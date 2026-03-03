Iran ostrzega Europę. Jakie działania Teheran uzna za akt wojny?

Iran ostrzega Europę przed wojną

Iran oficjalnie ostrzegł kraje europejskie przed angażowaniem się w działania militarne wymierzone w Teheran. Rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych, Esmail Bagei, podkreślił, że ewentualne wsparcie operacji prowadzonych przez Izrael i Stany Zjednoczone zostanie uznane za bezpośredni udział w agresji. To stanowisko jest odpowiedzią na wcześniejsze deklaracje przywódców Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Władze Iranu traktują każdy taki krok jako poważne zagrożenie dla stabilności regionalnej i własnego bezpieczeństwa.

W niedzielę liderzy państw tzw. grupy E3 zapowiedzieli gotowość do podjęcia działań w obronie swoich interesów na Bliskim Wschodzie. Według agencji AFP, potencjalne inicjatywy Londynu, Paryża i Berlina miałyby na celu zniszczenie u źródła zdolności Iranu do wystrzeliwania rakiet i dronów. Państwa E3 zapewniły, że ich ewentualne działania miałyby charakter wyłącznie obronny. W praktyce jednak oznaczałoby to bezpośrednie zaangażowanie militarne w regionie, który już teraz jest skrajnie napięty.

"To byłby akt wojny. Każdy taki akt przeciwko Iranowi byłby uważany za współudział w agresji" – powiedział Bagei podczas spotkania z dziennikarzami, cytowany przez agencję AFP.

Wielka Brytania zmienia stanowisko?

W kontekście rosnących napięć na Bliskim Wschodzie, Wielka Brytania zaczęła w pewnej mierze wycofywać się z wcześniejszych, bardziej stanowczych deklaracji. Premier Keir Starmer zdystansował się wobec amerykańsko-izraelskiego ataku, podkreślając inne priorytety. Rząd brytyjski stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo własnych obywateli oraz zbiorową samoobronę sojuszników, a nie udział w ofensywnych działaniach.

Jednocześnie premier Starmer podtrzymał zgodę na wykorzystanie brytyjskich baz do „konkretnego i ograniczonego celu obronnego” Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że choć Wielka Brytania nie angażuje się w ofensywne operacje, to jednak wspiera działania defensywne USA w regionie. Decyzja ta odzwierciedla próbę zachowania równowagi między sojuszniczymi zobowiązaniami a unikaniem eskalacji konfliktu.

"Nie przyłączamy się do ofensywnych ataków Stanów Zjednoczonych i Izraela. Podstawą naszej decyzji jest zbiorowa samoobrona długoletnich przyjaciół i sojuszników oraz ochrona życia Brytyjczyków" – oświadczył premier Keir Starmer.

Francja wzmacnia obronę na Cyprze

W odróżnieniu od Wielkiej Brytanii, Francja zadeklarowała bardziej bezpośrednie wzmocnienie swojej obecności w regionie. Państwo to zdecydowało o wysłaniu na Cypr systemów antyrakietowych i antydronowych. Dodatkowo, do regionu skierowana zostanie fregata, co ma na celu zwiększenie zdolności obronnych. Działania Francji mają chronić jej interesy i zabezpieczyć strategiczne punkty w obliczu możliwej eskalacji.

Wspomniane posunięcia Francji świadczą o realnym zagrożeniu, jakie Europa dostrzega w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie, Iran odpowiedział na wcześniejszy atak, przeprowadzony przez USA i Izrael, dokonując ostrzału amerykańskich baz wojskowych w regionie oraz celów na terytorium Izraela. Ta wymiana ciosów podkreśla niestabilność regionu i ryzyko dalszego rozszerzenia działań wojennych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.