Odcinkowy pomiar prędkości na A2. Ile kilometrów ma rekordowy OPP?

Nowy system kontroli ruchu

Odcinkowe pomiary prędkości (OPP) stanowią coraz powszechniejsze narzędzie kontroli ruchu drogowego w Polsce. Systematycznie przybywa miejsc objętych tym nadzorem, obejmując zarówno autostrady i drogi ekspresowe, jak i trasy krajowe. Działanie systemu opiera się na rejestracji czasu wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka przez kamery. Na tej podstawie wyliczana jest średnia prędkość, a przekroczenie dozwolonego limitu skutkuje mandatem.

Metoda ta jest uznawana za skuteczniejszą niż tradycyjne fotoradary, które kontrolują prędkość punktowo. OPP zmusza kierowców do utrzymywania przepisowej prędkości na znacznie dłuższym fragmencie drogi. Ma to bezpośredni wpływ na poprawę płynności ruchu oraz znacząco zwiększa bezpieczeństwo na monitorowanych odcinkach. Celem jest długofalowe zdyscyplinowanie uczestników ruchu.

Gdzie uruchomiono rekordowy OPP?

Nowy odcinkowy pomiar prędkości został zainstalowany na autostradzie A2, obejmując fragment między węzłem Koło a węzłem Dąbie. Jest to obecnie najdłuższy tego typu system w Polsce, rozciągający się na długości aż 15,2 kilometra. Lokalizacja ta nie została wybrana przypadkowo, jest to kluczowa trasa w kraju.

Odcinek ten charakteryzuje się intensywnym ruchem i był miejscem częstych przekroczeń prędkości, co negatywnie wpływało na bezpieczeństwo podróżujących. Objęcie go stałym nadzorem ma poprawić bezpieczeństwo oraz zdyscyplinować kierowców, wymuszając przestrzeganie limitów prędkości. Systematyczne pomiary mają zapobiegać wypadkom.

Jakie limity prędkości obowiązują?

Na autostradzie A2 objętej odcinkowym pomiarem prędkości obowiązują standardowe limity przewidziane dla tego typu dróg w Polsce. Maksymalna dozwolona prędkość dla samochodów osobowych wynosi 140 km/h. Kierowcy muszą ściśle przestrzegać tego ograniczenia.

W praktyce oznacza to, że na odcinku kontrolowanym przez OPP, uczestnicy ruchu muszą utrzymywać średnią prędkość nie wyższą niż dopuszczalna. Nawet chwilowe przekroczenie limitu na krótszym fragmencie może skutkować podwyższeniem średniej i nałożeniem mandatu. Celem jest stałe zachowanie zgodności z przepisami.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.