Narkotykowy boss El Mencho. Co znaleziono w jego tajnej kryjówce?

Religijność narkotykowego bossa

W meksykańskim Tapalpa, w podziemnej kryjówce, która przez lata stanowiła dom Nemesio Rubéna Oseguery Cervantesa, odkryto przedmioty rzucające nowe światło na postać narkotykowego bossa znanego jako El Mencho. Mimo że kierowany przez niego kartel Jalisco Nowej Generacji (CJNG) słynął z wyjątkowej brutalności, dokonując licznych morderstw, często z ćwiartowaniem rywali i obcinaniem głów, El Mencho uważał się za osobę głęboko religijną. Znaleziska w jego kryjówce wyraźnie świadczą o tym paradoksie.

Wśród przedmiotów ujawnionych po śmierci Nemesio Rubéna Oseguery Cervantesa, alias El Mencho, dominowały liczne święte figury oraz obrazy religijne. W podziemnych pomieszczeniach znajdowały się także teksty modlitw i obrazki religijne, w tym wizerunki Matki Boskiej z Guadalupe oraz świętego Judy Tadeusza. Dodatkowo, w kryjówce bossa kartelu palono świeczki, a na ścianach wisiały odręcznie przepisane teksty psalmów, co wskazuje na regularne praktyki religijne. Na podwórku jego posiadłości odkryto również kolejne święte wizerunki, które były wyryte w kamieniach.

Jak zginął El Mencho?

Zabicie Nemesio Rubéna Oseguery Cervantesa przez meksykańskie siły specjalne 22 lutego 2022 roku wywołało falę ogólnokrajowych zamieszek w Meksyku. Członkowie potężnego kartelu Jalisco Nowej Generacji (CJNG) zareagowali z ogromną agresją, dokonując podpaleń budynków i pojazdów, a także blokując kluczowe trasy komunikacyjne w całym kraju. Ataki skierowane były również na infrastrukturę, w tym na międzynarodowe lotnisko w Guadalajarze, co sparaliżowało region i podkreśliło siłę oraz zasięg wpływów organizacji przestępczej.

El Mencho przez wiele lat konsekwentnie budował swoją legendę, opierając potęgę CJNG na bezwzględnym terrorze i przekształcając ją w efektywną machinę do zabijania. 59-letni lider organizacji przestępczej zakończył życie w miejscowości Tapalpa, gdzie armia, przy wsparciu lotnictwa i jednostek specjalnych, przeprowadziła szturm, który przerodził się w regularną bitwę z siłami kartelu. Według oficjalnych komunikatów resortu obrony, na miejscu operacji zlikwidowano czterech bandytów. Sam szef kartelu, El Mencho, został ranny w intensywnej wymianie ognia, podobnie jak dwaj jego towarzysze. Ostatecznie Oseguera Cervantes zmarł na pokładzie śmigłowca podczas transportu medycznego do stolicy kraju, co zakończyło jego długie panowanie w świecie przestępczym.

Okrucieństwo kartelu Jalisco

Kartel Jalisco Nowej Generacji (CJNG), dowodzony przez El Mencho, zyskał reputację jednej z najbardziej brutalnych organizacji przestępczych na świecie. Ich metody działania obejmowały nie tylko masowe mordy, ale również odrażające akty przemocy, takie jak ćwiartowanie ciał rywali, obcinanie głów i, według niektórych doniesień, pożeranie serc ofiar. Takie okrucieństwo miało na celu zastraszanie zarówno konkurencyjnych grup, jak i ludności cywilnej oraz służb porządkowych, co pozwalało kartelowi na utrzymanie ścisłej kontroli nad swoimi terytoriami. Bezwzględność El Mencho i jego ludzi była filarem, na którym zbudował potęgę swojej grupy.

Reakcja kartelu CJNG na śmierć El Mencho, która objawiała się podpaleniami, blokadami dróg i atakami na infrastrukturę, stanowiła wyraźny przykład ich zdolności do szybkiej i brutalnej mobilizacji. To pokazuje, jak dobrze zorganizowana była struktura przestępcza i jak duży wpływ miała na życie codzienne w Meksyku. Mimo że Nemesio Rubén Oseguera Cervantes zginął, dziedzictwo jego okrucieństwa i skrajnej religijności pozostawiło trwały ślad w historii walki z przestępczością zorganizowaną w regionie, a jego zaskakujące zamiłowanie do świętych symboli wciąż budzi zdziwienie.

