konflikt na Bliskim Wschodzie ma wiele płaszczyzn, a Kaukaz niestety stał się kolejną z nich. Iran od dłuższego czasu głośno oskarża Azerbejdżan o bliską współpracę wywiadowczą z Izraelem, swoim arcywrogiem w regionie. Teheran wielokrotnie twierdził, że terytorium Azerbejdżanu jest rzekomo wykorzystywane jako baza do prowadzenia działań wymierzonych w bezpieczeństwo Islamskiej Republiki. To oskarżenie, choć niepoparte publicznymi dowodami, stanowi stały element retoryki irańskiej. Bez wątpienia, takie zarzuty zawsze są traktowane niezwykle poważnie i mogą prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji. Eskalacja retoryki prowadzi często do eskalacji działań, dlatego tak ważne jest monitorowanie sytuacji.

Jak przypomina Al Jazeera, te wzajemne oskarżenia nie są niczym nowym i mają długą historię, budującą napięcie między dwoma państwami. Atak na Nachiczewan może być zatem nie tylko reakcją na plany korytarza transportowego, ale również ostrzeżeniem dla Baku przed pogłębianiem relacji z Tel Awiwem. W kontekście szerszego konfliktu na Bliskim Wschodzie, gdzie Iran i Izrael odgrywają kluczowe role, każde tego typu wydarzenie jest interpretowane jako element większej, skomplikowanej gry geopolitycznej. Czy to kolejny akt w dramacie o dominację w regionie? Odpowiedź na to pytanie może mieć dalekosiężne skutki dla całej Eurazji. Sytuacja pozostaje dynamiczna.

