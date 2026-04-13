Afera w szpitalu w Knurowie. Kto stał za tajemniczym transportem karetką?

Śledztwo w sprawie knurowskiej karetki

Pierwsze doniesienia dotyczące bulwersującego incydentu opublikował portal Zero.pl. Zgodnie z ich materiałami, w kwietniu 2025 roku państwowa karetka z ośrodka w Knurowie została wykorzystana do przetransportowania bliskiej członkini rodziny posłanki Krystyny Szumilas.

Za organizację transportu miał odpowiadać lokalny polityk Koalicji Obywatelskiej. Pełnił on wówczas funkcję dyrektora do spraw administracyjnych w knurowskim szpitalu, co budzi pytania o ewentualne nadużycie stanowiska.

Kiedy prokuratura rozpoczęła dochodzenie?

Zgromadzone fakty skłoniły odpowiednie organy do powiadomienia służb. Mariusz Dulba, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód, poinformował o wszczęciu oficjalnego dochodzenia w tej sprawie w dniu 11 lutego 2026 roku.

Wniosek o ściganie wpłynął bezpośrednio od władz samej placówki medycznej w Knurowie. Czynności prawne skupiają się na incydencie z 11 kwietnia 2025 roku i mają na celu kompleksowe zbadanie okoliczności przewiezienia starszej pacjentki.

Czy doszło do nadużycia kompetencji?

Organy ścigania dokładnie weryfikują, czy dyrektor zajmujący stanowisko administracyjne dopuścił się rażącego nadużycia swoich kompetencji. Badana jest również kwestia ewentualnego wykorzystania publicznych środków w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

Zgodnie z komunikatami prokuratury, analizy mają wykazać, czy medyczny transport zrealizowano z jawnym pogwałceniem jakichkolwiek uregulowanych prawem procedur. To kluczowy element śledztwa dotyczącego okoliczności całej sprawy.

Transport pacjentki bez uprawnień?

Spore kontrowersje wywołuje także sama technika transportowania pacjentki. Treść zawiadomienia sugeruje, że kobieta mogła być nieodpowiednio zabezpieczona i ułożona we wnętrzu pojazdu sanitarnego, co jest przedmiotem dalszych badań.

Obecnie badany jest wątek ewentualnego narażenia chorej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Dodatkowo śledczy sprawdzają, czy całe zajście nie nosi znamion działania wymierzonego w interes społeczny, co ma istotne znaczenie prawne.

Jakie dowody analizuje prokuratura?

W ramach prowadzonych czynności prokuratura zażądała wydania szerokiej puli akt powiązanych z tym incydentem. Na liście żądań znalazły się między innymi historia chorobowa kobiety oraz szczegóły przewozu do lecznicy.

Ponadto, śledczy analizują teczkę osobową dyrektora oraz kwity eksploatacyjne konkretnego ambulansu. Dokumentacja ma pomóc w ustaleniu pełnego obrazu sytuacji i odpowiedzialności poszczególnych osób.

Kto zawiadomił służby?

Serwis Zero.pl poinformował, że pismo do organów ścigania zostało skierowane na początku 2026 roku. Zawiadomienie złożył Tomasz Broda, pełniący wtedy funkcję prezesa zarządu knurowskiej lecznicy.

Obecnie Tomasz Broda jest szefem szpitala imienia św. Józefa na terenie Mikołowa. Do formalnego zawiadomienia dołączono rzekomo film nagrany smartfonem przez jedną z pielęgniarek pracujących na izbie przyjęć, co stanowi ważny dowód.

Klip ma ukazywać sam ambulans i pozycję, w jakiej przewożono starszą pacjentkę. Wśród dowodów znalazły się również protokoły z zeznaniami dwóch pielęgniarek i pani doktor oraz dokumenty medyczne z oddziału, które są teraz szczegółowo analizowane.

Wszystkie te materiały mają pomóc w ustaleniu stanu faktycznego i wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących transportu. Prokuratura kontynuuje zbieranie i analizę dowodów, aby w pełni odtworzyć przebieg zdarzeń z kwietnia 2025 roku.

Oświadczenie posłanki Krystyny Szumilas

Posłanka Krystyna Szumilas postanowiła zareagować na medialną burzę. W zeszły piątek zamieściła obszerne oświadczenie na platformie społecznościowej X, przedstawiając swoje stanowisko w tej sprawie.

Przedstawicielka Sejmu wyjaśniła, że w zeszłym roku pożegnała swoją 93-letnią matkę. Kobieta do samego końca znajdowała się pod domową kuratelą najbliższych, a jej samopoczucie uległo drastycznemu załamaniu.

Według słów polityczki, medyk wezwany ze szpitala w Knurowie na domową konsultację stwierdził jednoznacznie, że wyłączną formą ratunku pozostaje pilna hospitalizacja starszej pani. To uzasadniało potrzebę szybkiego transportu medycznego.

Szumilas stanowczo zaprzeczyła, jakoby używała politycznych wpływów do załatwienia przejazdu. Podkreśliła również, że nie mieszała się w specjalistyczne werdykty personelu medycznego, oddając decyzje w ręce lekarzy.

Czy są już zarzuty w sprawie Knurowa?

W obecnej fazie postępowania żadna z osób nie usłyszała oficjalnych zarzutów prokuratorskich. Śledczy skrupulatnie przeglądają pozyskane dokumenty i prowadzą przesłuchania kolejnych świadków, aby zgromadzić pełen materiał dowodowy.

Ostateczne rezultaty działań śledczych zadecydują o tym, czy komukolwiek zostaną postawione zarzuty karne. Zostanie również ustalone, czy dysponowanie publicznym ambulansem naruszyło litery obowiązującego prawa, co jest głównym celem dochodzenia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.