Pocisk trafił w biuro Netanjahu. Dlaczego Izrael milczy w tej sprawie?

Iran triumfuje, Izrael milczy

Poniedziałkowy ostrzał rakietowy w wykonaniu irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) miał przynieść oszałamiający efekt: jedna z rakiet balistycznych Chejbar rzekomo uderzyła w sam środek izraelskiej władzy, w biuro premiera Benjamina Netanjahu. Tę spektakularną informację, która mogłaby solidnie upokorzyć Tel Awiw, podał antyrządowy portal Iran International, cytując komunikat IRGC.

Co ciekawe, mimo tak doniosłego "sukcesu", Teheran nie przedstawił żadnych twardych dowodów ani na skuteczność uderzenia, ani na skalę ewentualnych zniszczeń. Za to strona izraelska, ku zdziwieniu wielu obserwatorów, utrzymuje kuriozalne milczenie. Brak jakiegokolwiek komentarza ze strony władz Izraela rodzi więcej pytań niż odpowiedzi, pozostawiając pole do spekulacji i propagandowych interpretacji.

"Biuro zbrodniczego premiera reżimu syjonistycznego i siedziba dowódcy sił powietrznych tego reżimu zostały zaatakowane" – przekazała służba prasowa IRGC w komunikacie opublikowanym na Telegramie.

Syreny i wybuchy nad Jerozolimą

Doniesienia o trafieniu w biuro Netanjahu zbiegły się z alarmami w centralnej części Izraela oraz w rejonie Jerozolimy. Portal Times of Israel informował o rozbrzmiewających syrenach i głośnych wybuchach, które zmroziły krew w żyłach wielu mieszkańców. To wydarzenie przypominało o permanentnym napięciu w regionie i gotowości Izraela do obrony przed wrogimi atakami.

Sytuacja była o tyle kuriozalna, że alarmy ogłoszono krótko po tym, jak Siły Obronne Izraela (IDF) zezwoliły cywilom na opuszczenie schronów. Chwilę później wykryto kolejne starty rakiet z terytorium Iranu, co sugerowało, że gra toczy się na wielu frontach, a irańskie pociski balistyczne średniego zasięgu Chejbar stanowią realne zagrożenie.

Netanjahu pod ostrzałem Trybunału

W kontekście tych wydarzeń warto przypomnieć, że sam premier Izraela, Benjamin Netanjahu, nie ma obecnie łatwego życia. Jest on ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne. Zarzuca mu się, że w imię walki z Hamasem, zrównał z ziemią Strefę Gazy, co pociągnęło za sobą śmierć tysięcy mieszkańców, w tym wielu niewinnych cywilów.

Taka postać na celowniku propagandowym Iranu nie jest przypadkowa. Atak na "biuro zbrodniczego premiera", choć niepotwierdzony, wpisuje się w retorykę demonizującą przywódców Izraela. Milczenie Izraela może być interpretowane jako próba uniknięcia eskalacji lub bagatelizowania irańskich zdolności, ale z drugiej strony, pozostawia Teheranowi otwarte pole do propagandowego triumfu.

Propaganda czy fakty? Gdzie leży prawda?

Pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi, brzmi: czy pocisk naprawdę trafił w biuro Netanjahu, czy to jedynie sprawnie wyreżyserowany spektakl propagandowy Iranu? Historia konfliktów na Bliskim Wschodzie pokazuje, że informacja bywa równie skuteczną bronią, co rakiety, a dezinformacja staje się kluczowym elementem wojny psychologicznej.

Brak potwierdzenia ze strony Izraela może oznaczać kilka rzeczy: od całkowitego pudła, przez trafienie bez znaczących konsekwencji, po celowe zatajenie, aby nie dawać Iranowi satysfakcji. Jednak takie milczenie, w obliczu tak mocnych deklaracji, zawsze będzie budzić spekulacje i podsycać narracje obu stron konfliktu, czyniąc prawdę kolejną ofiarą tej skomplikowanej rozgrywki.

