20 kilogramów guza usunięte w Warszawie. Pacjent wraca do zdrowia, ale co było przyczyną?

Gigantyczny guz wycięty w Warszawie

Operacja, podczas której chirurgom udało się usunąć 20-kilogramowy guz, odbyła się w grudniu ubiegłego roku w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. 52-letni mężczyzna, który był operowany, obecnie wraca do pełnej sprawności, a zabieg przebiegł bez żadnych powikłań. Początkowo jego stan zdrowia był błędnie interpretowany.

Złośliwy mięsak, który rósł w jamie brzusznej pacjenta, był początkowo mylony z powszechnym przyrostem masy ciała, czyli otyłością. Dopiero szczegółowe badania, w tym badania obrazowe oraz biopsja gruboigłowa, umożliwiły postawienie właściwej diagnozy i zaplanowanie leczenia. To pozwoliło na podjęcie kluczowych działań ratujących zdrowie.

"Dopiero wykonanie badań obrazowych oraz biopsji gruboigłowej pozwoliło na postawienie właściwego rozpoznania" - przekazał prof. Piotr Rutkowski, chirurg onkologiczny, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii.

Szybka diagnostyka mięsaka jest kluczowa?

Profesor Piotr Rutkowski podkreślił, że podstawą skutecznego leczenia mięsaków jest szybkie wykonanie badań obrazowych oraz biopsji pod kontrolą USG lub tomografii komputerowej. Proces diagnostyki nie powinien trwać miesiącami, ponieważ czas odgrywa kluczową rolę w rokowaniach pacjenta. Opóźnienia mogą znacząco zmniejszyć szanse na pomyślny wynik terapii.

Jak zaznaczył profesor, im szybciej zostanie rozpoznany mięsak, tym większe są szanse na skuteczne leczenie i całkowite wyleczenie pacjenta. Wczesne wykrycie pozwala na zastosowanie mniej inwazyjnych metod i zwiększa prawdopodobieństwo uniknięcia rozległych zabiegów chirurgicznych oraz przerzutów. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie negatywnych skutków choroby.

"Podstawą jest szybkie wykonanie badań obrazowych i biopsji pod kontrolą USG lub tomografii komputerowej. Diagnostyka nie powinna trwać miesiącami. Im szybciej rozpoznamy mięsaka, tym większe są szanse na skuteczne leczenie" - zaznaczył profesor.

Narodowy Instytut Onkologii w czołówce Europy

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie to jeden z najbardziej doświadczonych ośrodków w Europie. Specjalizuje się w leczeniu dużych mięsaków, w tym szczególnie trudnych nowotworów przestrzeni zaotrzewnowej, co czyni ją liderem w tej dziedzinie. To dowodzi wysokiego poziomu medycyny w Polsce.

Zespół kliniki wykonuje rocznie około 35 do 40 operacji pierwotnych guzów tego typu. Te dane plasują warszawski ośrodek na drugim miejscu w Europie pod względem liczby przeprowadzanych zabiegów, co świadczy o jego dużym doświadczeniu i uznaniu. Jest to ważny wskaźnik efektywności i zaawansowania placówki.

Jak duże guzy usuwają specjaliści?

Operowane przez warszawskich specjalistów guzy mają przeciętnie od 25 do 50 centymetrów średnicy, co stanowi znaczną wielkość. Jednakże, zdarzają się również przypadki znacznie większych zmian, co potwierdza unikalne doświadczenie zespołu w radzeniu sobie z ekstremalnymi wyzwaniami medycznymi. Skala tych operacji jest imponująca i wymaga precyzji.

Największy nowotwór, który został usunięty przez warszawski zespół chirurgów, przekraczał 70 centymetrów długości. Tego rodzaju osiągnięcia podkreślają wysoki poziom zaawansowania technologicznego oraz kwalifikacji kadry medycznej. Takie zabiegi są rzadkością nawet w skali międzynarodowej i wymagają specjalistycznego sprzętu.

Czym są mięsaki i jakie mają objawy?

Mięsaki to nowotwory, które wywodzą się z tkanek łącznych, takich jak mięśnie, tkanka tłuszczowa, tkanka włóknista, naczynia krwionośne oraz nerwy. W przeciwieństwie do znacznie częstszych nowotworów nabłonkowych, znanych jako raki, mięsaki stanowią niewielki odsetek wszystkich rozpoznań onkologicznych. Ich specyfika wymaga odrębnego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego.

U dorosłych mięsaki odpowiadają za około 1 procent wszystkich nowotworów złośliwych, natomiast u dzieci i młodzieży stanowią kilka procent. W Polsce rocznie rozpoznaje się około 1500 przypadków mięsaków tkanek miękkich i kości. Wiele podtypów mięsaków to nowotwory rzadkie, a niektóre zaliczane są do kategorii nowotworów ultrarzadkich, co utrudnia ich diagnozę i leczenie.

Jakie są symptomy mięsaków?

Najczęściej występującym objawem mięsaka jest powiększający się, lecz niebolesny guz. W przypadku mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej, nowotwór może przez długi czas nie dawać żadnych wyraźnych dolegliwości, co utrudnia wczesne wykrycie. Brak bólu często opóźnia wizytę u lekarza, przez co guz może osiągnąć znaczne rozmiary.

Pierwsze symptomy mięsaków mogą być również niespecyficzne i łatwo je pomylić z innymi, mniej groźnymi schorzeniami, takimi jak otyłość. Do tych objawów należą uczucie pełności, powiększenie obwodu brzucha oraz spadek wydolności organizmu. Te symptomy mogą prowadzić do błędnych diagnoz i opóźnienia w podjęciu właściwego leczenia, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku szybko rosnących nowotworów. Dlatego ważna jest czujność i konsultacja z lekarzem.

Dlaczego referencyjne ośrodki leczą mięsaki?

Specjaliści z Narodowego Instytutu Onkologii podkreślają, że leczenie dużych i rzadkich nowotworów, takich jak mięsaki, powinno odbywać się wyłącznie w ośrodkach referencyjnych. Są to placówki, które posiadają niezbędne doświadczenie, a także wielospecjalistyczny zespół medyczny zdolny do kompleksowej opieki nad pacjentem. To gwarantuje najlepsze możliwe rezultaty i minimalizuje ryzyko błędów.

Spełnienie tych warunków obejmuje odpowiednią diagnostykę, staranne przygotowanie chorego do zabiegu, oraz dostęp do zaplecza umożliwiającego prowadzenie skomplikowanych operacji wielonarządowych. Zapewnia to pacjentowi większą szansę na bezpieczne leczenie, znacznie mniejsze ryzyko powikłań oraz lepsze rokowanie. Wyspecjalizowane centra oferują kompleksową opiekę na każdym etapie terapii.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.