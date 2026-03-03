Iran grozi atakiem na Albanię. Co dokładnie jest na celowniku Teheranu?

Iran grozi uderzeniem w Albanii

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) publicznie zasugerował możliwość ataku militarnego na bazę Aszraf-3, znajdującą się na terytorium Albanii. Komunikat, opublikowany na kanale Telegram irańskich sił zbrojnych, wzbudził międzynarodowe zaniepokojenie. Obiekt ten od ponad dekady służy jako główne centrum operacyjne dla Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu (MEK), grupy opozycyjnej wobec reżimu w Teheranie. Iran traktuje MEK jako śmiertelne zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa narodowego i stabilności.

W oświadczeniu IRGC pojawiła się sugestia, że bałkański kraj, gdzie schronienie znaleźli irańscy dysydenci, może podzielić los innych miejsc, które znalazły się na celowniku Teheranu. Irańczycy odnieśli się do bazy Akrotiri na Cyprze, podkreślając, że posiadają zdolności operacyjne sięgające daleko poza Bliski Wschód. Taka retoryka wskazuje na rosnącą asertywność Teheranu i jego gotowość do podejmowania działań poza tradycyjnym obszarem wpływów na Bliskim Wschodzie.

Kim jest Ludowa Organizacja Mudżahedinów Iranu?

Ludowa Organizacja Mudżahedinów Iranu (MEK) ma swoje korzenie w połowie lat 60., początkowo działając jako studencka inicjatywa. Celem grupy było zwalczanie rządów szacha Mohammada Rezy Pahlaviego oraz ograniczanie wpływów Waszyngtonu w Iranie. Choć w początkowej fazie rewolucji Chomeiniego w 1979 roku mudżahedini współpracowali z rewolucjonistami, ich drogi z religijnymi przywódcami szybko się rozeszły, prowadząc do głębokiego konfliktu ideologicznego. Organizacja ewoluowała z czasem, stając się jednym z najbardziej zaciekłych przeciwników obecnego irańskiego reżimu.

Przez wiele lat bojownicy MEK operowali z terytorium Iraku, gdzie korzystali z protekcji reżimu Saddama Husajna, kontynuując swoją walkę z Teheranem. Zmiana ich statusu nastąpiła w 2013 roku, kiedy to, przy kluczowym udziale Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Stanów Zjednoczonych, organizacja została przetransportowana do Europy. Decyzja ta była następstwem wykreślenia grupy z listy podmiotów terrorystycznych i zapewnienia jej azylu. Szacuje się, że w obozie zlokalizowanym między Tiraną a Durres w Albanii przebywa obecnie około 3 tysiące irańskich dysydentów, co stanowi znaczącą społeczność polityczną.

Jak doszło do ochłodzenia relacji Tirana-Teheran?

Przyjęcie tysięcy przeciwników politycznych Teheranu przez Albanię doprowadziło do drastycznego i postępującego ochłodzenia stosunków na linii Tirana-Teheran. Punktem krytycznym w tych relacjach stały się wydarzenia z 2022 roku, kiedy to Albania padła ofiarą zmasowanego cyberataku. Hakerzy, których powiązano z Iranem, sparaliżowali albańskie systemy rządowe, doprowadzając do chaosu w ministerstwie spraw wewnętrznych oraz wymuszając czasowe wstrzymanie pracy portów morskich i lotniczych. Atak ten był bezpośrednią odpowiedzią na obecność MEK w Albanii, co wskazuje na rosnące napięcia.

W reakcji na cyberatak i naruszenie swojej suwerenności w cyberprzestrzeni, rząd Albanii podjął zdecydowane kroki, decydując się na zerwanie wszelkich stosunków dyplomatycznych z Republiką Islamską. Jest to dowód na powagę sytuacji i determinację Tirany w obronie swoich interesów narodowych. Retoryka wojenna ze strony Iranu nie jest nowością w kontekście MEK; już w minionym roku agencja Fars otwarcie wzywała do fizycznej likwidacji obozów MEK, sugerując użycie do tego celu dronów i rakiet. Eskalacja napięć między krajami Europy a Iranem wydaje się narastać, co budzi międzynarodowe zaniepokojenie.

