Zatrzymano 30-latka w Konstancinie. Czy dywan wystarczył, by zmylić funkcjonariuszy?

Poszukiwany 30-latek ukrywał się przed policją

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego podwarszawskiej policji przeprowadzili działania w jednym z domów położonych w Konstancinie-Jeziornie. Celem ich wizyty było zatrzymanie 30-latka, który był poszukiwany w celu odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności. Mężczyzna unikał jej wykonania, co skłoniło mundurowych do intensywnych poszukiwań i sprawdzenia jego prawdopodobnego miejsca pobytu.

"- Policjantom drzwi otworzyły osoby, które stanowczo zaprzeczały, jakoby poszukiwany znajdował się w domu. Wszyscy zgodnie twierdzili, że nie mają wiedzy, gdzie obecnie przebywa 30-latek. Takie zapewnienia nie przekonały jednak funkcjonariuszy, którzy postanowili dokładnie sprawdzić wszystkie pomieszczenia - przekazała oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie podkom. Magdalena Gąsowska."

Gdzie ukrył się 30-latek?

Podczas przeszukania, policjanci szybko zlokalizowali poszukiwanego mężczyznę. 30-latek próbował ukryć się na strychu, gdzie zastosował nietypową metodę kamuflażu – zawinął się w dywan i położył na podłodze, mając nadzieję, że pozostanie niezauważony. Ta strategia okazała się jednak nieskuteczna, a funkcjonariusze bez trudu go odnaleźli.

Szybko okazało się, że poza zarzutami związanymi z unikaniem kary, 30-latek i jego partnerka będą musieli stawić czoła dodatkowym konsekwencjom. W trakcie przeszukania domu, między innymi w szafie oraz w koszu na pranie, policjanci odkryli nielegalne środki odurzające. Badanie narkotestem potwierdziło, że były to mefedron i marihuana.

Zarzuty za posiadanie narkotyków

Po zakończeniu czynności procesowych 20-latka została zwolniona do domu, natomiast 30-latek trafił do zakładu karnego. Zgodnie z wcześniejszym postanowieniem Sądu Okręgowego w Siedlcach, mężczyzna rozpoczął odbywanie zasądzonej kary pozbawienia wolności. Dodatkowe zarzuty z tytułu posiadania narkotyków będą rozpatrywane w odrębnym postępowaniu, co dodatkowo komplikuje jego sytuację prawną.

"- Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów dotyczących posiadania środków odurzających zarówno mężczyźnie, jak też kobiecie. 20-latka wróciła na wolność, natomiast 30-latek, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Siedlcach, został przewieziony do zakładu karnego, w którym będzie odbywał zasądzoną karę pozbawienia wolności - zaznaczyła podkom. Gąsowska."

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.