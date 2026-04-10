Afrykański pomór świń blisko Polski. Jak niemieckie służby chcą powstrzymać zarazę?

Afrykański pomór świń powraca

Pod koniec marca w niemieckim powiecie Görlitz, w obszarze Königshainer Berge, odnaleziono martwego dzika. Badania wykonane przez krajowe laboratorium referencyjne FLI jednoznacznie potwierdziły, że dwuletnie zwierzę było zarażone afrykańskim pomorem świń (ASF). To pierwszy przypadek tej choroby w Saksonii od wielu miesięcy, co wywołało natychmiastową reakcję niemieckich służb.

Warto zaznaczyć, że region Saksonii oficjalnie posiadał status terytorium wolnego od afrykańskiego pomoru świń od 5 lutego 2026 roku. Powrót wirusa stanowi znaczące wyzwanie dla lokalnych władz i służb weterynaryjnych, zmuszając je do pilnego wdrożenia środków zaradczych. Sytuacja ta budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa hodowli trzody chlewnej w regionie oraz w państwach sąsiadujących.

Niemieckie strefy zagrożenia przy granicy

Saksońska Dyrekcja Krajowa zareagowała błyskawicznie na wykrycie patogenu, ustanawiając tak zwaną Sperrzone II. Strefa ta obejmuje dziesięciokilometrowy promień wokół miejsca, gdzie znaleziono zakażonego dzika. Włączono do niej szereg okolicznych gmin, takich jak Hohendubrau, Horka, Kodersdorf, Königshain, Markersdorf, Neißeaue, Quitzdorf am See, Schöpstal, Löbau, Niesky, Reichenbach/O.L., Vierkirchen oraz Waldhufen, co wskazuje na szerokie podejście do zwalczania zagrożenia.

Bezpośrednio na zachód od tej głównej strefy zagrożenia, władze niemieckie utworzyły dodatkowy obszar buforowy, nazwany Sperrzone I. Ten teren bezpośrednio przylega do istniejącego już korytarza zabezpieczającego wzdłuż granicy z Polską. Rozbudowana infrastruktura składająca się z podwójnych siatek ma za zadanie efektywnie blokować przemieszczanie się chorych zwierząt przez koryto Nysy Łużyckiej, minimalizując ryzyko transgranicznego rozprzestrzeniania się wirusa.

Jak Niemcy walczą z ASF?

Lokalny rząd Saksonii wdrożył kompleksowy plan zarządzania kryzysowego w celu opanowania afrykańskiego pomoru świń. Wśród podjętych radykalnych kroków znalazło się rygorystyczne przeczesywanie terenów leśnych z użyciem dronów oraz specjalistycznych psów tropiących. Działania te mają na celu szybkie odnajdywanie padłych lub chorych dzików, co jest kluczowe dla monitorowania i kontroli rozprzestrzeniania się wirusa. Dodatkowo zdecydowano o wzmożonym odstrzale dzików, aby znacząco zredukować ich liczebność w zagrożonym regionie, co jest powszechną praktyką w walce z ASF.

W ramach prewencji wstrzymano rozbiórkę starych płotów i rozpoczęto analizy dotyczące konieczności stawiania kolejnych barier fizycznych. Na rolników oraz koła łowieckie nałożono rygorystyczne zasady bioasekuracji, mające zapobiec przenikaniu wirusa do hodowli. Szefowa resortu zdrowia i spraw społecznych Petra Köpping podkreśliła, że błyskawiczna interwencja ma zatrzymać postępującą transmisję wirusa. Głównym celem jest ochrona lokalnych producentów i zabezpieczenie wielkich hodowli trzody chlewnej przed katastrofalnymi skutkami epidemii, które mogą prowadzić do znacznych strat ekonomicznych.

Czy ASF zagraża ludziom?

Afrykański pomór świń stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo wyłącznie dla populacji dzików oraz świń hodowlanych. Zakażenie tym patogenem zazwyczaj kończy się śmiercią zwierzęcia, a medycyna wciąż nie dysponuje skuteczną szczepionką. Choroba błyskawicznie rozprzestrzenia się w środowisku na kilka sposobów, w tym poprzez bezpośrednie interakcje między chorymi osobnikami, za pośrednictwem czynnika ludzkiego, gdy patogen osiada na obuwiu, odzieży czy kołach samochodów, oraz wskutek kontaktu zwierząt ze skażonymi odpadkami spożywczymi. Ta wielopłaszczyznowość transmisji utrudnia kontrolę nad wirusem.

Pomimo ogromnego zagrożenia dla sektora rolniczego i dzikiej fauny, wirus ASF nie stanowi absolutnie żadnego niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia człowieka. Jest to kluczowa informacja, która pozwala uspokoić opinię publiczną, jednocześnie podkreślając powagę sytuacji dla hodowców trzody chlewnej i ekosystemu leśnego. Koncentracja wysiłków służb weterynaryjnych jest zatem skierowana na zabezpieczenie zwierząt gospodarskich i dzikich przed rozprzestrzenianiem się tej wysoce zakaźnej choroby, która ma poważne konsekwencje ekonomiczne i ekologiczne.

Czy wirus przekroczy granicę?

Odkrycie martwego dzika tuż za polską granicą budzi uzasadniony niepokój wśród polskich służb i hodowców. Wyznaczone przez Niemców strefy buforowe dotykają polskiego terytorium, co stwarza realne ryzyko przeniesienia wirusa. Tamtejsi specjaliści wierzą, że fizyczne bariery, takie jak podwójne siatki wzdłuż Nysy Łużyckiej, zatrzymają przemieszczanie się dzikiej zwierzyny w kierunku wschodnim. Bariery te są kluczowym elementem strategii obronnej, mającym na celu ograniczenie naturalnego rozprzestrzeniania się patogenu.

Głównym problemem w kontekście transgranicznego rozprzestrzeniania się ASF pozostaje jednak nieświadoma działalność człowieka. Turyści, pracownicy transgraniczni czy kierowcy ciężarówek mogą nieświadomie przetransportować groźny patogen na teren naszego kraju, na przykład na obuwiu, odzieży lub kołach pojazdów. Niemieckie służby weterynaryjne, pomimo trudnej sytuacji, uspokajają, że posiadają odpowiednie zaplecze i wieloletnie doświadczenie w neutralizowaniu ognisk tej wysoce zakaźnej choroby. Z tego względu niezwykle istotne są kampanie informacyjne.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.