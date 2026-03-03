24-latek zginął na stacji Miedzeszyn. Dlaczego w tym miejscu wciąż dochodzi do tragedii?

Śmiertelne potrącenie w Miedzeszynie

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 2 marca, w godzinach wieczornych. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące osoby potrąconej przez pociąg w okolicy ulicy Patriotów w warszawskim Wawrze. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 24-letni mężczyzna wtargnął na torowisko wprost pod nadjeżdżający skład kolejowy.

Pociąg PKP Intercity, kursujący na trasie z Warszawy do Kijowa, nie był w stanie zatrzymać się na czas. Obrażenia, jakich doznał młody człowiek, okazały się śmiertelne. Lekarz przybyły na miejsce zdarzenia stwierdził zgon 24-latka, co potwierdziło najgorsze obawy ratowników.

Jakie są okoliczności tragedii?

Na miejscu natychmiast pojawili się funkcjonariusze policji, którzy pod nadzorem prokuratora rozpoczęli czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu oraz przyczyn wypadku. Śledczy zbierają dowody i przesłuchują świadków, aby odtworzyć pełen obraz zdarzeń. Niestety, ta tragedia to już kolejny zgon na linii otwockiej w bardzo krótkim odstępie czasu, co wzbudza coraz większy niepokój.

Mieszkańcy warszawskiego Wawra i okolic wyrażają swoje zaniepokojenie rosnącą liczbą wypadków w tym rejonie. Od poprzedniego dramatu, który miał miejsce na tych torach, minęło zaledwie kilka tygodni. Częstotliwość tragicznych zdarzeń skłania do refleksji nad bezpieczeństwem w obrębie infrastruktury kolejowej.

Czy linia otwocka jest bezpieczna?

Poprzednie podobne zdarzenie odnotowano niedawno, bo 13 stycznia bieżącego roku. Wówczas to media szeroko informowały o wypadku, w którym pociąg Kolei Mazowieckich, zmierzający w kierunku Dęblina, uderzył w mężczyznę próbującego przekroczyć torowisko. Incydent ten również miał tragiczne konsekwencje, zwiększając bilans ofiar na tej linii.

Po przybyciu na miejsce tamtego zdarzenia służby ratunkowe napotkały trudności, ponieważ poszkodowany był uwięziony pod kołami składu. Strażacy zdołali go wydobyć i przekazać zespołowi ratownictwa medycznego, jednak mimo intensywnej walki o życie, mężczyzna zmarł. Oba przypadki podkreślają problem bezpieczeństwa na tym odcinku torów.

Utrudnienia w ruchu pociągów

Poniedziałkowy wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn miał również znaczące konsekwencje dla pasażerów. Dramat spowodował paraliż komunikacyjny na jednej z najpopularniejszych tras kolejowych. Przez wiele godzin ruch pociągów na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa Falenica odbywał się w trybie wahadłowym, wyłącznie po jednym torze.

Utrudnienia dotknęły przede wszystkim pociągi linii SKM S1 oraz Kolei Mazowieckich R7, które obsługują ten odcinek. Pasażerowie musieli liczyć się z poważnymi opóźnieniami lub nawet odwołaniem wielu zaplanowanych kursów. Służby pracowały na miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych, zabezpieczając ślady i przywracając ruch do normalności, co dodatkowo wydłużyło czas oczekiwania na połączenia.

