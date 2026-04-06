Trump stawia ultimatum Iranowi. Co wydarzy się w nocy?

Prezydent USA stawia ultimatum

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, potwierdził w poniedziałek, że wtorek stanowi ostateczny termin dla Iranu na zawarcie porozumienia. Kluczową kwestią jest otwarcie cieśniny Ormuz, mającej fundamentalne znaczenie dla globalnego transportu ropy i gazu. Wcześniejsze zapowiedzi Trumpa wskazywały na możliwość zniszczenia infrastruktury, w tym elektrowni i mostów, w przypadku braku reakcji Teheranu.

Pierwotnie, w sobotę, Trump dawał Iranowi czas do poniedziałku wieczorem, jednak ostatecznie termin został przesunięty o jeden dzień. Upływa on we wtorek wieczorem według czasu wschodniego w Stanach Zjednoczonych. W Polsce oznacza to godzinę 2 w nocy ze wtorku na środę.

Jakie groźby padły wobec Iranu?

W niedzielę prezydent USA zaostrzył ton wypowiedzi, a jego stanowisko znalazło odzwierciedlenie w rozmowie z „Wall Street Journal”. Wówczas ostrzegał, że zamknięta cieśnina Ormuz pociągnie za sobą poważne konsekwencje dla infrastruktury Iranu. Podobne ostrzeżenia pojawiły się również w jego wpisie w mediach społecznościowych.

Donald Trump napisał, że wtorek może być dla Iranu „dniem elektrowni i dniem mostów”, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie cieśniny. Te słowa podkreślają powagę amerykańskiego stanowiska i determinację w egzekwowaniu warunków ultimatum.

Czy Iran odpowie na eskalację?

Na groźby ze strony Stanów Zjednoczonych zareagował Iran. Przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf ostrzegł USA przed eskalacją, podkreślając, że takie działania to „niebezpieczna gra”. Dodał, iż może ona doprowadzić do rozszerzenia konfliktu na cały region bliskowschodni. Ghalibaf zaznaczył również, że presja i ataki nie przyniosą oczekiwanego efektu.

Jego zdaniem jedynym rozwiązaniem jest poszanowanie praw Iranu i zakończenie działań, które mogłyby doprowadzić do dalszego zaostrzenia sytuacji. Stanowisko Teheranu potwierdził również rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Esmail Bagei.

Reakcja Teheranu na ewentualny atak

Esmail Bagei zapowiedział, że w przypadku ataku na infrastrukturę Iranu, odpowiedź będzie podobna. Oznacza to, że Teheran może uderzyć w obiekty należące do Stanów Zjednoczonych lub z nimi powiązane. Takie stanowisko sygnalizuje gotowość Iranu do odwetu i dalszej eskalacji konfliktu.

Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta od początku marca bieżącego roku. Iran ograniczył ruch statków, dopuszczając tylko wybrane jednostki pod określonymi warunkami. Ta decyzja znacząco uderzyła w eksport ropy i gazu z regionu.

Jakie są skutki blokady cieśniny?

Efekty blokady cieśniny Ormuz są już widoczne na rynkach światowych. Ceny ropy dynamicznie rosną, co ma bezpośredni wpływ na globalną gospodarkę. W poniedziałek rano baryłka ropy Brent kosztowała ponad 111 dolarów, a amerykańskiej WTI ponad 114 dolarów, wskazując na dalszą destabilizację.

Obecny konflikt rozpoczął się 28 lutego, kiedy siły USA i Izraela zaatakowały cele w Iranie. Teheran odpowiedział uderzeniami na Izrael, amerykańskie bazy wojskowe oraz infrastrukturę w regionie. Sytuacja pozostaje napięta i dynamiczna.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.