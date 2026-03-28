Afrykańskie kleszcze giganty w Polsce. Czy to początek nowej plagi?

Egzotyczne kleszcze Hyalomma. Czy to nowa plaga?

Inwazja afrykańskich kleszczy Hyalomma w Polsce przestaje być hipotezą, a staje się faktem, budzącym uzasadnione obawy wśród naukowców i społeczeństwa. Te gigantyczne pajęczaki, wcześniej kojarzone wyłącznie z egzotycznymi podróżami, coraz częściej trafiają do laboratoriów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie potwierdzono ich obecność na terenie naszego kraju. Co więcej, każdy z czterech pierwszych przebadanych okazów okazał się nosicielem patogennych bakterii, co stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo letnich spacerów.

Mowa o riketsjach R. aeschlimannii, które do tej pory nie były notowane w Polsce, a ich pojawienie się jest sygnałem alarmowym. Mogą one wywoływać u ludzi tzw. gorączki plamiste, charakteryzujące się szeregiem nieprzyjemnych i potencjalnie groźnych objawów. Naukowcy apelują do Polaków o wzmożoną ostrożność i aktywne wspieranie akcji „narodowe kleszczobranie”, która ma na celu monitorowanie zasięgu i zagrożeń związanych z nowymi gatunkami pasożytów.

Jakie objawy wywołują riketsje R. aeschlimannii?

Zakażenie riketsjami R. aeschlimannii, przenoszonymi przez kleszcze Hyalomma, objawia się typowo wysoką gorączką, uporczywym silnym osłabieniem oraz dotkliwymi bólami mięśni. Charakterystycznym sygnałem jest również zmiana skórna, która pojawia się w miejscu ukłucia przez kleszcza. To spektrum symptomów powinno wzbudzić szczególną czujność, zwłaszcza że mowa o bakteriach, które do niedawna nie występowały w polskim środowisku naturalnym.

Akcja „narodowe kleszczobranie”, zainicjowana w 2024 roku, już przynosi pierwsze niepokojące dane. Do tej pory zgłoszono ponad 400 przypadków różnych kleszczy, jednak to właśnie egzotyczne kleszcze Hyalomma budzą największe zainteresowanie. Chociaż oficjalnie przebadano tylko kilka okazów, zgłoszeń jest znacznie więcej, a znaleziska potwierdzono m.in. na Śląsku i w Wielkopolsce, co wskazuje na ich rozprzestrzenianie się w kluczowych regionach kraju.

Gigantyczne rozmiary kleszczy Hyalomma. Czy to rekord?

Kleszcze Hyalomma znacząco odbiegają wyglądem od ich rodzimych kuzynów, co sprawia, że są łatwiejsze do zidentyfikowania, choć nie mniej groźne. Po posiłku, gdy napiją się krwi, mogą osiągać imponujące rozmiary, dochodzące nawet do dwóch centymetrów długości. Ich niezwykła zdolność do śledzenia ofiary na dystansie kilkuset metrów dodaje im miana prawdziwych drapieżników w świecie pajęczaków. Atakują przede wszystkim zwierzęta, lecz nie gardzą także ludźmi, stanowiąc realne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

W badanych okazach nie wykryto na szczęście wirusa krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej, co jest pewnym pocieszeniem, jednak problem nie powinien być w żadnym wypadku lekceważony. Ciepła i sucha wiosna stworzyła idealne warunki do ich rozwoju i migracji. Kleszcze te przybywają do Europy wraz z ptakami wędrownymi z Afryki, co oznacza, że w nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się ich znacznie większej liczby i dalszego rozprzestrzeniania.

Jak bezpiecznie usunąć kleszcza? Poradnik dla Polaków

W obliczu rosnącego zagrożenia ze strony egzotycznych kleszczy, kluczowe staje się świadome działanie po każdym pobycie na łonie natury. Eksperci niezmiennie radzą, aby po spacerze bardzo dokładnie obejrzeć swoje ciało oraz sierść zwierząt domowych. Jeśli natrafimy na nietypowo dużego kleszcza, należy bezwzględnie zrobić mu zdjęcie i natychmiast zgłosić to naukowcom, co pomoże w tworzeniu dokładnej mapy występowania tych pasożytów.

Najlepszym sposobem na pozbycie się niechcianego intruza jest jego ostrożne usunięcie, bez szarpania i wykręcania. Zaleca się użycie pęsety lub specjalistycznych narzędzi dostępnych w aptekach. Po ekstrakcji kleszcza należy zamrozić, a następnie zapakować wraz z dokładną informacją o miejscu i czasie znalezienia. Im więcej danych zbiorą naukowcy, tym precyzyjniej będą w stanie ocenić skalę zagrożenia i opracować skuteczne metody prewencji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.