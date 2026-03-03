Donald Trump i tajemnicza plama. Co ujawnił jego lekarz?

Tajemnicza plama na szyi Donalda Trumpa

W poniedziałek, 2 marca, podczas ceremonii wręczenia Medalu Honoru, media ponownie zwróciły uwagę na stan zdrowia Donalda Trumpa. Były prezydent Stanów Zjednoczonych został sfotografowany z wyraźną, dużą czerwoną plamą na szyi. Incydent ten natychmiast wywołał falę spekulacji i domysłów dotyczących kondycji fizycznej ówczesnego przywódcy USA, pojawiając się w licznych doniesieniach prasowych.

Doniesienia o sprawie szeroko opisał między innymi brytyjski dziennik „Guardian”. Pojawienie się niepokojącej zmiany skórnej na szyi Trumpa szybko stało się tematem dyskusji publicznych i medialnych. Szybka reakcja otoczenia prezydenta była konieczna, aby rozwiać narastające plotki i uspokoić opinię publiczną, która z uwagą śledziła informacje o jego zdrowiu.

Wyjaśnienia lekarza Donalda Trumpa

Na spekulacje dotyczące czerwonej plamy na szyi Donalda Trumpa szybko zareagował jego prezydencki lekarz, dr Sean Barbabella. Wydał on oficjalne oświadczenie, w którym podał przyczyny zaobserwowanego zaczerwienienia. Zgodnie z jego słowami, zmiana skórna jest wynikiem zwykłego podrażnienia.

Dr Barbabella wyjaśnił, że podrażnienie to jest spowodowane pielęgnacją, jaką stosuje były prezydent. Podkreślił, że Trump używa „bardzo popularnego kremu” na prawą stronę szyi w ramach zabiegu profilaktycznego. Lekarz nie sprecyzował jednak ani nazwy kremu, ani konkretnych przyczyn, dla których Trump go potrzebuje. Informacja o tym, że zaczerwienienie ma utrzymywać się przez kilka tygodni, również została przekazana publicznie.

Problemy zdrowotne w przeszłości Donalda Trumpa

„Guardian” przypomina, że kwestia stanu zdrowia Donalda Trumpa była już przedmiotem publicznej dyskusji od lutego ubiegłego roku. Wówczas na jego dłoniach zauważono ślady, które interpretowano jako makijaż mający na celu ukrycie siniaków. Te obserwacje wywołały kolejne pytania o kondycję byłego prezydenta i skłoniły do dalszych spekulacji.

Dodatkowo, w grudniu ubiegłego roku, Donald Trump wydawał się senny podczas oficjalnego posiedzenia gabinetu. Podobne zachowanie zaobserwowano na spotkaniu promującym niższe koszty leków odchudzających GLP-1. Te epizody, w połączeniu z wcześniejszymi doniesieniami o siniakach, tylko zintensyfikowały zainteresowanie mediów jego zdrowiem.

Przewlekła niewydolność żylna u byłego prezydenta

W lipcu ubiegłego roku Biały Dom oficjalnie przekazał informacje o kolejnej diagnozie dotyczącej zdrowia Donalda Trumpa. U byłego prezydenta zdiagnozowano przewlekłą niewydolność żylną. Problem ten został zauważony po tym, jak Trump zgłosił obrzęk nóg, co skłoniło lekarzy do przeprowadzenia szczegółowych badań.

W oświadczeniu Białego Domu szczegółowo opisano proces diagnostyczny. Prezydent przeszedł kompleksowe badanie, które obejmowało diagnostyczne badania naczyniowe. Wykonano obustronne USG Dopplera żył kończyn dolnych. Badania potwierdziły obecność przewlekłej niewydolności żylnej, która jest łagodną i powszechną chorobą, szczególnie u osób powyżej 70. roku życia.

Jak Donald Trump ocenia swoje zdrowie?

W styczniu 2026 roku Donald Trump wypowiedział się na temat swojego zdrowia w wywiadzie dla „Wall Street Journal”. Były prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że jego stan fizyczny jest doskonały. Ta deklaracja kontrastowała z wcześniejszymi doniesieniami o różnych dolegliwościach i diagnozach, które były szeroko komentowane w mediach.

Trump przyznał również, że bierze „więcej aspiryny, niż zalecili mu lekarze”. Pomimo tej samodzielnej decyzji o dawkowaniu leku, kategorycznie stwierdził, że poza tym jego zdrowie jest „idealne”. Jego publiczne wypowiedzi na temat zdrowia zawsze budziły duże zainteresowanie i były analizowane pod kątem wpływu na jego polityczną przyszłość.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.