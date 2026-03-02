Ukraina proponuje pomoc USA

Prezydent Wołodymyr Zełenski zadeklarował chęć podzielenia się wiedzą militarną w obliczu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Kijów, stojący od czterech lat w obliczu brutalnej rosyjskiej agresji, posiada unikatowe doświadczenie w zakresie obrony, które teraz oferuje Stanom Zjednoczonym. Ta deklaracja nastąpiła w kontekście ataku USA i Izraela na Iran, co wzbudza pytania o kształt przyszłej współpracy wojskowej. Ukraina konsekwentnie wspierała działania skierowane przeciwko Teheranowi, uznając go za reżim destabilizujący region i dostarczający Rosji drony bojowe.

Ukraiński przywódca podkreślał wcześniej, że reżim irański „zabił dziesiątki tysięcy swoich obywateli”, a także podżegał do wojen i dostarczał technologię dronów Rosji, co czyni jego postawę jasną. Widząc skuteczne odpowiedzi Iranu na ataki, Kijów postanowił zaoferować konkretne wsparcie. Nie chodzi tu jednak o wysyłanie wojsk czy bezpośrednie dostawy uzbrojenia, lecz o cenne informacje i strategię obronną.

„Ten reżim w ostatnich miesiącach zabił dziesiątki tysięcy swoich obywateli, zawsze podżegał i organizował wojny w regionie, dostarczał Rosji drony i technologię do ich produkcji. Ważne jest, aby zaistniało jasne stanowisko w sprawie wsparcia ludzi i ludzkiego życia. Ważne jest, aby determinacja USA, determinacja wszystkich ludzi na świecie, była skuteczna” - pisał Wołodymyr Zełenski w sieci.

Doświadczenie Ukrainy w obronie przeciwlotniczej

Zełenski otwarcie przyznał, że nawet kraje Zatoki Perskiej, dysponujące zaawansowanymi systemami obrony przeciwlotniczej, mają trudności z przechwytywaniem wszystkich pocisków balistycznych i dronów Shahed. Wskazuje to na luki w globalnych strategiach obronnych, które Ukraina, po latach walki z rosyjskim lotnictwem i rakietami, mogłaby pomóc załatać. Kijów podkreśla, że ich praktyczne doświadczenie z frontu jest niezastąpione, zwłaszcza w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony dronów.

Ta propozycja to swoisty rewanż za międzynarodową pomoc, jaką Ukraina otrzymała w obliczu rosyjskiej agresji. Prezydent zaznaczył, że Kijów jest gotów wspierać "narody, które pomogły Ukrainie tej zimy i ogólnie podczas wojny". Może to oznaczać budowanie szerszego sojuszu opartego na wymianie kluczowych technologii i strategii obronnych. Decyzja o podzieleniu się wiedzą na temat obrony może mieć dalekosiężne skutki dla przyszłych konfliktów, zmieniając sposób, w jaki sojusznicy wspierają się nawzajem.

„Wszyscy teraz widzą, że nasze doświadczenie w zakresie obrony jest w dużej mierze niezastąpione. Jesteśmy gotowi dzielić się tym doświadczeniem, pomagać narodom, które pomogły Ukrainie tej zimy i ogólnie podczas wojny” – napisał ukraiński prezydent na poniedziałek w komunikatorze Telegram.

Czy to szansa dla Iranu?

Zełenski nie szczędzi ostrych słów pod adresem irańskiego reżimu, oskarżając go o zabijanie własnych obywateli i wspieranie terroryzmu w regionie, a także o dostarczanie Rosji niszczycielskich dronów. Według ukraińskiego przywódcy, ten reżim sam zadecydował o swoim miejscu na arenie międzynarodowej poprzez swoje działania. Kijów wzywa do udzielenia narodowi irańskiemu szansy na uwolnienie się od "terrorystycznego reżimu", co mogłoby przynieść bezpieczeństwo wszystkim krajom cierpiącym z powodu irańskiego terroru.

Ta retoryka jasno pokazuje, że Ukraina widzi w konflikcie na Bliskim Wschodzie nie tylko zagrożenie, ale i potencjalną szansę na osłabienie globalnych źródeł niestabilności. Deklaracja Zełenskiego to sygnał, że Ukraina, mimo własnych problemów, aktywnie angażuje się w kształtowanie porządku międzynarodowego i poszukuje sojuszników w walce z podobnymi zagrożeniami. Pytanie tylko, czy propozycja Ukrainy zostanie w pełni wykorzystana i jak wpłynie na dynamikę regionu.

