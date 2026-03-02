Ukraina proponuje pomoc USA w konflikcie z Iranem. Czy to odmieni oblicze walk?

2026-03-02

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zadeklarował gotowość swojego kraju do wsparcia Stanów Zjednoczonych w konflikcie na Bliskim Wschodzie, w kontekście działań USA i Izraela przeciwko Iranowi. Zamiast bezpośredniej pomocy militarnej, Kijów oferuje bezcenne doświadczenie w zakresie obrony, które Ukraina zdobyła przez cztery lata intensywnego odpierania rosyjskiej agresji. Jest to strategiczny ruch, który może mieć dalekosiężne konsekwencje dla regionu.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Dwie dłonie, z jasną skórą, układają drewniane klocki na ciemnej, geometrycznie oznakowanej powierzchni. Lewa dłoń delikatnie dotyka bocznej ścianki klocka, podczas gdy prawa dłoń trzyma klocek, który ma być ułożony na szczycie innego klocka, tworząc konstrukcję. W tle widoczne są inne ułożone klocki, tworzące labiryntową strukturę, oraz rozmyte ciemne tło.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zadeklarował chęć podzielenia się wiedzą militarną w obliczu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Kijów, stojący od czterech lat w obliczu brutalnej rosyjskiej agresji, posiada unikatowe doświadczenie w zakresie obrony, które teraz oferuje Stanom Zjednoczonym. Ta deklaracja nastąpiła w kontekście ataku USA i Izraela na Iran, co wzbudza pytania o kształt przyszłej współpracy wojskowej. Ukraina konsekwentnie wspierała działania skierowane przeciwko Teheranowi, uznając go za reżim destabilizujący region i dostarczający Rosji drony bojowe.

Ukraiński przywódca podkreślał wcześniej, że reżim irański „zabił dziesiątki tysięcy swoich obywateli”, a także podżegał do wojen i dostarczał technologię dronów Rosji, co czyni jego postawę jasną. Widząc skuteczne odpowiedzi Iranu na ataki, Kijów postanowił zaoferować konkretne wsparcie. Nie chodzi tu jednak o wysyłanie wojsk czy bezpośrednie dostawy uzbrojenia, lecz o cenne informacje i strategię obronną.

„Ten reżim w ostatnich miesiącach zabił dziesiątki tysięcy swoich obywateli, zawsze podżegał i organizował wojny w regionie, dostarczał Rosji drony i technologię do ich produkcji. Ważne jest, aby zaistniało jasne stanowisko w sprawie wsparcia ludzi i ludzkiego życia. Ważne jest, aby determinacja USA, determinacja wszystkich ludzi na świecie, była skuteczna” - pisał Wołodymyr Zełenski w sieci.

Doświadczenie Ukrainy w obronie przeciwlotniczej

Zełenski otwarcie przyznał, że nawet kraje Zatoki Perskiej, dysponujące zaawansowanymi systemami obrony przeciwlotniczej, mają trudności z przechwytywaniem wszystkich pocisków balistycznych i dronów Shahed. Wskazuje to na luki w globalnych strategiach obronnych, które Ukraina, po latach walki z rosyjskim lotnictwem i rakietami, mogłaby pomóc załatać. Kijów podkreśla, że ich praktyczne doświadczenie z frontu jest niezastąpione, zwłaszcza w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony dronów.

Ta propozycja to swoisty rewanż za międzynarodową pomoc, jaką Ukraina otrzymała w obliczu rosyjskiej agresji. Prezydent zaznaczył, że Kijów jest gotów wspierać "narody, które pomogły Ukrainie tej zimy i ogólnie podczas wojny". Może to oznaczać budowanie szerszego sojuszu opartego na wymianie kluczowych technologii i strategii obronnych. Decyzja o podzieleniu się wiedzą na temat obrony może mieć dalekosiężne skutki dla przyszłych konfliktów, zmieniając sposób, w jaki sojusznicy wspierają się nawzajem.

„Wszyscy teraz widzą, że nasze doświadczenie w zakresie obrony jest w dużej mierze niezastąpione. Jesteśmy gotowi dzielić się tym doświadczeniem, pomagać narodom, które pomogły Ukrainie tej zimy i ogólnie podczas wojny” – napisał ukraiński prezydent na poniedziałek w komunikatorze Telegram.

Czy to szansa dla Iranu?

Zełenski nie szczędzi ostrych słów pod adresem irańskiego reżimu, oskarżając go o zabijanie własnych obywateli i wspieranie terroryzmu w regionie, a także o dostarczanie Rosji niszczycielskich dronów. Według ukraińskiego przywódcy, ten reżim sam zadecydował o swoim miejscu na arenie międzynarodowej poprzez swoje działania. Kijów wzywa do udzielenia narodowi irańskiemu szansy na uwolnienie się od "terrorystycznego reżimu", co mogłoby przynieść bezpieczeństwo wszystkim krajom cierpiącym z powodu irańskiego terroru.

Ta retoryka jasno pokazuje, że Ukraina widzi w konflikcie na Bliskim Wschodzie nie tylko zagrożenie, ale i potencjalną szansę na osłabienie globalnych źródeł niestabilności. Deklaracja Zełenskiego to sygnał, że Ukraina, mimo własnych problemów, aktywnie angażuje się w kształtowanie porządku międzynarodowego i poszukuje sojuszników w walce z podobnymi zagrożeniami. Pytanie tylko, czy propozycja Ukrainy zostanie w pełni wykorzystana i jak wpłynie na dynamikę regionu.

