Gwiazda Big Brothera zatrzymana. Jej tłumaczenie na temat biustu to dopiero początek kłopotów?

Kontrola drogowa i nietypowe wyjaśnienia

Charley Uchea, uczestniczka ósmej edycji brytyjskiego „Big Brothera”, ponownie znalazła się w centrum uwagi publicznej, tym razem w związku z problemami prawnymi. Wszystko rozpoczęło się 10 listopada ubiegłego roku, kiedy celebrytka została zatrzymana do rutynowej kontroli drogowej w Greenhithe, położonym w hrabstwie Kent. Funkcjonariusze policji szybko zauważyli, że kobieta nie miała prawidłowo zapiętego pasa bezpieczeństwa, co stanowiło bezpośrednie naruszenie obowiązujących przepisów.

Podczas interwencji Uchea przedstawiła policjantom niecodzienne wyjaśnienie, twierdząc, że jej duże, powiększone piersi uniemożliwiają właściwe zapięcie pasów bezpieczeństwa w przepisowy sposób. Początkowa wymiana zdań z funkcjonariuszami doprowadziła jednak do dalszych, bardziej szczegółowych sprawdzeń, które ujawniły znacznie poważniejsze przewinienia. Incydent ten ostatecznie skierował sprawę do sądu w Bromley, gdzie celebrytka musiała odpowiedzieć na szereg zarzutów.

Jakie grzechy ujawniono podczas kontroli?

Dochodzenie ujawniło, że Charley Uchea prowadziła samochód mimo posiadania cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami. Jej prawo jazdy zostało jej odebrane już w 2010 roku, a następnie, w 2015 roku, dokument ten został formalnie cofnięty po niezgłoszeniu się na wymagane spotkanie w urzędzie komunikacji (DVLA). Ten fakt stanowił jedno z kluczowych oskarżeń wniesionych przeciwko gwieździe „Big Brothera”, wskazując na długotrwałe ignorowanie przepisów.

Ponadto, podczas kontroli drogowej, celebrytka początkowo próbowała podać się za swoją siostrę, twierdząc, że to na nią zarejestrowane jest ubezpieczenie pojazdu. Dopiero po konfrontacji z funkcjonariuszem policji, Charley Uchea przyznała się do swojej prawdziwej tożsamości. Ujawniono również, że prowadzone przez nią BMW nie posiadało ważnego przeglądu technicznego, a także nie miało opłaconego podatku drogowego od marca bieżącego roku.

Wysoka grzywna i problemy finansowe gwiazdy

W związku z ujawnionymi naruszeniami Charley Uchea usłyszała zarzuty prowadzenia pojazdu bez ważnego ubezpieczenia, jazdy mimo cofniętych uprawnień oraz korzystania z samochodu bez ważnego przeglądu technicznego. Początkowy zarzut dotyczący niezapiętych pasów bezpieczeństwa został wycofany po tym, jak celebrytka przyznała się do pozostałych przewinień. Sprawa została rozpatrzona przez sąd w Bromley, który wziął pod uwagę jej sytuację materialną.

Uchea zeznała przed sądem, że choć wcześniej prowadziła własny biznes w branży usług kosmetycznych, to jednak niedawno uległa poważnemu wypadkowi, co spowodowało utratę dochodów. Podkreśliła swoją trudną sytuację finansową, co mogło mieć wpływ na wysokość nałożonej na nią kary. Sąd ostatecznie nałożył na nią grzywnę oraz dodatkowe opłaty, które musiała uiścić.

"Jestem właściwie bez pieniędzy" – mówiła.

Jaki wyrok wydał sąd w Bromley?

Po wysłuchaniu wszystkich stron i uwzględnieniu deklarowanej sytuacji finansowej oskarżonej, sędziowie podjęli decyzję o nałożeniu kary. Na Charley Ucheę została nałożona grzywna w wysokości 120 funtów. Dodatkowo musiała ona uiścić opłatę w wysokości 48 funtów, a także pokryć koszty postępowania sądowego, które wyniosły 85 funtów. Łączna kwota do zapłaty była znacząca dla celebrytki, która deklarowała brak dochodów.

Charley Uchea zdobyła rozpoznawalność w 2007 roku, mając wówczas 21 lat, jako uczestniczka ósmej edycji popularnego programu „Big Brother”. Chociaż program ten przyniósł jej chwilową popularność, to najnowsze wydarzenia sprawiły, że ponownie znalazła się w centrum uwagi mediów, tym razem w kontekście poważnych naruszeń prawa drogowego i wyroku sądowego w Bromley.

