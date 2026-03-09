Jennifer Runyon zmarła. Rodzina aktorki z "Pogromców duchów" ujawniła, co się stało

Jennifer Runyon, aktorka znana z kultowej komedii „Pogromcy duchów” oraz wielu seriali telewizyjnych, zmarła w wieku 65 lat. Smutne wieści potwierdziła jej rodzina oraz współpracownicy z branży filmowej. Artystka od pewnego czasu mierzyła się z chorobą nowotworową, przegrywając nierówną walkę. W ostatnich chwilach życia mogła liczyć na wsparcie najbliższych, którzy towarzyszyli jej do końca.

Przyczyna śmierci Jennifer Runyon

Jennifer Runyon, amerykańska aktorka znana z wielu produkcji filmowych i telewizyjnych, zmarła w wieku 65 lat. Wiadomość o jej odejściu szybko obiegła media, potwierdzona przez rodzinę oraz grono znajomych i współpracowników. Jedną z pierwszych osób, która publicznie pożegnała aktorkę, była jej bliska przyjaciółka Erin Murphy. Murphy we wpisie w mediach społecznościowych jednoznacznie wskazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci Jennifer Runyon była choroba nowotworowa.

Aktorka walczyła z nowotworem od niedawna, jednak ostatecznie przegrała nierówną walkę. Oficjalne oświadczenie rodziny podkreśliło, że Jennifer Runyon odeszła w otoczeniu najbliższych. Bliscy zapewnili jej wsparcie podczas długich i skomplikowanych zmagań ze zdrowotnymi przeciwnościami losu. Jej śmierć stanowi stratę dla fanów kina lat osiemdziesiątych, którzy cenili jej charakterystyczne role.

Kariera Jennifer Runyon na ekranie

Jennifer Runyon, urodzona w 1960 roku w Chicago, rozpoczęła swoją aktorską karierę na początku lat 80. Jej pierwszym znaczącym angażem był horror „To All a Goodnight” z 1980 roku, który otworzył jej drzwi do dalszych projektów w branży filmowej. Prawdziwą rozpoznawalność aktorka zyskała jednak dzięki występom telewizyjnym, które przyniosły jej dużą popularność. Przez ponad dwa lata Runyon brała udział w przeszło stu epizodach popularnej opery mydlanej „Another World”, co ugruntowało jej pozycję.

Przełomowy w jej dorobku okazał się rok 1984, kiedy to aktorka dołączyła do obsady legendarnej komedii „Pogromcy duchów”. W filmie zagrała epizodyczną, lecz niezwykle zapadającą w pamięć rolę studentki biorącej udział w paranormalnym eksperymencie, co doceniła publiczność. Ta kreacja przyniosła jej sympatię szerokiej publiczności. Równocześnie święciła triumfy w początkowych sezonach serialu „Charles in Charge”, gdzie była jedną z wiodących postaci, zyskując dużą popularność.

Jennifer Runyon w popularnych serialach

Twarz Jennifer Runyon regularnie pojawiała się na małym ekranie w wielu kultowych produkcjach telewizyjnych, co świadczy o jej wszechstronności. Wystąpiła między innymi w takich hitach jak „Magnum”, popularny „Zagubiony w czasie” oraz kryminalny serial „Napisała: morderstwo”. Aktorka zagrała również w słynnym serialu młodzieżowym „Beverly Hills 90210”, gdzie była rozpoznawalna przez młodszych widzów. Okres lat osiemdziesiątych i wczesnych dziewięćdziesiątych był dla niej czasem intensywnej pracy i nieustannej obecności w mediach.

Na początku lat dziewięćdziesiątych Jennifer Runyon postanowiła zwolnić tempo swojej kariery, niemal całkowicie wycofując się z show-biznesu i poświęcając życiu prywatnemu. Do świata filmu powróciła dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku, przyjmując sporadyczne propozycje ról, głównie w niezależnych produkcjach. W tym okresie grała głównie w niezależnych projektach oraz produkcjach grozy, pokazując swoje różnorodne umiejętności aktorskie. Poza planem zdjęciowym, w 1991 roku aktorka wyszła za mąż za asystenta reżysera Todda Cormana, z którym doczekała się dwójki dzieci, tworząc szczęśliwą rodzinę.

