Watykan w żałobie po Franciszku. Co działo się w ostatnich chwilach życia Papieża?

Śmierć papieża Franciszka. Jak zareagował świat?

Światowa opinia publiczna z zapartym tchem śledziła doniesienia z Watykanu, kiedy 21 kwietnia 2025 roku, w Poniedziałek Wielkanocny, oficjalnie ogłoszono śmierć papieża Franciszka. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia, wiadomość ta wstrząsnęła milionami wiernych, a Plac Świętego Piotra natychmiast stał się miejscem spontanicznego zgromadzenia, gdzie ludzie z różnych zakątków globu przybywali, by oddać hołd zmarłemu Ojcu Świętemu.

Jeszcze dzień wcześniej papież Franciszek, mimo widocznych trudności, spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra, udzielając wielkanocnego błogosławieństwa. To symboliczne pożegnanie z wiernymi okazało się jego ostatnim publicznym wystąpieniem, zanim los napisał najsmutniejszy scenariusz, pogrążając Kościół katolicki i cały świat w głębokiej żałobie po 89-letnim biskupie Rzymu.

"O 7.35 rano biskup Rzymu, Franciszek, powrócił do domu Ojca. Całe jego życie było poświęcone służbie Panu i Jego Kościołowi" - taką informację przekazał kard. Kevin Farrell, Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego.

Kłopoty zdrowotne papieża Franciszka. Co działo się w Watykanie?

Kondycja Ojca Świętego budziła obawy już od dłuższego czasu, a alarmujące sygnały pojawiały się regularnie w mediach. Hospitalizacja 14 lutego 2025 roku po spotkaniu z premierem Słowacji Robertem Fico, była pierwszym publicznym potwierdzeniem poważnych problemów zdrowotnych, chociaż Watykan początkowo uspokajał, mówiąc o zapaleniu oskrzeli i terapii farmakologicznej.

Mimo zapewnień o "dobrym humorze" głowy Kościoła, dziennikarze, tacy jak ci z "Politico" czy "Il Giornale", donosili o narastających obawach. Wspominano o "epizodach ostrej niewydolności oddechowej" oraz utrzymującym się zapaleniu płuc, które ostatecznie doprowadziło do tragicznego finału w Poniedziałek Wielkanocny, potwierdzając najczarniejsze prognozy medyczne i medialne.

"Atmosfera jest tutaj oczywiście smutna, podniosła, ale cały czas napływają ludzie z całego świata. Jest też sporo Polaków" – relacjonował z Rzymu Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny "Super Expressu".

"Wcześniej rozmawiałem z jego współpracownikami i oni byli pełni optymizmu, mówili, że papież czuje się coraz lepiej" – mówił.

Pożegnanie Ojca Świętego. Kto przybył na pogrzeb Franciszka?

Uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka, które odbyły się zaledwie pięć dni po jego śmierci, 26 kwietnia, były wydarzeniem bezprecedensowym. Plac Świętego Piotra wypełniło ćwierć miliona wiernych, a dodatkowe 150 tysięcy osób żegnało trumnę wzdłuż trasy przejazdu, świadcząc o ogromnym wpływie zmarłego Papieża na miliony ludzi na całym świecie.

Na pogrzeb przybyło ponad 160 delegacji, w tym ponad 85 przywódców państw i koronowane głowy, co podkreślało globalne znaczenie Franciszka. Wśród nich znaleźli się prezydenci Argentyny Javier Milei, Stanów Zjednoczonych Donald Trump, Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Polski Andrzej Duda, co czyniło to wydarzenie politycznym i dyplomatycznym punktem zbieżności na skalę międzynarodową.

Historyczna rozmowa i miejsce pochówku papieża Franciszka.

Jednym z najbardziej pamiętnych momentów pogrzebu była słynna już rozmowa Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim, która odbyła się w Bazylice św. Piotra. Zdjęcia z tego spotkania szybko obiegły świat, stając się symbolem dyplomacji na najwyższym szczeblu, nawet w tak doniosłych i smutnych okolicznościach, pokazując, jak historia pisze się na naszych oczach.

Po Mszy Świętej trumna z ciałem Franciszka została przeniesiona do Bazyliki Matki Bożej Większej, a następnie wprowadzona do Kaplicy Paulińskiej. Miejsce pochówku, w którym znajduje się ukochana ikona Franciszka – Salus Populi Romani, było symbolicznym zakończeniem jego ziemskiej pielgrzymki i hołdem dla jego głębokiej wiary oraz przywiązania do tradycji Kościoła.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.