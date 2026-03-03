Donald Trump i Iran. Czy zapomniani sojusznicy wracają do gry?

Sojusze na Bliskim Wschodzie

Bliski Wschód to region nieustannych zaskoczeń, a doniesienia „Wall Street Journal” tylko potwierdzają tę regułę. Donald Trump, znany z niekonwencjonalnych podejść do polityki zagranicznej, ponownie stawia na kontrowersyjną strategię. Celem ma być obalenie obecnego irańskiego reżimu, a ścieżką do tego – wsparcie dla zbrojnych milicji. Jeśli te plany się zmaterializują, Waszyngton gotów jest na znacznie głębsze zaangażowanie niż tylko polityczne deklaracje.

W obliczu zaostrzających się relacji z Teheranem, administracja amerykańska, powołując się na anonimowe źródła, rozważa wszelkie opcje. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, lecz sam fakt, że takie rozmowy są prowadzone, świadczy o determinacji. Prezydent szuka w regionie partnerów, którzy mogliby wykorzystać obecne osłabienie Iranu, dodatkowo podgrzewane przez amerykańsko-izraelskie uderzenia.

Kurdowie i Trump – czy historia się powtórzy?

Najciekawszym elementem tej układanki jest rzekoma rola Kurdów. Według portalu Axios, Trump miał już odbyć rozmowę z ich przywódcami w Iraku, co wywołało falę spekulacji. To o tyle frapujące, że Amerykanie wielokrotnie zawodzili Kurdów, którzy przecież odegrali kluczową rolę w walce z Państwem Islamskim, by następnie zostać porzuconymi. Czy historia braku zaufania zostanie tym razem przełamana?

Kurdowie, dysponujący tysiącami doświadczonych żołnierzy rozmieszczonych wzdłuż granicy iracko-irańskiej, stanowią siłę, której nie można lekceważyć. Po ostatnich izraelskich nalotach na zachodnie obszary Iranu, pojawiły się głosy sugerujące, że mogą one służyć jako preludium do szerszej kurdyjskiej ofensywy. Bliskie relacje Izraela z kurdyjskimi środowiskami w Syrii, Iraku i Iranie tylko podsycają te spekulacje.

Co planuje Benjamin Netanjahu?

Warto przypomnieć, że premier Izraela, Benjamin Netanjahu, od dawna jest zwolennikiem wykorzystania potencjału kurdyjskiego. Jak donosi Axios, Netanjahu miał podczas jednego ze spotkań w Białym Domu otwarcie opowiadać się za zaangażowaniem Kurdów w działania wymierzone w Teheran. Jego stanowisko jest spójne z długoterminową polityką Izraela w regionie.

Taka perspektywa stawia Kurdów w niezwykle trudnej sytuacji. Z jednej strony oferuje im potencjalne wsparcie i narzędzia do realizacji własnych aspiracji narodowych, z drugiej – wystawia na ryzyko kolejnego porzucenia w momencie, gdy cele strategiczne Waszyngtonu zostaną osiągnięte. To delikatna gra, w której stawka jest bardzo wysoka, a zaufanie – towarem deficytowym.

Czy Biały Dom potwierdza doniesienia?

Karoline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu, potwierdziła prowadzenie rozmów z licznymi partnerami w regionie, jednak zręcznie unikała bezpośredniego odniesienia do wspierania ugrupowań antyreżimowych. Oficjalnie, konkretne decyzje dotyczące zakresu ewentualnej pomocy wciąż pozostają w sferze dyskusji. Nie wiadomo, czy miałaby to być dostawa broni, szkolenia wojskowe, czy wsparcie wywiadowcze. Każda z tych opcji niesie za sobą ogromne konsekwencje.

Donald Trump, ogłaszając wspólne operacje USA i Izraela przeciwko Iranowi, otwarcie wezwał Irańczyków do powstania i przejęcia władzy. Jednak „Wall Street Journal” słusznie zauważa, że realne wsparcie uzbrojonych grup oporu to krok znacznie dalej idący niż jedynie polityczne apele. To zmiana paradygmatu, która może radykalnie odmienić dynamikę konfliktu na Bliskim Wschodzie i sprowokować Teheran do zdecydowanej reakcji.

Jakie ryzyko niesie nowy sojusz?

Historia relacji USA-Kurdowie pełna jest zwrotów akcji, gdzie Kurdowie, choć lojalni sojusznicy w walce z terrorystami Państwa Islamskiego, często byli pozostawiani sami sobie. Decyzje Trumpa o wycofaniu wojsk z Syrii i pozostawieniu Kurdów na pastwę losu w obliczu tureckiej ofensywy wciąż są żywe w pamięci. Czy można teraz oczekiwać, że Kurdowie z pełnym zaufaniem zaangażują się w kolejną kampanię na rzecz amerykańskich interesów?

Ewentualne zaangażowanie Waszyngtonu we wsparcie kurdyjskich milicji w Iranie, choć może wydawać się skutecznym narzędziem nacisku na Teheran, niesie ze sobą ogromne ryzyko. Istnieje obawa, że po raz kolejny zostaną oni wykorzystani jako pionki w geopolitycznej grze, by następnie zostać porzuconymi, gdy ich rola przestanie być kluczowa. To scenariusz, który Kurdowie znają aż za dobrze.

