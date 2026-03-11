Zorro Ranch Jeffreya Epsteina. Jakie tajemnice skrywa posiadłość w Nowym Meksyku?

Śledztwo w posiadłości Zorro Ranch

Sprawa Jeffreya Epsteina, choć na pewien czas przycichła, ponownie znalazła się w centrum uwagi mediów. Policja podjęła działania w jednej z mniej znanych, ale niegdysiejszych posiadłości finansisty – Zorro Ranch w Nowym Meksyku. To ogromne rancho, położone blisko granicy z Meksykiem, stało się obiektem zainteresowania śledczych z powodu poważnych podejrzeń. Funkcjonariusze badają możliwość, że w posiadłości tej zamordowano dwie młode kobiety, a ich ciała zostały następnie ukryte na pobliskich wzgórzach.

Podstawą do wznowienia śledztwa jest ujawniony w styczniu 2024 roku e-mail, pochodzący z odtajnionych akt Epsteina. Dokument ten, wysłany w 2019 roku do pewnego prezentera radiowego, zawierał szokujące twierdzenia. Nadawca wiadomości utrzymywał, że „gdzieś na wzgórzach za Zorro, na rozkaz Jeffreya i Madam G, pochowano dwie obce dziewczęta”. Wzmianka o „Madam G.” powszechnie kojarzy się z Ghislaine Maxwell, oskarżoną o współudział w przestępstwach Epsteina. Nadawca e-maila, podający się za byłego pracownika miliardera, dodał, że ofiary nie były Amerykankami i zostały uduszone podczas aktywności seksualnej. Policja obecnie weryfikuje wiarygodność tych doniesień.

„gdzieś na wzgórzach za Zorro, na rozkaz Jeffreya i Madam G, pochowano dwie obce dziewczęta”

Mroczne spekulacje dotyczące posiadłości

Od 1993 roku Zorro Ranch było własnością Jeffreya Epsteina, a wokół posiadłości narosły liczne, budzące grozę spekulacje. Mówi się, że na teren rancho przez lata bezkarnie porywano ludzi, szczególnie nielegalnych migrantów przekraczających granicę z Meksykiem. Według niektórych teorii, na ofiarach prowadzono eksperymenty, a nawet dokonywano morderstw. Aby zatrzeć ślady zbrodni, na odludnym terenie rzekomo zbudowano krematorium, co dodaje całej historii makabrycznego wymiaru.

Potwierdzeniem teorii o krematorium ma być zapis rozmowy telefonicznej z 2019 roku, tuż przed tajemniczą śmiercią Epsteina. Stanowy policjant miał wtedy dzwonić do FBI, informując o „dziwnej stodole z kominem wyglądającym jak spalarnia” na terenie Zorro Ranch. Co więcej, policjant wspomniał, że w tym miejscu widywano wiele „znanych osobistości”, co dodatkowo pogłębia mroczny kontekst sprawy. Krążą pogłoski o wykorzystywaniu seksualnym, przymusowym zapładnianiu porwanych dziewcząt, morderstwach i rytuałach, jednak potwierdzenie tych plotek jest obecnie mocno wątpliwe. Wiele wskazuje na to, że ewentualne ślady przestępstw zostały profesjonalnie zatarte.

Kto jest obecnym właścicielem Zorro Ranch?

Możliwość potwierdzenia dawnych zbrodni jest również utrudniona ze względu na fakt, że posiadłość Zorro Ranch została już dawno upłynniona przez spadkobierców Epsteina. W 2023 roku nieruchomość została sprzedana amerykańskiemu biznesmenowi i byłemu senatorowi stanowemu z Teksasu, Donowi Huffinesowi. To rodzi pytania o stan posiadłości w momencie transakcji i po niej, oraz o to, czy nowy właściciel był świadomy mrocznej historii tego miejsca.

Trudno przypuszczać, by po latach bezkarnych działań na taką skalę, a następnie po sprzedaży posiadłości, nikt nie zadbał o gruntowne „posprzątanie” terenu. Jeśli faktycznie dochodziło tam do zbrodni, to ślady zostały prawdopodobnie zatarte w sposób uniemożliwiający ich odkrycie, szczególnie jeśli Epstein współpracował z wpływowymi osobami lub służbami. To sprawia, że prace śledczych są niezwykle trudne, a nadzieja na pełne wyjaśnienie wszystkich tajemnic Zorro Ranch maleje z każdym rokiem.

