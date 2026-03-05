Tysiące turystów uwięzionych na statkach. Czy cieśnina Ormuz zostanie zablokowana?

Tysiące turystów uwięzionych na Bliskim Wschodzie

Tysiące turystów, w tym obywatele Wielkiej Brytanii, znalazły się w trudnej sytuacji na statkach wycieczkowych na Bliskim Wschodzie. Konflikt w regionie doprowadził do tego, że pasażerowie zostali uwięzieni na pokładach luksusowych jednostek. Wielu z nich relacjonuje medialnie niepokojące wydarzenia, które miały miejsce od momentu ataku na Iran.

Lesley Ballantyne ze Szkocji, podróżująca statkiem MSC Euribia, opowiedziała w rozmowie z CNN o alarmingowych doświadczeniach. Pewnego ranka ona i jej mąż otrzymali migający komunikat alarmowy na telefonach. Wiadomość nakazywała im natychmiastowe schronienie, po czym zaczęli słyszeć głośne huki. Obecnie setki osób na MSC Euribia są praktycznie zablokowane na pokładzie, nie mogąc opuścić jednostki.

"Kazali nam natychmiast szukać schronienia, potem usłyszeliśmy eksplozje" - relacjonowała pasażerka.

Czy cieśnina Ormuz zostanie zablokowana?

Statki wycieczkowe pozostają w portach lub na kotwicowiskach ze względu na eskalację konfliktu. Główną przyczyną unieruchomienia jednostek jest groźba Iranu dotycząca zablokowania strategicznej cieśniny Ormuz. Przejście przez tę cieśninę jest kluczowe dla żeglugi w regionie, a jej zamknięcie uniemożliwiłoby statkom swobodne opuszczenie obszaru Zatoki Perskiej.

Władze Iranu jasno zadeklarowały swoje intencje w obliczu trwających działań wojennych. Zagroziły wprost, że nie zezwolą na przepływanie jednostek przez Ormuz. Według doniesień medialnych, firmy oferujące rejsy wycieczkowe potwierdziły, że pasażerowie pozostaną na pokładach. Przewoźnicy zapowiedzieli, że będą uważnie monitorować rozwój sytuacji w regionie.

"Spalimy każdy statek" - zagroził Iran.

"Firmy oferujące rejsy wycieczkowe zapowiedziały, że pasażerowie zostaną zatrzymani na pokładach swoich statków, dopóki będą trwały działania wojenne, i że uważnie monitorują sytuację" - podaje "Mirror".

Różne relacje pasażerów z pokładów

Relacje osób uwięzionych na pokładach statków są zróżnicowane, co świadczy o złożoności sytuacji. Niektórzy pasażerowie utrzymują, że nadal słychać odgłosy wybuchów i sytuacja pozostaje niebezpieczna, budząc poczucie niepewności. Inni natomiast twierdzą, że na statkach panuje spokój, a możliwość opuszczenia pokładów istnieje, choć zalecono im pozostanie na miejscu.

Brytyjski serwis "Mirror" wymienił kilka jednostek, które utknęły w regionie. Oprócz wspomnianej MSC Euribia, dotyczy to także statku Celestyal Discovery w Dubaju oraz jego siostrzanej jednostki Celestyal Journey, która obecnie stoi na kotwicy w Dosze. Wśród uwięzionych jednostek znajdują się również dwa statki wycieczkowe TUI: Mein Schiff 5 w Dosze i Mein Schiff 4 w Abu Zabi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.