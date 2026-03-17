20 kilogramów usunięte. Wielki guz mylony z otyłością – gdzie tkwił problem?

Guz ważący 20 kilogramów usunięty

Chirurdzy z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie przeprowadzili operację, której celem było usunięcie olbrzymiego guza z brzucha 52-letniego mężczyzny. Zabieg, odbywający się w grudniu ubiegłego roku, zakończył się sukcesem i przebiegł bez żadnych powikłań. Pacjent obecnie wraca do pełnej sprawności po tym skomplikowanym medycznym wyzwaniu, co świadczy o wysokiej jakości opieki.

Początkowo rozwijający się w ciele pacjenta mięsak był mylony ze zwykłym przyrostem masy ciała, przypisywanym otyłości. Właściwe rozpoznanie nastąpiło dopiero po wykonaniu precyzyjnych badań obrazowych oraz biopsji gruboigłowej, co było kluczowe dla dalszego leczenia. Profesor Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO, podkreślił wagę szybkiej diagnostyki.

"Dopiero wykonanie badań obrazowych oraz biopsji gruboigłowej pozwoliło na postawienie właściwego rozpoznania" - przekazał prof. Piotr Rutkowski, chirurg onkologiczny, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii.

Dlaczego szybka diagnostyka jest kluczowa?

Profesor Rutkowski zaznaczył, że kluczowe dla skutecznego leczenia mięsaków jest szybkie wykonanie badań obrazowych i biopsji. Proces diagnostyczny nie powinien trwać miesiącami, ponieważ im wcześniej złośliwy mięsak zostanie rozpoznany, tym większe są szanse na pozytywne rokowanie dla pacjenta. To aspekt, który ma bezpośredni wpływ na wynik terapii.

Szybka interwencja medyczna oraz postawienie prawidłowej diagnozy są fundamentem w walce z nowotworami, zwłaszcza tymi rzadkimi. Leczenie dużych guzów, w tym mięsaków, wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które dostępne są w wyspecjalizowanych ośrodkach medycznych. Zapewnienie dostępu do takich placówek znacząco zwiększa bezpieczeństwo pacjentów.

"Podstawą jest szybkie wykonanie badań obrazowych i biopsji pod kontrolą USG lub tomografii komputerowej. Diagnostyka nie powinna trwać miesiącami. Im szybciej rozpoznamy mięsaka, tym większe są szanse na skuteczne leczenie" - zaznaczył profesor.

Warszawski ośrodek liderem w Europie

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii jest uznawana za jeden z najbardziej doświadczonych ośrodków w Europie. Specjalizuje się w leczeniu dużych mięsaków, w tym szczególnie trudnych nowotworów przestrzeni zaotrzewnowej. Jej reputacja opiera się na latach praktyki i innowacyjnych podejściach terapeutycznych.

Zespół kliniki wykonuje średnio od 35 do 40 operacji pierwotnych guzów tego typu rocznie. To plasuje warszawski ośrodek na drugim miejscu w Europie pod względem liczby przeprowadzanych zabiegów, co świadczy o jego wyjątkowym doświadczeniu. Operowane przez specjalistów guzy mają przeciętnie od 25 do 50 centymetrów średnicy, jednak zdarzały się przypadki usunięcia zmian przekraczających nawet 70 centymetrów długości.

Czym są mięsaki i jakie mają objawy?

Mięsaki to nowotwory, które wywodzą się z tkanek łącznych, takich jak mięśnie, tkanka tłuszczowa, włóknista, naczynia krwionośne czy nerwy. W odróżnieniu od znacznie częstszych nowotworów nabłonkowych, czyli raków, stanowią one niewielki odsetek wszystkich diagnoz onkologicznych. Występują zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, choć z różną częstotliwością.

U dorosłych mięsaki odpowiadają za około 1 procent nowotworów złośliwych, natomiast u dzieci i młodzieży stanowią kilka procent wszystkich rozpoznań. Rocznie w Polsce diagnozuje się około 1500 przypadków mięsaków tkanek miękkich i kości. Wiele podtypów mięsaków klasyfikowanych jest jako nowotwory rzadkie, a niektóre jako ultrarzadkie, co dodatkowo komplikuje ich diagnostykę i leczenie.

Jak rozpoznać mięsaka zaotrzewnowego?

Głównym objawem choroby jest najczęściej powiększający się, niebolesny guz, który może być trudny do zidentyfikowania we wczesnych stadiach. W przypadku mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej, nowotwór może przez długi czas nie dawać żadnych wyraźnych dolegliwości. To sprawia, że pacjenci często zgłaszają się do lekarza, gdy guz osiągnie już znaczne rozmiary.

Pierwsze symptomy mięsaka przestrzeni zaotrzewnowej są często niespecyficzne i mogą być łatwo pomylone z innymi schorzeniami, w tym z otyłością. Do tych objawów należą: uczucie pełności w jamie brzusznej, zauważalne powiększenie obwodu brzucha oraz ogólny spadek wydolności organizmu. Wczesne zwrócenie uwagi na te sygnały jest kluczowe dla szybkiego postawienia diagnozy.

Gdzie leczyć rzadkie nowotwory?

Specjaliści z Narodowego Instytutu Onkologii zdecydowanie podkreślają, że leczenie dużych i rzadkich nowotworów, takich jak mięsaki, powinno odbywać się wyłącznie w ośrodkach referencyjnych. Są to placówki dysponujące odpowiednim doświadczeniem, wielospecjalistycznym zespołem medycznym oraz zaawansowanymi możliwościami diagnostycznymi. Odpowiednie przygotowanie pacjenta do zabiegu jest równie ważne.

Dostępność zaplecza do przeprowadzania skomplikowanych operacji wielonarządowych jest niezbędna dla zapewnienia kompleksowej opieki. Spełnienie tych rygorystycznych warunków znacznie zwiększa szanse pacjenta na bezpieczne leczenie, minimalizuje ryzyko powikłań pooperacyjnych oraz znacząco poprawia ogólne rokowania. Wybór właściwego ośrodka ma kluczowe znaczenie dla powodzenia terapii.

"Jednocześnie jest to dobra okazja, aby przypomnieć, że leczenie dużych guzów – szczególnie w przebiegu rzadkich nowotworów, takich jak mięsaki – powinno odbywać się w wyspecjalizowanych ośrodkach referencyjnych" - mówi prof. Piotr Rutkowski, chirurg onkologiczny, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.