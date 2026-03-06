Wojna na Bliskim Wschodzie i zagrożenie globalnym kryzysem. Czy świat zmierza ku katastrofie?

Szokujące ostrzeżenie z Zatoki Perskiej

Scenariusz, który jeszcze niedawno wydawał się odległy, dziś nabiera zatrważającej realności. Katarski minister energii, Saad al-Kabi, w wywiadzie dla prestiżowego "Financial Times" nie pozostawił złudzeń: eskalacja konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie może pociągnąć za sobą katastrofalne konsekwencje dla globalnej gospodarki. Według jego prognoz, eksporterzy surowców z Zatoki Perskiej, w tym Katar, mogą wkrótce zostać zmuszeni do całkowitego wstrzymania produkcji, co w naturalny sposób wywindowałoby ceny ropy naftowej i gazu ziemnego na niespotykane dotąd poziomy.

To ostrzeżenie nie jest bynajmniej bezzasadne ani przesadzone, biorąc pod uwagę geopolityczne uwarunkowania regionu. Katar, jako drugi największy producent skroplonego gazu ziemnego (LNG) na świecie, już teraz odczuwa bezpośrednie skutki toczących się działań. Atak na strategiczną rafinerię w Ras Laffan zmusił kraj do ogłoszenia tzw. stanu siły wyższej, co de facto zwalnia go z dotychczasowych zobowiązań kontraktowych i pokazuje, jak krucha jest równowaga dostaw na globalnych rynkach.

"To doprowadzi do załamania się gospodarek na całym świecie"

Efekt domina uderzy w Europę

Mimo że Stary Kontynent nie jest głównym odbiorcą katarskiego gazu, minister Kabi wyraża stanowcze przekonanie, że Europa z pewnością mocno odczuje nadchodzący kryzys. Główną przyczyną jest rosnąca konkurencja na rynkach azjatyckich, które w obliczu ograniczonych dostaw są w stanie zaoferować znacznie wyższe ceny za surowce. To stawia europejskie państwa w niezwykle trudnej sytuacji, grożąc deficytem energii i dalszymi podwyżkami kosztów życia.

Co więcej, katarski minister energetyki przewiduje, że śladami Kataru wkrótce pójdą inne kraje regionu, ogłaszając podobne stany siły wyższej. To zwiastuje szeroki łańcuch domino, który może sparaliżować dostawy surowców energetycznych z całego obszaru Zatoki Perskiej. Słowa te, jak trafnie zauważa „Financial Times”, są wyraźnym świadectwem rosnącego niepokoju wśród państw regionu w związku z ekonomicznymi konsekwencjami eskalacji konfliktu między USA i Izraelem a Iranem, który z każdym dniem zyskuje na intensywności.

"Oczekujemy, że wszyscy, którzy nie zgłosili stanu siły wyższej, zrobią to w ciągu najbliższych kilku dni, jeśli sytuacja się utrzyma. Jeśli tego nie zrobią, w pewnym momencie będą musieli ponieść konsekwencje prawne"

Czy globalna gospodarka jest na krawędzi?

Konsekwencje całkowitego lub częściowego wstrzymania dostaw ropy i gazu z regionu Zatoki Perskiej mogą być odczuwalne praktycznie w każdej dziedzinie globalnej gospodarki. Minister Kabi nie owija w bawełnę, ostrzegając przed realnym zagrożeniem globalną recesją i powszechnymi niedoborami wielu kluczowych produktów. Ta pesymistyczna wizja obejmuje zarówno sektory przemysłowe, jak i codzienne życie konsumentów, sygnalizując trudne czasy dla światowego handlu i produkcji.

Aktualnie Katar wciąż intensywnie szacuje straty, jakie poniosła jego infrastruktura po niedawnych irańskich atakach, co uniemożliwia dokładne określenie czasu potrzebnego na naprawy i pełne wznowienie działalności. Pewne jest natomiast, że te nieprzewidziane zdarzenia znacząco opóźnią ambitne plany inwestycyjne, które miały na celu zwiększenie wydobycia gazu w bieżącym roku. To dodatkowo komplikuje globalną sytuację energetyczną, usuwając z rynku oczekiwane nowe wolumeny surowca.

"Jeśli ta wojna potrwa kilka tygodni, wzrost PKB na świecie ulegnie pogorszeniu. Ceny energii wzrosną. Wystąpią niedobory niektórych produktów. Wywołana zostanie reakcja łańcuchowa w fabrykach, które nie będą w stanie dostarczyć zamówionych towarów"

Cieśnina Ormuz kluczowa dla globalnych cen

Głównym i najbardziej zapalnym punktem, który może przypieczętować nadchodzący kryzys, pozostaje strategiczna cieśnina Ormuz. Przez ten wąski przesmyk, niczym przez gardło butelki, transportowana jest aż jedna piąta światowych dostaw ropy naftowej i gazu. Po rozpoczęciu walk, Iran 28 lutego podjął decyzję o całkowitej blokadzie ruchu statków, a w akcie odwetu zaatakował co najmniej dziesięć jednostek, co dramatycznie podniosło stawkę w tej niebezpiecznej grze. Zdaniem katarskiego ministra, utrzymująca się blokada może sprawić, że ceny ropy wystrzelą do astronomicznych 150 dolarów za baryłkę, podczas gdy ceny LNG mogą wzrosnąć nawet czterokrotnie, wpędzając świat w bezprecedensowy kryzys.

Nawet deklaracje prezydenta USA, Donalda Trumpa, o gotowości amerykańskiej marynarki wojennej do eskortowania statków oraz zapewnieniu dodatkowego ubezpieczenia dla firm żeglugowych, nie przekonują ministra Kabi'ego. Ten pozostaje głęboko sceptyczny, oceniając, że przepływanie przez niezwykle wąską cieśninę u wybrzeży Iranu jest po prostu zbyt ryzykowne, dopóki trwają działania wojenne. Według niego, jedynym sygnałem do wznowienia eksportu będzie dopiero moment, w którym irańska armia oficjalnie ogłosi całkowite zaprzestanie wszelkich operacji wojennych w regionie. Dopóki to nie nastąpi, świat pozostaje w stanie niepewności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.